6.5
French Film

Country Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 5 December 2008
Release date
28 May 2009 Russia Русский репортаж
28 May 2009 Belarus
5 December 2008 Great Britain
28 May 2009 Kazakhstan
28 May 2009 Ukraine
Budget 500,000 GBP
Worldwide Gross $112,307
Production Slingshot Productions, APT Films, IWC Media
Also known as
French Film, A Frenchman's Guide to Love, French Film: Другие сцены сексуального характера, French Lovers Have All the Answers, 法國愛情電影
Director
Jackie Oudney
Cast
Eric Cantona
Eric Cantona
Hugh Bonneville
Hugh Bonneville
Anne-Marie Duff
Anne-Marie Duff
Douglas Henshall
Douglas Henshall
