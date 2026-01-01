ProductionGaumont, Gaumont International, Production Marcel Dassault
Also known as
La boum 2, The Party 2, Бум 2, A házibuli folytatódik, Boum, to proto party, Boum, το πρώτο πάρτυ, Bum 2, Bumas II, Die Fete geht weiter, Házibuli 2., Il tempo delle mele 2, İlişkiler, La Boum 2 - Depois da Festa, La Boum 2 - Die Fete geht weiter, Prima dragoste 2, Prywatka 2, Quince años recién cumplidos, Ready for Love II, Večierok 2, Vi unge 2, ラ・ブーム2, La Boum II - Die Fete geht weiter, שגעון של מסיבה 2, 라 붐 2, 라붐 2