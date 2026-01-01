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Poster of La Boum 2
7.1
Kinoafisha Films La Boum 2
7.1

La Boum 2

, 1982
Boum 2, La
France / Comedy, Romantic / 18+
Poster of La Boum 2
7.1

Cast

Sophie Marceau
Sophie Marceau
Vic Beretton
Claude Brasseur
Claude Brasseur
François Beretton
Denise Grey
Pierre Cosso
Philippe Berthier
Alexandre Sterling
Mathieu
Sheila O'Connor
Pénélope Fontanet
Alexandra Gonin
Samantha Fontanet
Jean-Philippe Léonard
Stéphane
Jean Leuvrais
Portal
Claudia Morin
Daniel Russo
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Director Claude Pinoteau
Writer Danièle Thompson, Claude Pinoteau
Composer Renaud, Vladimir Cosma
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1982
World premiere 8 December 1982
Release date
8 December 1982 France
18 March 1983 Germany
7 November 1985 Hungary
23 December 1982 Italy
12 March 1983 Japan
17 June 1983 Portugal
26 July 1986 South Korea
1 December 1983 Turkey
MPAA PG
Production Gaumont, Gaumont International, Production Marcel Dassault
Also known as
La boum 2, The Party 2, Бум 2, A házibuli folytatódik, Boum, to proto party, Boum, το πρώτο πάρτυ, Bum 2, Bumas II, Die Fete geht weiter, Házibuli 2., Il tempo delle mele 2, İlişkiler, La Boum 2 - Depois da Festa, La Boum 2 - Die Fete geht weiter, Prima dragoste 2, Prywatka 2, Quince años recién cumplidos, Ready for Love II, Večierok 2, Vi unge 2, ラ・ブーム2, La Boum II - Die Fete geht weiter, שגעון של מסיבה 2, 라 붐 2, 라붐 2

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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