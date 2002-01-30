Film Reviews
|7 August 2002
|Russia
|12+
|16 September 2004
|Argentina
|24 August 2006
|Australia
|5 March 2002
|Austria
|30 January 2002
|Belgium
|19 July 2002
|Brazil
|7 June 2002
|Canada
|13 June 2002
|Czechia
|19 April 2002
|Denmark
|15 November 2002
|Estonia
|15 March 2002
|Finland
|30 January 2002
|France
|19 March 2002
|Germany
|18 October 2002
|Great Britain
|1 February 2002
|Greece
|22 August 2002
|Hungary
|1 August 2003
|Iceland
|18 October 2002
|Ireland
|20 September 2002
|Italy
|27 December 2003
|Japan
|27 September 2002
|Lithuania
|21 March 2002
|Netherlands
|15 March 2002
|Norway
|19 July 2002
|Poland
|1 March 2002
|Portugal
|21 February 2003
|Romania
|11 April 2002
|Slovakia
|30 August 2002
|South Korea
|26 July 2002
|Spain
|22 February 2002
|Sweden
|28 February 2002
|Switzerland
|28 May 2004
|Thailand
|10 January 2003
|Turkey
|2 October 2002
|UAE
|21 March 2002
|USA