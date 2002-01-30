Menu
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre 18+
Country France / Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2002
Online premiere 18 April 2017
World premiere 30 January 2002
Release date
7 August 2002 Russia 12+
16 September 2004 Argentina
24 August 2006 Australia
5 March 2002 Austria
30 January 2002 Belgium
19 July 2002 Brazil
7 June 2002 Canada
13 June 2002 Czechia
19 April 2002 Denmark
15 November 2002 Estonia
15 March 2002 Finland
30 January 2002 France
19 March 2002 Germany
18 October 2002 Great Britain
1 February 2002 Greece
22 August 2002 Hungary
1 August 2003 Iceland
18 October 2002 Ireland
20 September 2002 Italy
27 December 2003 Japan
27 September 2002 Lithuania
21 March 2002 Netherlands
15 March 2002 Norway
19 July 2002 Poland
1 March 2002 Portugal
21 February 2003 Romania
11 April 2002 Slovakia
30 August 2002 South Korea
26 July 2002 Spain
22 February 2002 Sweden
28 February 2002 Switzerland
28 May 2004 Thailand
10 January 2003 Turkey
2 October 2002 UAE
21 March 2002 USA
MPAA PG
Budget 327,000,000 FRF
Worldwide Gross $131,116,046
Production CP Medien AG, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, Asterix & Obelix: Mission Cleopatra, Asterix & Obelix: Mission Kleopatra, Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre, Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra, Asteriksas ir Obeliksas: misija Kleopatra, Asterix & Obelix - Missione Cleopatra, Asterix & Obelix - Uppdrag Kleopatra, Astérix & Obélix : Au service de Cléopâtre, Asterix & Obelix: Missie Cleopatra, Asterix & Obelix: Mission Cleopatre, Astérix & Obélix: Nữ Hoàng Ai Cập, Asterix & Obelix: Oppdrag Kleopatra, Astérix & Obélix: Tehtävä Kleopatra, Asterix & Obelix: Uppdrag Kleopatra, Asterix & Ovelix: Epiheirisi Kleopatra, Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, Asterix a Obelix: Misia Kleopatra, Asterix and Obelix Meet Cleopatra, Asterix e Obelix: Missão Cleópatra, Astérix e Obélix: Missão Cleópatra, Asterix és Obelix: A Kleopátra küldetés, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, Asterix i Obelix: Misija Kleopatra, Asterix i Obelix: Misja Kleopatra, Asterix ja Obelix: missioon Kleopatra, Astérix ja Obélix: Tehtävä Kleopatra, Ástríkur & Steinríkur: Ástríkur & Kleópatra, Αστερίξ & Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα, Астерикс и Обеликс: Мисија Клеопатра, Астерикс и Обеликс: Мисия Клеопатра, Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра, ミッション・クレオパトラ
Director
Alain Chabat
Cast
Christian Clavier
Christian Clavier
Jamel Debbouze
Monica Bellucci
Alain Chabat
Claude Rich
Cast and Crew
Similar films for Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre
Astérix and Obélix: God Save Britannia 6.2
Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Asterix at the Olympic Games 6.4
Asterix at the Olympic Games (2008)
Asterix: Le Domain de Dievx 7.4
Asterix: Le Domain de Dievx (2014)
Astérix et Obélix contre César 6.7
Astérix et Obélix contre César (1999)
Santa & Cie 6.5
Santa & Cie (2017)
HOUBA! On the Trail of the Marsupilami 6.5
HOUBA! On the Trail of the Marsupilami (2012)
Asterix & Obelix: The Middle Kingdom 5.1
Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)
Little Vampire 6.3
Little Vampire (2020)
Nous finirons ensemble 6.6
Nous finirons ensemble (2019)
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique. 7.2
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique. (2018)
Rock'n Roll 6.0
Rock'n Roll (2017)
Why I Did (Not) Eat My Father 5.3
Why I Did (Not) Eat My Father (2015)

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Panoramix C'est une bonne situation, ça, scribe ?
Otis Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu : et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie... je ne suis qu'amour ! Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? », et bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi...
Stills
