Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kirikou and the Sorceress
7.5
Kinoafisha Films Kirikou and the Sorceress
7.5

Kirikou and the Sorceress

, 1998
Kirikou et la sorciere
France, Belgium, Luxembourg / Animation, Fantasy, Adventure, Family / 18+
Poster of Kirikou and the Sorceress
7.5

Synopsis

In a troubled African village, an unusual baby is born.

Cast

Doudou Gueye Thiaw
Kirikou enfant
Maimouna N'Diaye
La Mère
Awa Sene Sarr
Karaba
Robert Liensol
Le Sage dans la montagne
William Nadylam
Kirikou jeune homme
Sebastien Hebrant
Kirikou jeune homme
Tshilombo Lubambu
L'Oncle
Marie Augustine Diatta
La Femme forte
Moustapha Diop
Fétiche sur le toît
Isseu Niang
La Femme maigre
Director Michel Ocelot
Composer Youssou N'Dour
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Belgium / Luxembourg
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1998
Online premiere 2 August 2003
World premiere 9 December 1998
Release date
9 December 1998 France
22 December 1999 Italy
14 October 1999 Netherlands
16 July 1999 Norway
9 December 1998 USA
Budget €3,800,000
Worldwide Gross $281,179
Production Les Armateurs, Odec Kid Cartoons, Monipoly Productions
Also known as
Kirikou et la sorcière, Kirikou and the Sorceress, Kirikou en de heks, Kirikou y la hechicera, Kirikou, Kirikou e a Feiticeira, Kirikou és a boszorkány, Kirikou i czarownica, Kirikou ja noita, Kirikou ja paha noita, Kirikou och den elaka häxan, Kirikou og Galdrakerlingin, Kirikou og troldkvinden, Kirikou og trollkvinnen, Kirikou și vrăjitoarea, Kirikou y la bruja, Kiriku e a Feiticeira, Kirikù e la strega Karabà, Kirikú i la bruixa, Kiriku in carovnica, Kiriku un Burve, Kiriku und die Zauberin, Kirikú y la bruja, Ο Κιρικού και η μάγισσα, Кирику и Колдунья, Кіріку та чаклунка, キリクと魔女, 叽哩咕历险记, 嘰哩咕與女巫, Kirikou i czarodziejka, Кирику и вештица, Kirikou and the Witch, Кирику, Kirikou & la Sorcière, Kirikou & the Sorceress, 女巫与叽里咕, Kirikou I, Кирику против вештице, 키리쿠와 마녀

Cartoon rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kirikou and the Sorceress

Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante
Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante Animation, Family
2017, France
6.0
Dilili à Paris
Dilili à Paris Adventure, Animation, Family
2018, France / Belgium / Germany
6.0
Azur et Asmar
Azur et Asmar Animation, Family
2006, Spain / Italy / Belgium / France
6.0
Princes and Princesses
Princes and Princesses Family, Animation
2000, France
7.0
Tales of the Night
Tales of the Night Animation, Fantasy
2011, France
6.0
Ernest & Celestine
Ernest & Celestine Animation
2012, France / Belgium
7.0
The Painting
The Painting Animation, Fantasy
2011, France
7.0
Little Nicholas
Little Nicholas Comedy, Family
2009, France
7.0
Trouble at Timpetill
Trouble at Timpetill Adventure, Family, Fairy Tale
2008, France
6.0
Prophetie des grenouilles, La
Prophetie des grenouilles, La Animation, Family
2003, France
6.0
La Boum 2
La Boum 2 Comedy, Romantic
1982, France
7.0
Le roi et l'oiseau
Le roi et l'oiseau Fantasy
1980, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more