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Poster of Kaptein Sabeltann
6.1
Kinoafisha Films Kaptein Sabeltann
6.1

Kaptein Sabeltann

, 2003
Kaptein Sabeltann
Norway / Animation, Family / 18+
Poster of Kaptein Sabeltann
6.1

Cast

Jimmy Chamberlain
Tom Clarke Hill
Nigel Lambert
Chris Lang
Terje Formoe
Kaptein Sabeltann
Ole Alfsen
Pinky
Nina Lund Feste
Sunniva
Brit Elisabeth Haagensli
Tante Bassa
Dennis Storhøi
Dennis Storhøi
Langemann
Knut Haugmark
Pysa Pirat
Ingolf Karinen
Pelle Pirat
Paul Åge Johannessen
Ruben
Director Stig Bergqvist, Rasmus A. Sivertsen
Writer Arthur Johansen, David Regal, Terje Formoe
Composer Trond Bjerknes
Cast and Crew

Animated film details

Country Norway
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2003
World premiere 25 December 2003
Release date
25 December 2003 Norway
29 June 2005 Sweden
30 October 2006 USA
MPAA PG
Budget 41,500,000 NOK
Worldwide Gross $1,361,061
Production Seven Seas Production A/S, Happy Life Animation, Svensk Filmindustri (SF)
Also known as
Kaptein Sabeltann, Captain Sabertooth, Kapten Sabeltand, Capitan Sciabola, El capitán Perla Negra, Käpt'n Säbelzahn, Kaptajn Sabeltand, Kapteeni Sapelihammas, Kapteinn Skögultönn, Kapten Mõõkhammas, Captain Sabertooth's Next Adventure

Cartoon rating

6.1
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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