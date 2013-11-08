Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa
Poster of Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa

Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa

Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The small town of Flåklypa is experiencing great lack of snow, which is why the inventor Reodor Felgen is asked to create a snow machine. However, things does not go as planned.
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa - trailer in russian
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa  trailer in russian
Country Norway
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2013
World premiere 8 November 2013
Release date
5 March 2015 Russia Кинография 0+
5 March 2015 Belarus
28 November 2013 Denmark
12 December 2014 Estonia
26 November 2014 France
5 March 2015 Kazakhstan
3 December 2014 Netherlands
8 November 2013 Norway
11 October 2014 Sweden
4 May 2018 Turkey
5 March 2015 Ukraine
Budget 25,000,000 NOK
Worldwide Gross $12,345,881
Production Maipo Film, Qvisten Animation, Aukruststiftelsen
Also known as
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa, De la neige pour Noël, Louis & Luca and the Snow Machine, Solan och Ludvig - Jul i Flåklypa, Jezek in vran pricarata Bozic, Jul i Bakkekøbing, Kirpi ve Saksağan: Kar Makinesi, Louis & Luca e a Maquina de Neve, Louis & Luca und die Schneemaschine, Louis a Luca - Snežný stroj, Sluník, Ludvík a sněhový stroj, Solan & Eri - Navidad en Flåklypa, Solan en Ludwig en de sneeuwmachine, Solan ja Ludvig, Снежные приключения Солана и Людвига, Солан і Людвіг: Різдво у Флакліпі, ピンチクリフのクリスマス
Director
Rasmus A. Sivertsen
Cast
Kari Ann Grønsund
Trond Høvik
Trond Brænne
Kåre Conradi
John F. Brungot
John F. Brungot
Cast and Crew
Similar films for Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa
SuperKlaus 5.2
SuperKlaus (2023)
Louis & Luca - The Big Cheese Race 6.6
Louis & Luca - The Big Cheese Race (2015)
Dyrene i Hakkebakkeskogen 6.9
Dyrene i Hakkebakkeskogen (2016)
Kaptein Sabeltann 6.1
Kaptein Sabeltann (2003)
Pelle Politibil på sporet 5.6
Pelle Politibil på sporet (2013)
The Ash Lad: In Search of the Golden Castle 6.2
The Ash Lad: In Search of the Golden Castle (2019)
Askeladden - I Dovregubbens hall 6.3
Askeladden - I Dovregubbens hall (2017)
Journey to the Christmas Star 6.0
Journey to the Christmas Star (2012)
Kurt blir grusom 6.3
Kurt blir grusom (2008)
Flåklypa Grand Prix 8.4
Flåklypa Grand Prix (1975)
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant 5.3
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant (2019)
Two Buddies and a Badger: The Great Big Beast 5.7
Two Buddies and a Badger: The Great Big Beast (2020)

Cartoon rating

7.0
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa - trailer in russian
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa Trailer in russian
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa - trailer
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more