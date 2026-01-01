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Poster of Back Street
6.8
Kinoafisha Films Back Street
6.8

Back Street

, 1941
Back Street
USA / Drama / 18+
Poster of Back Street
6.8

Cast

Charles Boyer
Charles Boyer
Walter Saxel
Margaret Sullivan
Ray Smith
Richard Carlson
Curt Stanton
Tim Holt
Tim Holt
Richard Saxel
Frank McHugh
Ed Porter
Frank Jenks
Harry Niles
Esther Dale
Mrs. Smith
Samuel S. Hinds
Felix Darren
Peggy Stewart
Fredda Smith
Nell O'Day
Elizabeth Saxel
Director Robert Stevenson
Writer Bruce Manning, Felix Jackson, Fannie Hurst
Composer Frank Skinner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1941
World premiere 7 February 1941
Release date
7 February 1941 USA
Production Universal Pictures
Also known as
Back Street, La usurpadora, A Esquina do Pecado, Corações Humanos, De vrouw in de schaduw, Fanny Hurst's Back Street, Gli amanti, In der Seitengasse, Kärlekens bakgata, Mellékutca, Menns hemmelige veier, Menns skjulte veier, Seitengassen des Lebens, Skjult kærlighed, Skoteinoi dromoi, Su vida íntima, Переулок, 裏街

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.7 IMDb
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