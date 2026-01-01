Similar films for Back Street
Appointment for Love Romantic
1941, USA
5.0
Love Affair Comedy, Drama, Romantic
1939, USA
7.0
That Certain Age Comedy
1938, USA
6.0
The Blue Veil Drama
1951, USA
7.0
No Sad Songs for Me Drama
1950, USA
6.0
Three Comrades Drama
1938, USA
7.0
Jane Eyre Drama, Romantic
1943, USA
7.0
Arch of Triumph Drama, Romantic
1948, USA
7.0
Gaslight Mystery, Thriller, Drama
1944, USA
8.0
The Earrings of Madame de... Drama, Romantic
1953, France / Italy
7.0
So Ends Our Night Drama, War
1941, USA
6.0
The Little Foxes Romantic, Drama
1941, USA
7.0