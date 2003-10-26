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Poster of Open Water
5.5
Kinoafisha Films Open Water
5.5

Open Water

, 2003
Open Water
USA / Drama, Thriller / 18+
Poster of Open Water
5.5

Cast

Blanchard Ryan
Susan Watkins
Daniel Travis
Daniel Kintner
Sol Stein
Seth
Estelle Lau
Estelle
Michael E. Williamson
Davis
Cristina Zenato
Linda
John Charles
Junior
Steve Lemme
Scuba Diver
Director Chris Kentis
Writer Chris Kentis
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2003
World premiere 26 October 2003
Release date
7 October 2004 Russia 16+
10 March 2005 Argentina
14 October 2004 Australia
1 October 2004 Austria
22 December 2004 Bahrain
7 October 2004 Belarus
10 November 2004 Belgium
20 August 2004 Brazil
10 February 2005 Chile
11 November 2004 Czechia
10 September 2004 Denmark
4 May 2005 Egypt
10 December 2004 Estonia
29 October 2004 Finland
11 August 2004 France
30 September 2004 Germany
10 September 2004 Great Britain
17 September 2004 Greece
16 September 2004 Hong Kong
18 November 2004 Hungary
26 November 2004 Iceland
10 September 2004 Ireland
21 October 2004 Israel
20 August 2004 Italy
25 June 2005 Japan
7 October 2004 Kazakhstan
24 November 2004 Kuwait
25 November 2004 Netherlands
6 January 2005 New Zealand
25 December 2004 Panama
6 October 2004 Philippines
15 October 2004 Poland
25 November 2004 Portugal
26 August 2004 Singapore
9 December 2004 Slovakia 15
26 August 2005 South Korea
13 August 2004 Spain
29 October 2004 Sweden
18 August 2004 Switzerland
17 February 2005 Thailand
29 December 2004 UAE
20 August 2004 USA
7 October 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $500,000
Worldwide Gross $54,683,487
Production Plunge Pictures LLC
Also known as
Open Water, Mar abierto, Otvorena voda, Açık Deniz, Agrios okeanos, Atklātie ūdeņi, Avameri, Em Águas Profundas, Mar Aberto, Nyílt tengeren, Océan Noir, Ocean strachu, Open water - En eaux profondes, Otevřené moře, Otvorené more, Palikti vandenyne, Pučina straha, Teroare în larg, Trôi Dạt, Άγριος ωκεανός, В открити води, Відкрите море, Открытое море, オープン・ウォーター, 顫慄汪洋, 顫慄汪洋22小時, Otkrytoye more, V otkriti vodi, Ágrios Okeanós

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Write review
Updated 17 March 2021

Quotes

Susan Was that a shark?
Daniel I don't know. I think it was a dolphin.
Susan No it wasn't a dolphin, because if it was you would be over there playing with it!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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