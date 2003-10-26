|7 October 2004
|Russia
|16+
|10 March 2005
|Argentina
|14 October 2004
|Australia
|1 October 2004
|Austria
|22 December 2004
|Bahrain
|7 October 2004
|Belarus
|10 November 2004
|Belgium
|20 August 2004
|Brazil
|10 February 2005
|Chile
|11 November 2004
|Czechia
|10 September 2004
|Denmark
|4 May 2005
|Egypt
|10 December 2004
|Estonia
|29 October 2004
|Finland
|11 August 2004
|France
|30 September 2004
|Germany
|10 September 2004
|Great Britain
|17 September 2004
|Greece
|16 September 2004
|Hong Kong
|18 November 2004
|Hungary
|26 November 2004
|Iceland
|10 September 2004
|Ireland
|21 October 2004
|Israel
|20 August 2004
|Italy
|25 June 2005
|Japan
|7 October 2004
|Kazakhstan
|24 November 2004
|Kuwait
|25 November 2004
|Netherlands
|6 January 2005
|New Zealand
|25 December 2004
|Panama
|6 October 2004
|Philippines
|15 October 2004
|Poland
|25 November 2004
|Portugal
|26 August 2004
|Singapore
|9 December 2004
|Slovakia
|15
|26 August 2005
|South Korea
|13 August 2004
|Spain
|29 October 2004
|Sweden
|18 August 2004
|Switzerland
|17 February 2005
|Thailand
|29 December 2004
|UAE
|20 August 2004
|USA
|7 October 2004
|Ukraine