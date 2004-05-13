Romasanta, Romasanta: The Werewolf Hunt, Farkasvadászat, I delitti della luna piena, L'enfer des loups, Romasanta - A Caça ao Lobisomem, Romasanta - A Casa da Besta, Romasanta - Auf den Spuren der Bestie, Romasanta - Im Schatten des Werwolfs, Romasanta, a caza da besta, Romasanta, la caza de la bestia, Romasanta: La caza de la bestia, Romasanta: To kynigi tou lykanthropou, The Werewolf Manhunt, Werewolf Hunter, Werewolf Hunter: The Legend of Romasanta, Ромасанта: Ловът на върколака, Ромасанта: Охота на оборотня, Ромасанта: Полювання на перевертня, Romasanta, a Casa da Besta
Film rating
6.0
Rate10 votes
5.2IMDb
Updated 12 November 2020
Quotes
BárbaraHow many women have you been with?
Manuel Romasanta[kissing her neck]What answer would you like to hear?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.