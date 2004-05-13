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Poster of Romasanta
6.0
Kinoafisha Films Romasanta
6.0

Romasanta

, 2004
Romasanta
Spain / Horror, Action / 18+
Poster of Romasanta
6.0

Cast

Elsa Pataky
Elsa Pataky
Bárbara
Gary Piquer
District Attorney Luciano de la Bastida
David Gant
Professor Philips
John Sharian
Antonio
Luna McGill
Teresa
Maru Valdivielso
María
Carlos Reig-Plaza
Gómez
Reg Wilson
Judge
Ivana Baquero
Ivana Baquero
Ana
Laura Mañá
Julian Sands
Julian Sands
Manuel Romasanta
Director Paco Plaza
Writer Alfredo Conde, Elena Serra, Alberto Marini
Composer Mikel Salas
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
Online premiere 21 November 2021
World premiere 13 May 2004
Release date
2 September 2004 Russia Пирамида
2 September 2004 Belarus
20 May 2005 France
2 September 2004 Kazakhstan
13 May 2004 USA
2 September 2004 Ukraine
MPAA R
Budget €4,500,000
Worldwide Gross $813,586
Production Filmax, Future Films, Fantastic Factory (Filmax)
Also known as
Romasanta, Romasanta: The Werewolf Hunt, Farkasvadászat, I delitti della luna piena, L'enfer des loups, Romasanta - A Caça ao Lobisomem, Romasanta - A Casa da Besta, Romasanta - Auf den Spuren der Bestie, Romasanta - Im Schatten des Werwolfs, Romasanta, a caza da besta, Romasanta, la caza de la bestia, Romasanta: La caza de la bestia, Romasanta: To kynigi tou lykanthropou, The Werewolf Manhunt, Werewolf Hunter, Werewolf Hunter: The Legend of Romasanta, Ромасанта: Ловът на върколака, Ромасанта: Охота на оборотня, Ромасанта: Полювання на перевертня, Romasanta, a Casa da Besta

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Updated 12 November 2020

Quotes

Bárbara How many women have you been with?
Manuel Romasanta [kissing her neck] What answer would you like to hear?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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