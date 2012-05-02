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Poster of Return to Oz
6.8
Kinoafisha Films Return to Oz
6.8

Return to Oz

, 1985
Return to Oz
Great Britain, USA / Fairy Tale, Adventure, Family / 18+
Poster of Return to Oz
6.8

Cast

Fairuza Balk
Fairuza Balk
Dorothy
Nicol Williamson
Nome King
Jean Marsh
Mombi
Piper Laurie
Piper Laurie
Aunt Em
Matt Clark
Uncle Henry
Michael Sundin
Tik-Tok
Tim Rose
Tik-Tok
Sean Barrett
Tik-Tok
Mak Wilson
Billina
Denise Bryer
Billina
Director Walter Murch
Writer Walter Murch, Gill Dennis, Lyman Frank Baum
Composer David Shire
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1985
Online premiere 2 May 2012
World premiere 21 June 1985
Release date
21 June 1985 Russia 12+
23 October 1985 France
26 September 1985 Germany
10 July 1985 Great Britain
27 December 1985 Ireland PG
6 September 1985 Italy
29 March 1986 Japan
21 June 1985 Kazakhstan
9 October 1985 Netherlands
21 June 1985 USA
21 June 1985 Ukraine
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $11,140,134
Production Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners II, BMI (No. 9) Ltd.
Also known as
Return to Oz, Oz, un mundo fantástico, O Mundo Fantástico de Oz, Oz - Eine phantastische Welt, Oz... un mundo fantástico, Bazgasht be Oz, Behazra L'Eretz Ootz, Boзвращение в страну Оз, De wonderlijke wereld van Oz, Nel fantastico mondo di Oz, Oz, Oz - Den fantastiske verden, Oz - En fantastisk värld, Oz, un monde extraordinaire, Oz: Ihmeiden maailma, Oz: Un monde extraordinaire, Oz: Un mundo fantástico, Powrót do krainy Oz, Ritân tû Ozu, The Adventures of the Devil in the Sky, Visszatérés Óz földjére, Επιστροφή στη χώρα του Οζ, Ο μαγικός κόσμος του Οζ, Повернення в країну Оз, Повратак у Оз, रिटर्न टू ऑज़, オズ, 마법의 나라 오즈, Regreso a Oz

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.7 IMDb
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soundtrack Return to Oz

Quotes

Jack Pumpkinhead If his brain's ran down, how can he talk?
Dorothy It happens to people all the time, Jack.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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