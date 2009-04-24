Menu
Poster of The Eclipse
5.9 IMDb Rating: 6.1
The Eclipse

The Eclipse

The Eclipse 18+
Synopsis

In a seaside Irish town, a widower sparks with a visiting horror novelist while he also begins to believe he is seeing ghosts.
The Eclipse - trailer
The Eclipse  trailer
Country Ireland
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2009
World premiere 24 April 2009
Release date
15 April 2010 Australia M
25 November 2010 Greece
24 April 2009 Netherlands
24 April 2009 USA
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $159,852
Production Treasure Entertainment, Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), Broadcasting Commission of Ireland
Also known as
The Eclipse, Eklipsa, Oliki ekleipsi, Pomrčina, Spøgelser i Mørket, Ολική έκλειψη, Затмение
Director
Conor McPherson
Cast
Aidan Quinn
Aidan Quinn
Dorothy Cotter
Hannah Lynch
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
Iben Hjejle
Cast and Crew
Film rating

5.9
10 votes
6.1 IMDb
The Eclipse - trailer
The Eclipse Trailer
