Also known as
F for Fake, About Fakes, F wie Fälschung, Hoax, Vérités et mensonges, ?, B som i bluff, Con F de falso, F come falso - Verità e menzogna, F de falso, F de Fraude, F for Fake (Vérités et mensonges), F for fup, F jak fałszerstwo, F jako falzifikát, F. för förfalskning, Fakes, Fakes!!, Fraude, H mint hamisítás, Nothing But the Truth, Orson Welles no Fake, Truths and Lies, V. niinkuin väärennös, Verdades e Mentiras, Verità e menzogne, Αλήθειες και ψέματα, Η αλήθεια και το ψέμα, Фальшивка, オーソン・ウェルズのフェイク