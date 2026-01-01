Menu
7.1 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films F for Fake

F for Fake

F For Fake 18+
Country France / Iran / West Germany
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1974
World premiere 1 September 1973
Release date
1 September 1973 Denmark 15
18 February 1976 Finland
12 March 1975 France
16 March 2023 Lithuania N13
25 March 1976 Netherlands
14 December 1973 Spain
MPAA PG
Worldwide Gross $10,788
Production Les Films de l'Astrophore, SACI, Janus Film und Fernsehen
Also known as
F for Fake, About Fakes, F wie Fälschung, Hoax, Vérités et mensonges, ?, B som i bluff, Con F de falso, F come falso - Verità e menzogna, F de falso, F de Fraude, F for Fake (Vérités et mensonges), F for fup, F jak fałszerstwo, F jako falzifikát, F. för förfalskning, Fakes, Fakes!!, Fraude, H mint hamisítás, Nothing But the Truth, Orson Welles no Fake, Truths and Lies, V. niinkuin väärennös, Verdades e Mentiras, Verità e menzogne, Αλήθειες και ψέματα, Η αλήθεια και το ψέμα, Фальшивка, オーソン・ウェルズのフェイク
Director
Orson Welles
Orson Welles
Cast and Crew
Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Quotes
Orson Welles Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them, for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate and universal ash - the triumphs, the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life: we're going to die. "Be of good heart," cry the dead artists out of the living past. "Our songs will all be silenced, but what of it? Go on singing." Maybe a man's name doesn't matter all that much.
