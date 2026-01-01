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Poster of Louisiana Story
6.5
Kinoafisha Films Louisiana Story
6.5

Louisiana Story

, 1948
Louisiana Story
USA / Drama / 18+
Poster of Louisiana Story
6.5

Cast

Joseph Boudreaux
The Boy
Lionel Le Blanc
His Father
E. Bienvenu
His Mother
Frank Hardy
The Driller
C.P. Guedry
The Boilerman
Oscar J. Yarborough
Oil Company Lessor
Director Robert J. Flaherty
Writer Frances H. Flaherty, Robert J. Flaherty
Composer Virgil Thomson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1948
World premiere 22 August 1948
Release date
28 October 1948 France U
28 September 1948 USA
Budget $258,000
Production Robert Flaherty Productions Inc.
Also known as
Louisiana Story, Louisiana-Legende, A História de Louisiana, Cajun, En Louisiana fortælling, I racconti della Louisiana, La historia de Louisiana, Livet i Louisiana, Louisianai történet, Opowieść z Luizjany, Viidakon villipeto, Луизианска история, Луизианская история, ルイジアナ物語

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.4 IMDb
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