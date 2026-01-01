Menu
Kinoafisha
Films
A.I. Artificial Intelligence
A.I. Artificial Intelligence Awards
Awards and nominations of A.I. Artificial Intelligence 2001
Academy Awards, USA 2002
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Venice Film Festival 2001
Future Film Festival Digital Award
Winner
