Kinoafisha Films A.I. Artificial Intelligence A.I. Artificial Intelligence Awards

Awards and nominations of A.I. Artificial Intelligence 2001

Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
 Best Achievement in Visual Effects
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
 Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
 Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Future Film Festival Digital Award
Winner
