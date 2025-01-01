Menu
Awards and nominations of Topsy-Turvy 1999

Academy Awards, USA 2000 Academy Awards, USA 2000
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Winner
Best Achievement in Makeup and Hairstyling
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Production Design
Nominee
 Best Achievement in Production Design
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Best Make Up/Hair
Winner
Best Actor
Nominee
 Best Supporting Actor
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Best Actor
Winner
Golden Lion
Nominee
