Poster of Tales from the Darkside: The Movie
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Tales from the Darkside: The Movie

Tales from the Darkside: The Movie

Tales from the Darkside: The Movie 18+
Synopsis

A young boy tells three stories of horror to distract a witch who plans to eat him.
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1990
World premiere 3 May 1990
Release date
3 May 1990 Russia 18+
4 May 1990 Brazil 16
15 May 1991 France
29 November 1990 Germany 18
15 May 1991 Great Britain
4 May 1990 Kazakhstan
6 August 1991 Spain
21 February 1992 Turkey
4 May 1990 USA
4 May 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $16,324,573
Production Paramount Pictures, Laurel Productions, Darkside Movie
Also known as
Tales from the Darkside: The Movie, Tales from the Darkside, Geschichten aus der Schattenwelt, Historias del lado obscuro, Antes del amanecer, Cat from Hell, Contes de la Nuit Noire, Contos da Escuridão, Contos da Escuridão - O Filme, Darkside, les contes de la nuit noire, El gato infernal, Furomu za dākusaido: 3ttsu no yami no monogatari, I delitti del gatto nero, Korku Günleri, Lood teispoolsusest, Lot 249, Lover's Vow, Opowieści z ciemnej strony, Pimeä puoli, Priče sa tamne strane, Sta adyta mias allis diastasis, Stephen Kingin Pimeä puoli, Sueño satánico, Tamsiosios puses istorijos, Történetek a sötét oldalról, Σκοτεινές ιστορίες, Στα άδυτα μιας άλλης διάστασης, Казки з темного боку: Фільм, Приказки от тъмната страна: Филмът, Сказки с тёмной стороны, フロム・ザ・ダークサイド 3つの闇の物語, 午夜鬼譚3
Director
John Harrison
Cast
Debbie Harry
Christian Slater
David Johansen
William Hickey
James Remar
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
