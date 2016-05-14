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Poster of The Handmaiden
7.9
The Handmaiden - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Handmaiden
7.9

The Handmaiden

, 2016
Agasshi
South Korea / Drama, Romantic, Thriller, Adult / 18+
Trailers
Poster of The Handmaiden
7.9
The Handmaiden - Dubbed trailer
The Handmaiden  Dubbed trailer

Synopsis

A woman is hired as a handmaiden to a Japanese heiress, but secretly she is involved in a plot to defraud her.

Cast

Kim Min-hee
Kim Min-hee
Lady Hideko
Kim Tae-ri
Kim Tae-ri
Sook-Hee
Ha Jeong-woo
Ha Jeong-woo
Count Fujiwara
Cho Jin-woong
Uncle Kouzuki
Lee Dong-hwi
Goo-gai
Kim Hae-sook
Kim Hae-sook
Miss Sasaki
Moon So-ri
Moon So-ri
Aunt of Lady Hideko
Lee Kyu-jung
Maid #1
Lee Yong-nyeo
Bok-soon
Yoo Min-chae
Ggeut-dan
Director Park Chan-wook
Writer Sarah Waters, Chung Seo-kyung, Park Chan-wook
Composer Yeong-wook Jo
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 2016
Online premiere 17 August 2016
World premiere 14 May 2016
Release date
22 July 2026 Russia Cinema Prestige 18+
13 October 2016 Australia R 18+
25 August 2016 Belarus
12 January 2017 Brazil
12 April 2017 Denmark
19 August 2016 Estonia
19 May 2017 Finland
2 November 2016 France
5 January 2017 Germany
17 February 2017 Great Britain
13 October 2016 Greece
30 June 2016 Hong Kong
14 April 2017 Ireland
29 August 2019 Italy
3 March 2017 Japan R18+
25 August 2016 Kazakhstan
2 February 2017 Netherlands
4 November 2016 Poland
30 March 2017 Portugal
7 July 2016 Singapore
10 November 2016 Slovakia
1 June 2016 South Korea
2 December 2016 Spain 16
27 January 2017 Sweden
24 June 2016 Taiwan
25 August 2016 Ukraine
Budget 10,000,000,000 KRW
Worldwide Gross $37,962,797
Production CJ Entertainment, Moho Film, Yong Film
Also known as
Ah-ga-ssi, The Handmaiden, La doncella, Mademoiselle, A Criada, Komorná, Служанка, A szobalány, Alkhademah, Die Taschendiebin, Hizmetçi, Kammerpiken, Kaniz (Nadime), La donzella, Lady, Người Hầu Gái, Nobenäpp, Ojôsan, Palvelijatar, Qulluqçu qız, Slujnica, Sluškinja, Służąca, Služkinja, Tarnaitė, Xizmatkor qiz, Η υπηρέτρια, Служниця, Слушкиња, 아가씨, お嬢さん, 下女的誘惑, 下女的诱惑, 下女誘罪, 小姐, 指匠情挑, Xidmətçi, 下女诱罪, Fingersmith, Ahgassi, Agassi

Film rating

7.9
Rate 20 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  367 In the Drama genre  160 In the Romantic genre  43 In the Thriller genre  72 In the Adult genre  1 In films of South Korea  18 In films of 2016  9
Updated 21 February 2026

Film Trailers

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The Handmaiden - Dubbed trailer
The Handmaiden Dubbed trailer
The Handmaiden - Trailer
The Handmaiden Trailer
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soundtrack The Handmaiden

Quotes

Lady Hideko The daughter of a legendary thief, who sewed winter coats out of stolen purses. Herself a thief, pickpocket, swindler. The saviour who came to tear my life apart. My Tamako. My Sookee.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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