|22 July 2026
|Russia
|Cinema Prestige
|18+
|13 October 2016
|Australia
|R 18+
|25 August 2016
|Belarus
|12 January 2017
|Brazil
|12 April 2017
|Denmark
|19 August 2016
|Estonia
|19 May 2017
|Finland
|2 November 2016
|France
|5 January 2017
|Germany
|17 February 2017
|Great Britain
|13 October 2016
|Greece
|30 June 2016
|Hong Kong
|14 April 2017
|Ireland
|29 August 2019
|Italy
|3 March 2017
|Japan
|R18+
|25 August 2016
|Kazakhstan
|2 February 2017
|Netherlands
|4 November 2016
|Poland
|30 March 2017
|Portugal
|7 July 2016
|Singapore
|10 November 2016
|Slovakia
|1 June 2016
|South Korea
|2 December 2016
|Spain
|16
|27 January 2017
|Sweden
|24 June 2016
|Taiwan
|25 August 2016
|Ukraine