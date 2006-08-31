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Poster of Infamous
7.1
Kinoafisha Films Infamous
7.1

Infamous

, 2006
Infamous
USA / Drama, Biography / 18+
Poster of Infamous
7.1

Cast

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Babe Paley
Toby Jones
Toby Jones
Truman Capote
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Kitty Dean
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Nelle Harper Lee
Daniel Craig
Daniel Craig
Perry Smith
Hope Davis
Hope Davis
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Mark Rubin
El Morocco Band
Steve Schwelling
El Morocco Band
Glover Johns Gill
El Morocco Band
Rey Arteaga
El Morocco Band
Justin Sherburn
El Morocco Band
Director Douglas McGrath
Writer George Plimpton, Douglas McGrath
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
Online premiere 19 January 2007
World premiere 31 August 2006
Release date
31 August 2006 Russia 18+
12 January 2007 Germany
11 September 2006 Great Britain
12 January 2007 Italy
31 August 2006 Kazakhstan
16 November 2006 USA
31 August 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $2,689,799
Production Warner Independent Pictures (WIP), Killer Films
Also known as
Infamous, Historia de un crimen, Infame, Pochybná sláva, A hírhedt, Berygtet, Beryktet, Bez skrupułów, Capote - En iskall mordgåta, Confidencial, Diasimotita, Every Word Is True, Have You Heard?, Història d'un crim, Infamous - Una pessima reputazione, Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote, Kaltes Blut: Auf den Spuren von Truman Capote, Kunniaton, Kurikuulus, Nekenčiamiausias, Neslavni, Nhà Hùng Biện, Ozloglašen, Scandaleusement célèbre, Untitled Douglas McGrath Movie, Yadoua le'shimtza, Zloglasen, Διασημότητα, Дурная слава, Погана слава, 柯波帝：冷血污名

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 12 November 2020
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soundtrack Infamous
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