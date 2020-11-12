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Poster of Kiss or Kill
5.5
Kinoafisha Films Kiss or Kill
5.5

Kiss or Kill

, 1997
Kiss Or Kill
Australia / Thriller / 18+
Poster of Kiss or Kill
5.5

Cast

Syd Brisbane
Nikki's Father
Dzhili Sobbota
Tiffany Peters
Young Nikki
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Nikki Davies
Matt Day
Al Fletcher
Julie Wood
Nikki's Mother
Geoff Revell
Paul Nathan
Barry Langrishe
Zipper Doyle
Eliza Lovell
Felicity
Jordan Weldon-Iley
Young Boy
Carmel Johnson
Hotel Regency Maid
Director Bill Bennett
Writer Bill Bennett
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1997
World premiere 23 April 1997
Release date
11 September 1997 Australia
4 December 1997 Germany 16
1 July 1997 Great Britain
14 November 1997 USA
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $801,728
Production Australian Film Finance Corporation (AFFC), Bill Bennett Productions
Also known as
Kiss or Kill, Bésame o mátame, Besar o morir, Csók vagy halál, Öp ya da öldür, Поцелуй или убей, キス・オア・キル, 키스 오어 킬, 키스 올 킬

Film rating

5.5
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Updated 12 November 2020
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