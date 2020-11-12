Film details
Country
Australia
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
1997
World premiere
23 April 1997
Release date
|11 September 1997
|Australia
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|4 December 1997
|Germany
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|16
|1 July 1997
|Great Britain
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|14 November 1997
|USA
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MPAA
R
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$801,728
Production
Australian Film Finance Corporation (AFFC), Bill Bennett Productions
Also known as
Kiss or Kill, Bésame o mátame, Besar o morir, Csók vagy halál, Öp ya da öldür, Поцелуй или убей, キス・オア・キル, 키스 오어 킬, 키스 올 킬