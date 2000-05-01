Menu
Poster of Vatel
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
Kinoafisha Films Vatel

Vatel

Vatel 18+
Country France / Belgium / Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2000
Online premiere 31 May 2001
World premiere 1 May 2000
Release date
17 November 2000 Russia 18+
1 May 2000 France
31 May 2001 Germany
17 November 2000 Kazakhstan
1 September 2000 Portugal
1 May 2000 USA
17 November 2000 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $36,000,000
Worldwide Gross $184,301
Production Légende Films, Gaumont, Nomad Films
Also known as
Vatel, Ватель, I kongens magt, Vatel - Ein Festmahl für den König, Vatel, um Banquete para o Rei, Vatelis, Вател, 宮廷料理人ヴァテール, 烈愛灼身
Director
Roland Joffé
Cast
Gérard Depardieu
Uma Thurman
Tim Roth
Timothy Spall
Julian Glover
6.6
6.6 IMDb
Quotes
Marquis de Lauzun The king sends you his compliments. And he begs the favor of taking a cup of chocolate with you in your room at midnight.
Anne de Montausier With me?
Marquis de Lauzun [into her ear] May I offer you my congratulations. Although, as you can imagine, that came as a great blow to me. After tonight I cannot hope for deliverance from the pain of my own desires. So, may I suggest my rooms at ten?
Anne de Montausier Alas, monsieur, ten o'clock I have an even more attractive offer. Her Majesty has asked me to delouse her spaniel.
