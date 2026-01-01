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Poster of Best Defense
3.6
Kinoafisha Films Best Defense
3.6

Best Defense

, 1984
Best Defense
USA / War, Comedy / 18+
Poster of Best Defense
3.6

Cast

Dudley Moore
Wylie Cooper
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Lieutenant T.M. Landry
Kate Capshaw
Laura Cooper
George Dzundza
Steve Loparino
Helen Shaver
Clair Lewis
Mark Arnott
Harvey Brank
Peter Michael Goetz
Frank Joyner
Tom Noonan
Tom Noonan
Frank Holtzman
David Rasche
David Rasche
Jeff the 'KBG' Agent
Paul Comi
Chief Agent
Director Willard Huyck
Writer Robert Grossbach, Gloria Katz, Willard Huyck
Composer Patrick Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1984
World premiere 20 July 1984
Release date
20 July 1984 Russia 16+
24 May 1985 Germany
23 August 1985 Ireland 15
20 July 1984 Kazakhstan
20 July 1984 Sweden 15
20 July 1984 USA
20 July 1984 Ukraine
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $19,265,302
Production Cinema Group Ventures, Paramount Pictures
Also known as
Best Defense, Best Defence, Angriff ist die beste Verteidigung, Une défense canon, A legjobb védekezés, A Melhor Defesa, A Melhor Defesa é o Ataque, A Melhor Defesa... é o ataque!, Det 'perfekta' vapnet, Det bedste forsvar, Det perfekta vapnet, La mejor defensa, el ataque, La mejor defensa... ¡el ataque!, La mejor defensa... el ataque, La miglior difesa è... la fuga, Najlepszą obroną jest atak, Nejlepsí obrana, Sakar Silah, Supervåpenet, Täydellinen * Ase *, To didymo tis symforas, Το δίδυμο της συμφοράς, Лучшая защита, Най-добрата отбрана, Найкращий захист, おかしな関係, 兵來將擋

Film rating

3.6
Rate 11 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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