ProductionCinema Group Ventures, Paramount Pictures
Also known as
Best Defense, Best Defence, Angriff ist die beste Verteidigung, Une défense canon, A legjobb védekezés, A Melhor Defesa, A Melhor Defesa é o Ataque, A Melhor Defesa... é o ataque!, Det 'perfekta' vapnet, Det bedste forsvar, Det perfekta vapnet, La mejor defensa, el ataque, La mejor defensa... ¡el ataque!, La mejor defensa... el ataque, La miglior difesa è... la fuga, Najlepszą obroną jest atak, Nejlepsí obrana, Sakar Silah, Supervåpenet, Täydellinen * Ase *, To didymo tis symforas, Το δίδυμο της συμφοράς, Лучшая защита, Най-добрата отбрана, Найкращий захист, おかしな関係, 兵來將擋