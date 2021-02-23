Cast
Stuart Pankin
Sheriff Parsons
Brian McNamara
Chris Collins
Mark L. Taylor
Jerry Manley
James Handy
Milton Briggs
Cast and Crew
Director
Frank Marshall
Writer
Don Jakoby, Al Williams, Wesley Strick
Composer
Trevor Jones
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1990
Online premiere
23 February 2021
World premiere
18 July 1990
Release date
|18 July 1990
|Russia
|
|12+
|26 December 1990
|Australia
|
|
|9 October 1990
|Brazil
|
|
|17 April 1991
|France
|
|
|9 October 1990
|Germany
|
|
|3 January 1991
|Great Britain
|
|
|24 January 1991
|Hungary
|
|
|9 January 2026
|Iceland
|
|12 year age limit
|18 July 1990
|Kazakhstan
|
|
|31 January 1991
|Mexico
|
|
|18 January 1991
|Portugal
|
|M/16
|13 June 1992
|South Korea
|
|15
|20 July 1990
|USA
|
|
|18 July 1990
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$22,000,000
Worldwide Gross
$53,208,180
Production
Hollywood Pictures, Amblin Entertainment, Interscope Communications
Also known as
Arachnophobia, Aracnofobia, Arachnophobie, Imse vimse spindel..., Арахнофобия, Arachnofobia, Arachnofobija, Arachnophobia - En kriblende fornemmelse, Arachnophobia - Pókiszony, Arachnophobia: Örümcek Korkusu, Aracnofòbia, Arahnofovia, Araknofobi, Araknofobia, Araknofoobia, Hættuleg Tegund, Nhện Sát Thủ, Pająki, Pająki śmierci, Αραχνοφοβία, Арахнофобија, Арахнофобия: Боязнь пауков, Арахнофобія, アラクノフォビア, 小魔星, Imse Vimse Spindel, Страх от паяци