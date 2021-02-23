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Poster of Arachnophobia
6.8
Kinoafisha Films Arachnophobia
6.8

Arachnophobia

, 1990
Arachnophobia
USA / Thriller, Horror, Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Arachnophobia
6.8

Cast

Harley Jane Kozak
Harley Jane Kozak
Molly Jennings
John Goodman
John Goodman
Delbert McClintock
Stuart Pankin
Sheriff Parsons
Brian McNamara
Chris Collins
Julian Sands
Julian Sands
Dr. James Atherton
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Dr. Ross Jennings
Mark L. Taylor
Jerry Manley
Henry Jones
Dr. Sam Metcalf
Peter Jason
Peter Jason
Coach Henry Beechwood
James Handy
Milton Briggs
Director Frank Marshall
Writer Don Jakoby, Al Williams, Wesley Strick
Composer Trevor Jones
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1990
Online premiere 23 February 2021
World premiere 18 July 1990
Release date
18 July 1990 Russia 12+
26 December 1990 Australia
9 October 1990 Brazil
17 April 1991 France
9 October 1990 Germany
3 January 1991 Great Britain
24 January 1991 Hungary
9 January 2026 Iceland 12 year age limit
18 July 1990 Kazakhstan
31 January 1991 Mexico
18 January 1991 Portugal M/16
13 June 1992 South Korea 15
20 July 1990 USA
18 July 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $53,208,180
Production Hollywood Pictures, Amblin Entertainment, Interscope Communications
Also known as
Arachnophobia, Aracnofobia, Arachnophobie, Imse vimse spindel..., Арахнофобия, Arachnofobia, Arachnofobija, Arachnophobia - En kriblende fornemmelse, Arachnophobia - Pókiszony, Arachnophobia: Örümcek Korkusu, Aracnofòbia, Arahnofovia, Araknofobi, Araknofobia, Araknofoobia, Hættuleg Tegund, Nhện Sát Thủ, Pająki, Pająki śmierci, Αραχνοφοβία, Арахнофобија, Арахнофобия: Боязнь пауков, Арахнофобія, アラクノフォビア, 小魔星, Imse Vimse Spindel, Страх от паяци

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Delbert McClintock [after stepping on a spider, a dog barks in the background] Yeah, that's right... I'm bad!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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