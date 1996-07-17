ProductionUniversal Pictures, WingNut Films, South Side Amusement Company
Also known as
The Frighteners, Muertos de miedo, Kummituskopla, Agárrame esos fantasmas, Agarrem-me Esses Fantasmas, Baubai, Chasseurs de fantômes, Fantômes contre fantômes, Hirmutoojad, Horrible Ghosts/Horrible Phantoms, Incredible soul-distracting cases, Ko se boji duha još?, Kynigos fantasmaton, Los Espectros, Os Espíritos, Prízraky, Přízraky, Przerażacze, Robert Zemeckis Presents: The Frighteners, Samayou tamashii-tachi, Sevimli hayaletler, Sospesi nel tempo, Törjön ki a frász!, Un om și trei fantome, Zastrašivači, Κυνηγός φαντασμάτων, Страшили, Страшилы, Сянката на смъртта, द फ्राइटनर्स, さまよう魂たち, 神通鬼大, The Frighteners - Herr der Geister