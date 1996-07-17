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Poster of The Frighteners
7.1
Kinoafisha Films The Frighteners
7.1

The Frighteners

, 1996
The Frighteners
New Zealand, USA / Comedy, Fantasy, Horror / 18+
Poster of The Frighteners
7.1

Cast

Michael J. Fox
Michael J. Fox
Frank Bannister
Trini Alvarado
Lucy Lynskey
Peter Dobson
Ray Lynskey
John Astin
John Astin
The Judge
Jeffrey Combs
Milton Dammers
Dee Wallace
Patricia Bradley
Jake Busey
Jake Busey
Johnny Bartlett
Chi McBride
Chi McBride
Cyrus
Jim Fyfe
Stuart
Troy Evans
Troy Evans
Sheriff Perry
Director Peter Jackson
Writer Fran Walsh, Peter Jackson
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country New Zealand / USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1996
Online premiere 5 August 2017
World premiere 17 July 1996
Release date
13 March 1997 Australia
29 January 1997 France
31 December 1997 Germany
24 January 1997 Great Britain
13 November 1997 Hungary
24 January 1997 Ireland 15
29 May 1997 Netherlands
19 July 1997 South Korea 15
12 November 1996 Spain
18 July 1996 USA
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $29,359,216
Production Universal Pictures, WingNut Films, South Side Amusement Company
Also known as
The Frighteners, Muertos de miedo, Kummituskopla, Agárrame esos fantasmas, Agarrem-me Esses Fantasmas, Baubai, Chasseurs de fantômes, Fantômes contre fantômes, Hirmutoojad, Horrible Ghosts/Horrible Phantoms, Incredible soul-distracting cases, Ko se boji duha još?, Kynigos fantasmaton, Los Espectros, Os Espíritos, Prízraky, Přízraky, Przerażacze, Robert Zemeckis Presents: The Frighteners, Samayou tamashii-tachi, Sevimli hayaletler, Sospesi nel tempo, Törjön ki a frász!, Un om și trei fantome, Zastrašivači, Κυνηγός φαντασμάτων, Страшили, Страшилы, Сянката на смъртта, द फ्राइटनर्स, さまよう魂たち, 神通鬼大, The Frighteners - Herr der Geister

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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