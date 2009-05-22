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Poster of To Die like a Man
6.2
Kinoafisha Films To Die like a Man
6.2

To Die like a Man

, 2009
Morrer Como Um Homem
Portugal / Musical, Drama / 18+
Poster of To Die like a Man
6.2

Cast

John Jesus Romão
Mendes
Miguel Loureiro
Paula
Francisco Peres
Médico cirurgião plástico
Chandra Malatitch
Zé Maria
Ivo Barroso
Cardoso
Gonçalo Ferreira De Almeida
Maria Bakker
Fernando Santos
Tonia
Cindy Scrash
Irene
Carloto Cotta
Carlos
Jenny Larrue
Jenny
Director João Pedro Rodrigues
Writer João Pedro Rodrigues, Rui Catalão, João Rui Guerra da Mata
Cast and Crew

Film details

Country Portugal
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2009
World premiere 22 May 2009
Release date
28 April 2010 France
15 October 2009 Portugal
8 April 2011 USA
Also known as
Morrer Como Um Homem, Morir como un hombre, To Die Like a Man, Férfiként meghalni, Mourir comme un homme, Umrzeć jak mężczyzna, Умереть, как мужчина, 男として死ぬ

Film rating

6.2
Rate 10 votes
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