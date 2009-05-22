Cast
Francisco Peres
Médico cirurgião plástico
Chandra Malatitch
Zé Maria
Gonçalo Ferreira De Almeida
Maria Bakker
Cast and Crew
Director
João Pedro Rodrigues
Writer
João Pedro Rodrigues, Rui Catalão, João Rui Guerra da Mata
Film details
Country
Portugal
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2009
World premiere
22 May 2009
Release date
|28 April 2010
|France
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|15 October 2009
|Portugal
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|8 April 2011
|USA
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Also known as
Morrer Como Um Homem, Morir como un hombre, To Die Like a Man, Férfiként meghalni, Mourir comme un homme, Umrzeć jak mężczyzna, Умереть, как мужчина, 男として死ぬ