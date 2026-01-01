Menu
Poster of Fantômas se déchaîne
7.4 IMDb Rating: 6.8
Fantômas se déchaîne / The Vengeance of Fantomas 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1965
World premiere 8 December 1965
Release date
8 December 1965 France
1 March 1966 Germany
20 December 1965 USA
14 August 1967 USSR
Production Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG), Production Artistique et Cinématographique (PAC), Da.Ma. Cinematografica
Also known as
Fantômas se déchaîne, Fantomas Unleashed, Fantomas se zlobí, Fantomas Strikes Back, Фантомас разбушевался, A Volta de Fantomas, Bazgasht e Fantomas, Fantomas amenaza al mundo, Fantomas breekt los, Fantômas contre Interpol, Fantomas gegen Interpol, Fantomas iskee jälleen, Fantomas kontra Interpol, Fantomas minaccia il mondo, Fantomas nauraa kuolemalle, Fantomas ov povratak, Fantomas Passa ao Ataque, Fantomas powraca, Fantômas revient, Fantomas sa hnevá, Fantomas se defiende, Fantomas se dezlănțuie, Fantomas slaat weer toe, Fantomas slår til igjen, Fantomas slår till igen, Fantomas vender tilbage!, Fantomas visszatér, Fantomas vuelve, Fantomasin paluu, Fantomass trako, Fantoom 2, The Vengeance of Fantomas, Tội Phạm Khét Tiếng 2, Η επιστροφή του Φαντομά, Фантамас раз'юшаны, Фантомас розлютився, Фантомас се развихря, ファントマ電光石火
Director
André Hunebelle
Cast
Louis de Funes
Louis de Funes
Mylène Demongeot
Mylène Demongeot
Jacques Dynam
Jean Marais
Jean Marais
Cast and Crew
7.4
