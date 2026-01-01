Country France / Italy

Runtime 1 hour 44 minutes

Production year 1967

World premiere 16 March 1967

MPAA PG

Production Production Artistique et Cinématographique (PAC), Fair Film, S.N.E. Gaumont

Also known as

Fantômas contre Scotland Yard, Fantomas contra Scotland Yard, Fantomas kontra Scotland Yard, Fantomas vs. Scotland Yard, Den fantastiske Fantomas, Фантомас против Скотланд-Ярда, Fantom protiv Scotland Yarda, Fantomanın Oyunu, Fantomas a Scotland Yard ellen, Fantomas Against Scotland Yard, Fantomas bedroht die Welt, Fantomas Contra a Scotland Yard, Fantomas contro Scotland Yard, Fantomas gegen Scotland Yard, Fantomas ja Scotland Yard, Fantomas uhkaa maailmaa, Fantomass pret Skotlendjardu, Fantoom 3, La Vengeance de Fantômas, O Fantasma Contra Scotland Yard, Tội Phạm Khét Tiếng 3, Ο Φαντομάς εναντίον της Σκότλαντ Γιαρντ, Фантамас супраць Скотлэнд-Ярда, Фантомас проти Скотланд-Ярду, Фантомас срещу Скотланд Ярд, ファントマ ミサイル作戦