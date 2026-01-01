Also known as
Fantômas contre Scotland Yard, Fantomas contra Scotland Yard, Fantomas kontra Scotland Yard, Fantomas vs. Scotland Yard, Den fantastiske Fantomas, Фантомас против Скотланд-Ярда, Fantom protiv Scotland Yarda, Fantomanın Oyunu, Fantomas a Scotland Yard ellen, Fantomas Against Scotland Yard, Fantomas bedroht die Welt, Fantomas Contra a Scotland Yard, Fantomas contro Scotland Yard, Fantomas gegen Scotland Yard, Fantomas ja Scotland Yard, Fantomas uhkaa maailmaa, Fantomass pret Skotlendjardu, Fantoom 3, La Vengeance de Fantômas, O Fantasma Contra Scotland Yard, Tội Phạm Khét Tiếng 3, Ο Φαντομάς εναντίον της Σκότλαντ Γιαρντ, Фантамас супраць Скотлэнд-Ярда, Фантомас проти Скотланд-Ярду, Фантомас срещу Скотланд Ярд, ファントマ ミサイル作戦