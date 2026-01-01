Menu
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.7
Rate
Fantômas contre Scotland Yard / Fantomas Against Scotland Yard 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Italy
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1967
World premiere 16 March 1967
Release date
16 March 1967 France
20 June 1967 Germany
14 August 1967 Greece
6 June 1967 USA
MPAA PG
Production Production Artistique et Cinématographique (PAC), Fair Film, S.N.E. Gaumont
Also known as
Fantômas contre Scotland Yard, Fantomas contra Scotland Yard, Fantomas kontra Scotland Yard, Fantomas vs. Scotland Yard, Den fantastiske Fantomas, Фантомас против Скотланд-Ярда, Fantom protiv Scotland Yarda, Fantomanın Oyunu, Fantomas a Scotland Yard ellen, Fantomas Against Scotland Yard, Fantomas bedroht die Welt, Fantomas Contra a Scotland Yard, Fantomas contro Scotland Yard, Fantomas gegen Scotland Yard, Fantomas ja Scotland Yard, Fantomas uhkaa maailmaa, Fantomass pret Skotlendjardu, Fantoom 3, La Vengeance de Fantômas, O Fantasma Contra Scotland Yard, Tội Phạm Khét Tiếng 3, Ο Φαντομάς εναντίον της Σκότλαντ Γιαρντ, Фантамас супраць Скотлэнд-Ярда, Фантомас проти Скотланд-Ярду, Фантомас срещу Скотланд Ярд, ファントマ ミサイル作戦
Director
André Hunebelle
Cast
Mylène Demongeot
Mylène Demongeot
Jean Marais
Jean Marais
Françoise Christophe
Similar films for Fantômas contre Scotland Yard
Fantomas 7.1
Fantomas (1964)
Fantômas se déchaîne 7.4
Fantômas se déchaîne (1965)
Captain Blood 6.3
Captain Blood (1960)
Le Bossu 6.9
Le Bossu (1959)
Vatel 6.6
Vatel (2000)
The Gendarme and the Gendarmettes 6.2
The Gendarme and the Gendarmettes (1982)
The Gendarme and the Extra-Terrestrials 6.3
The Gendarme and the Extra-Terrestrials (1979)
The gendarme to stroll 6.5
The gendarme to stroll (1970)
Hibernatus 6.7
Hibernatus (1969)
Le gendarme se marie 6.8
Le gendarme se marie (1968)
Oscar 7.6
Oscar (1967)
Gendarme in New York 6.4
Gendarme in New York (1965)

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
