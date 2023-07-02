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Poster of 9½ Weeks
5.9
Kinoafisha Films 9½ Weeks
5.9

9½ Weeks

, 1986
Nine 1/2 Weeks
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of 9½ Weeks
5.9

Synopsis

A woman gets involved in an impersonal affair with a man. She barely knows about his life, only about the sex games they play, so the relationship begins to get complicated.

Cast

Mickey Rourke
Mickey Rourke
John
Kim Basinger
Kim Basinger
Elizabeth
Margaret Whitton
Molly
David Margulies
Harvey
Christine Baranski
Christine Baranski
Thea
Karen Young
Sue
Justin Johnston
Kim Chan
Kim Chan
William De Acutis
Ted
Dwight Weist
Farnsworth
Roderick Cook
Sinclair - the Critic
Victor Truro
Gallery Client
Director Adrian Lyne
Writer Zalman King, Elizabeth McNeill, Patricia Louisianna Knop, Sarah Kernochan
Composer Jack Nitzsche
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1986
Online premiere 2 July 2023
World premiere 9 February 1986
Release date
14 February 1986 Russia 18+
19 June 1986 Australia R18+
21 August 1986 Brazil
16 April 1986 France
17 April 1986 Germany
18 January 1990 Hungary
21 February 1986 Ireland
14 February 1986 Italy
26 April 1986 Japan R18+
14 February 1986 Kazakhstan
11 February 2026 Latvia N16
21 August 1986 Netherlands
8 May 1986 Norway
27 November 1986 Portugal
9 February 1986 South Korea
22 April 1986 Spain
21 February 1986 USA
14 February 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $6,740,470
Production Producers Sales Organization (PSO), Jonesfilm, Galactic Films
Also known as
Nine 1/2 Weeks, 9½ Weeks, 9 1/2 semanas, 9 semanas y media, 9 1/2 Wochen, 9 1/2 недель, Девять с половиной недель, 9 1/2 Hafta, 9 1/2 semaines, 9 1/2 Semanas de Amor, 9 1/2 uge, 9 1/2 vecka, 9 1/2 Viikkoa, 9 1/2 Weeks, 9 1/2 тижнів, 9 ½ Weeks, 9 és 1/2 hét, 9 ja pool nädalat, 9 săptămâni şi jumătate, 9 semaines 1/2, 9 settimane e 1/2, 9 Tuần Rưỡi, 9-1/2 Weeks, 9½ nedēļas, 9½ εβδομάδες, Deseo, capricho, obsesión, Devet i pol tjedana, Devet tednov in pol, Devynios su puse savaitės, Dziewięć i pół tygodnia, Neuf semaines et demie, Neuneinhalb Wochen, Nine ½ Weeks, Nou setmanes i mitja, Nove Semanas e Meia, Nueve semanas y media, Дев'ять з половиною тижнів, Девет и по недеља, Девет седмици и половина, ナインハーフ, 九个半星期, 愛你9週半, 愛你九週半, 爱你九周半, 9 semaines et demie, Neuf semaines et demi, 9 a 1/2 týdne, 9 settimane e mezzo, 9 ½ Semanas de Amor, Devět a půl týdne, Nine 1-2 vecka, Nine And A Half Weeks, Nove settimane e mezzo, 9 1 2 недель, 9 su puse savaitės, 9 1/2 savaitės, 9 ½ недель, 9 ½ недель [Nine ½ Weeks (1985)], 9 és fél hét, Dokuz Buçuk Hafta

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb

Quotes

Elizabeth How did you know? How did you know I'd respond to you the way I have?
John I saw myself in you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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