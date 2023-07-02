Also known as

Nine 1/2 Weeks, 9½ Weeks, 9 1/2 semanas, 9 semanas y media, 9 1/2 Wochen, 9 1/2 недель, Девять с половиной недель, 9 1/2 Hafta, 9 1/2 semaines, 9 1/2 Semanas de Amor, 9 1/2 uge, 9 1/2 vecka, 9 1/2 Viikkoa, 9 1/2 Weeks, 9 1/2 тижнів, 9 ½ Weeks, 9 és 1/2 hét, 9 ja pool nädalat, 9 săptămâni şi jumătate, 9 semaines 1/2, 9 settimane e 1/2, 9 Tuần Rưỡi, 9-1/2 Weeks, 9½ nedēļas, 9½ εβδομάδες, Deseo, capricho, obsesión, Devet i pol tjedana, Devet tednov in pol, Devynios su puse savaitės, Dziewięć i pół tygodnia, Neuf semaines et demie, Neuneinhalb Wochen, Nine ½ Weeks, Nou setmanes i mitja, Nove Semanas e Meia, Nueve semanas y media, Дев'ять з половиною тижнів, Девет и по недеља, Девет седмици и половина, ナインハーフ, 九个半星期, 愛你9週半, 愛你九週半, 爱你九周半, 9 semaines et demie, Neuf semaines et demi, 9 a 1/2 týdne, 9 settimane e mezzo, 9 ½ Semanas de Amor, Devět a půl týdne, Nine 1-2 vecka, Nine And A Half Weeks, Nove settimane e mezzo, 9 1 2 недель, 9 su puse savaitės, 9 1/2 savaitės, 9 ½ недель, 9 ½ недель [Nine ½ Weeks (1985)], 9 és fél hét, Dokuz Buçuk Hafta

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