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Poster of Moondance Alexander
6.3
Kinoafisha Films Moondance Alexander
6.3

Moondance Alexander

, 2007
Moondance Alexander
USA / Family / 18+
Poster of Moondance Alexander
6.3

Cast

Don Johnson
Don Johnson
Dante Longpre
Lori Loughlin
Gelsey Alexander
James Best
Buck McClancy
Sasha Cohen
Fiona Hughes
Whitney Sloan
Megan Montgomery
Joe Norman Shaw
Ben Wilson
Kay Panabaker
Moondance Alexander
Aedan Tomney
Josh Wilson
Greg Lawson
Greg Lawson
Miles
Tom Carey
Tom Wyman
Director Michael Damian
Writer Janeen Damian, Michael Damian
Composer Mark Thomas
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2007
Online premiere 29 May 2021
World premiere 22 April 2007
Release date
22 April 2007 Russia 0+
13 October 2007 Germany
22 April 2007 Kazakhstan
22 April 2007 USA
22 April 2007 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $37,895
Production Riviera Films, Orchard Park Productions LLC, Jordan Films
Also known as
Moondance Alexander, La leyenda de Moondance Alexander, Dobrodružné leto, Ein Pferd für Moondance, Holdtánc és Pepita, O dromos tis epityhias, Pónikaland, Skok po marzenie, Победительница, Победителят

Film rating

6.3
Rate 15 votes
6.3 IMDb
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