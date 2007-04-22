Cast
Lori Loughlin
Gelsey Alexander
Whitney Sloan
Megan Montgomery
Joe Norman Shaw
Ben Wilson
Kay Panabaker
Moondance Alexander
Cast and Crew
Director
Michael Damian
Writer
Janeen Damian, Michael Damian
Composer
Mark Thomas
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2007
Online premiere
29 May 2021
World premiere
22 April 2007
Release date
|22 April 2007
|Russia
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|0+
|13 October 2007
|Germany
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|22 April 2007
|Kazakhstan
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|22 April 2007
|USA
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|22 April 2007
|Ukraine
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MPAA
G
Worldwide Gross
$37,895
Production
Riviera Films, Orchard Park Productions LLC, Jordan Films
Also known as
Moondance Alexander, La leyenda de Moondance Alexander, Dobrodružné leto, Ein Pferd für Moondance, Holdtánc és Pepita, O dromos tis epityhias, Pónikaland, Skok po marzenie, Победительница, Победителят