Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Blood and Bones / Chi to hone
5.9
Kinoafisha Films Blood and Bones / Chi to hone
5.9

Blood and Bones / Chi to hone

, 2004
Blood and Bones / Chi to hone
Japan / Drama / 18+
Poster of Blood and Bones / Chi to hone
5.9

Cast

Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
Joon-pyong Kim
Hirofumi Arai
Masao Kim
Tomoko Tabata
Hanako Kim
Joe Odagiri
Takeshi Park
Mihoko Suino
Sigemori Macu
Yûko Nakamura
Yûko Nakamura
Kiyoko Yamanashi
Mari Hamada
Mari Hamada
Sadako Toritani
Kazuki Kitamura
Yoshio Motoyama
Kyōka Suzuki
Yong-hee Lee
Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige
Nobuyoshi Ko
Shûji Kashiwabara
San-myung Jang
Director Yoichi Sai
Writer Sogil Yan, Yoichi Sai, Wui-Sin Chong
Composer Tarô Iwashiro
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2004
World premiere 9 October 2004
Release date
18 July 2005 Russia Русский репортаж
18 July 2005 Belarus
20 July 2005 France
1 December 2005 Hong Kong
6 November 2004 Japan
18 July 2005 Kazakhstan
25 February 2005 South Korea 18
18 July 2005 Ukraine
Worldwide Gross $4,649,617
Production Artist Film, Asahi Broadcasting Corporation (ABC), Be-Wild
Also known as
Chi to hone, Blood and Bones, Blood & Bones, Consumido pelo Ódio, Krew i łzy, Ta dyo prosopa tou Kim, Кровь и кости, 血と骨, 血與骨, Qan və Sümüklər, 血与骨, 피와 뼈

Film rating

5.9
Rate 10 votes
7 IMDb
Write review
Updated 23 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Blood and Bones / Chi to hone

Outrage
Outrage Crime, Drama
2010, Japan
7.0
Takeshis`
Takeshis` Drama, Comedy
2005, Japan
6.0
Outrage: Final Chapter
Outrage: Final Chapter Action, Drama, Crime
2017, Japan
6.0
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi Comedy, Action
2015, Japan
6.0
Beyond Outrage
Beyond Outrage Crime, Action
2012, Japan
6.0
Achilles and the Tortoise
Achilles and the Tortoise Comedy
2008, Japan
7.0
Quill
Quill Drama
2004, Japan
6.0
Zatōichi
Zatōichi Action
2003, Japan
7.0
Taboo
Taboo Thriller, Drama, History
1999, Japan / France / Great Britain
6.0
Getting Any?
Getting Any? Comedy
1994, Japan
6.0
Boiling Point
Boiling Point Crime, Comedy, Thriller, Action, Drama
1990, Japan
7.0
Violent Cop
Violent Cop Drama, Thriller, Action, Crime
1989, Japan
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more