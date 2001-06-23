Menu
Russian
Poster of Cats & Dogs
6.0 IMDb Rating: 5.2
Cats & Dogs

Cats & Dogs

Cats & Dogs 18+
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2001
Online premiere 2 November 2001
World premiere 23 June 2001
Release date
6 September 2001 Russia КАРО Премьер 12+
20 September 2001 Australia
23 June 2001 Brazil L
22 November 2001 Czechia U
24 August 2001 Denmark
12 October 2001 Finland
15 August 2001 France
18 July 2001 Germany
3 August 2001 Great Britain
25 October 2001 Hungary
3 August 2001 Ireland
20 October 2001 Japan
6 September 2001 Kazakhstan
21 September 2001 Lithuania
17 August 2001 Mexico
16 November 2001 Romania
6 September 2001 Slovakia 7
18 July 2001 Spain A
7 July 2001 Taiwan
4 July 2001 USA
6 September 2001 Ukraine
MPAA PG
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $200,687,492
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
Cats & Dogs, Como perros y gatos, Som hund och katt, Als kat en hond, Caini si pisici, Cats & Dogs - Wie Hund und Katz', Cats and Dogs, Chats et chiens, Com gats i gossos, Come cani & gatti, Comme chiens et chats, Como Cães e Gatos, Đại Chiến Chó Mèo, Felines and Canines, Fighting Like Cats and Dogs, Hund og kat imellem, Hundar og Kettir, Jako kočky a psi, Kassid ja koerad, Kates ir šunys, Kediler ve Köpekler, Kuin kissat ja koirat, Kutyák és macskák, Like Cats & Dogs, O mačkama i psima, Psy i koty, San to skylo me ti gata, Som hund og katt, Σαν το σκύλο με τη γάτα, Као пас и мачка, Кішки проти собак, Котки и кучета, Кошки против собак, कैट्स और डॉग्स, キャッツ&ドッグス, 貓狗大戰
Director
Lawrence Guterman
Cast
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Tobey Maguire
Tobey Maguire
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Sean Hayes
Sean Hayes
Michael Clarke Duncan
Michael Clarke Duncan
Similar films for Cats & Dogs
Super Buddies 4.3
Super Buddies (2013)
Beverly Hills Chihuahua 2 5.5
Beverly Hills Chihuahua 2 (2010)
Good Boy! 4.4
Good Boy! (2003)
Show Dogs 5.7
Show Dogs (2018)
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore 5.9
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2009)
Cats & Dogs 3: Paws Unite! 4.0
Cats & Dogs 3: Paws Unite! (2020)
Mao yu tao hua yuan 6.1
Mao yu tao hua yuan (2018)
Belka i Strelka: Lunnye priklyucheniya 5.1
Belka i Strelka: Lunnye priklyucheniya (2013)
G-Force 6.0
G-Force (2009)
Hotel for Dogs 6.5
Hotel for Dogs (2009)
Snow Buddies 5.1
Snow Buddies (2008)
Underdog 4.7
Underdog (2007)

Film rating

6.0

6.0
11 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
