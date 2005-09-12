Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wassup Rockers
Poster of Wassup Rockers
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Wassup Rockers

Wassup Rockers

Wassup Rockers 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2005
World premiere 12 September 2005
Release date
27 April 2007 Russia
27 April 2007 Belarus
12 September 2005 Canada
5 April 2006 France
27 April 2007 Kazakhstan
12 September 2005 USA
27 April 2007 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $634,074
Production Capital Entertainment, Glass Key, Wildcard Productions
Also known as
Wassup Rockers, Külvárosi rockerek, Nuevos guerreros, Rockersi z South Central, Roqueiros, Šta ima rokeri, Wassup Rockers - desafios da rua, Wasup!, Ну чё, рокеры?, Рок скейтъри, ワサップ！, 板仔玩轉L.A.
Director
Larry Clarke
Cast
Jonathan Velasquez
Milton Velasquez
Francisco Pedraza
Eddie Velasquez
Cast and Crew
Similar films for Wassup Rockers
Kids 7.6
Kids (1995)
Destricted 4.6
Destricted (2006)
Ken Park 5.2
Ken Park (2002)
Last Days 6.1
Last Days (2005)
Gummo 6.7
Gummo (1997)
Arizona Dream 6.8
Arizona Dream (1993)

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more