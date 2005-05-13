Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Last Days
6.1
Kinoafisha Films Last Days
6.1

Last Days

, 2005
Last Days
USA / Drama, Musical / 18+
Poster of Last Days
6.1

Cast

Michael Pitt
Michael Pitt
Blake
Asia Argento
Asia Argento
Asia
Rayan Fellner
Kim Gordon
Record Executive
Lukas Haas
Lukas Haas
Luke
Harmony Korine
Harmony Korine
Guy in Club
Ari Tomais
Rikki Jai
Detective
Scott Patrick Green
Scott
Nicole Vicius
Nicole
Ryan Orion
Donovan
Rodrigo Lopresti
Band in Club
Director Gus Van Sant
Writer Gus Van Sant
Composer Rodrigo Lopresti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2005
Online premiere 4 November 2005
World premiere 13 May 2005
Release date
19 October 2005 Russia Пан Терра
19 October 2005 Belarus
2 September 2005 Great Britain 15
19 October 2005 Kazakhstan
12 June 2005 Netherlands 12
27 April 2006 South Korea 15
22 June 2007 Spain
12 June 2005 USA
16 March 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,456,454
Production HBO Films, Meno Film Company, Picturehouse
Also known as
Last Days, Last Days - Últimos Dias, Últimos Dias, Az utolsó napok, Les derniers jours, Los últimos días, Poslednji dani, Son Günler, Teleftaies meres, Últimos días, Τελευταίες μέρες, Останні дні, Последние дни, ラストデイズ, 最後的日子, ラスト・デイズ, Gus Van Sant's Last Days

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Last Days

Copying Beethoven
Copying Beethoven Musical, Drama, History
2006, USA / Germany / Hungary
6.0
The Buddy Holly Story
The Buddy Holly Story Musical, Biography, Drama
1978, USA
7.0
Paranoid Park
Paranoid Park Drama
2007, France / USA
6.0
Restless
Restless Drama
2011, USA
6.0
Drugstore Cowboy
Drugstore Cowboy Drama
1989, USA
7.0
Elephant
Elephant Drama, Thriller
2003, USA
5.0
My Own Private Idaho
My Own Private Idaho Drama, Romantic
1991, USA
6.0
Even Cowgirls Get the Blues
Even Cowgirls Get the Blues Drama, Romantic, Comedy
1993, USA
5.0
Psycho
Psycho Detective, Horror, Thriller, Drama
1998, USA
4.0
To Die For
To Die For Comedy, Thriller, Drama
1995, Great Britain / USA
6.0
Cobain: Montage of Heck
Cobain: Montage of Heck Biography, Documentary
2015, USA
7.0
Fight for Your Right Revisited
Fight for Your Right Revisited Short, Musical
2011, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more