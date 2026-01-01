Cast
Sergei Sobolev
Arkadiy Rezchikov 'Arkan'
Valentina Petrovna Telegina
Vladimir Lidukhin
Ravilka
Gennadiy Vorobyov
Kostya Rudakov
Aleksandr Osipov
Lyonya Kravtsov
Cast and Crew
Director
Pavel Arsyonov
Writer
Rustam Ibragimbekov
Composer
Evgeniy Krylatov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
1973
World premiere
20 December 1973
Release date
|14 January 1974
|Russia
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|12+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
I togda ya skazal - net..., And Then I Said No, Og så sagde jeg nej, Wtedy powiedziałem: nie!, И тогда я сказал - нет...