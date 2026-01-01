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Poster of I togda ya skazal - net...
6.7
Kinoafisha Films I togda ya skazal - net...
6.7

I togda ya skazal - net...

, 1973
I togda ya skazal - net...
USSR / Drama / 18+
Poster of I togda ya skazal - net...
6.7

Cast

Rifat Musin
Elik
Natasha Shengelaia
Nelya
Nikolay Lebedev
Yura
Sergei Sobolev
Arkadiy Rezchikov 'Arkan'
Valentina Petrovna Telegina
Ariadna Shengelaya
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Narrator
Vladimir Lidukhin
Ravilka
Vladimir Davydov
Khorek
Gennadiy Vorobyov
Kostya Rudakov
Aleksandr Osipov
Lyonya Kravtsov
Pavel Volchkov
Kachan
Director Pavel Arsyonov
Writer Rustam Ibragimbekov
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1973
World premiere 20 December 1973
Release date
14 January 1974 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
I togda ya skazal - net..., And Then I Said No, Og så sagde jeg nej, Wtedy powiedziałem: nie!, И тогда я сказал - нет...

Film rating

6.7
Rate 12 votes
6.7 IMDb
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