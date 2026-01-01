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Poster of Woman in the Moon
7.1
Kinoafisha Films Woman in the Moon
7.1

Woman in the Moon

, 1929
Frau im Mond
Germany / Sci-Fi / 18+
Poster of Woman in the Moon
7.1

Cast

Gerda Maurus
Friede Velten - Astronomy Student
Fritz Rasp
The Man Calling Self Walter Turner
Klaus Pohl
Professor Georg Manfeldt
Gustav von Wangenheim
Hans Windegger - Engineer
Willy Fritsch
Wolf Helius
Gustl Gstettenbaur
Gustav
Tilla Durieux
Fünf Gehirne und Scheckbücher
Margarete Kupfer
Frau Hippolt, Haushälterin bei Helius
Alexa von Porembsky
Eine Veilchenverkäuferin
Gerhard Dammann
Der Werkmeister der Helius-Flugwerften
Director Fritz Lang
Writer Thea von Harbou
Composer Jon Mirsalis, Stuart Oderman, Javier Pérez de Azpeitia, Willy Schmidt-Gentner
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1929
World premiere 14 October 1929
Release date
31 October 2024 Czechia
14 October 1929 Germany
6 February 1931 USA
Production Universum Film (UFA), Fritz Lang-Film
Also known as
Frau im Mond, La mujer en la luna, Woman in the Moon, A Hold asszonya, A Mulher na Lua, By Rocket to the Moon, De Maangodin, Die Frau im Mond, Girl in the Moon, Kamerde Kadın, Kobieta na Księżycu, Kvinden paa Maanen, Kvinnen i Månen, La femme sur la lune, Månraketen, Matka kuuhun, Naine kuul, Taxeidi sti selini, Uma Mulher na Lua, Una donna nella luna, Una mujer en la luna, Zena na mesecu, Zena na Mesíci, Жена на луната, Женщина на Луне, 달의 여인, 月世界の女

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.3 IMDb
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