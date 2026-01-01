Menu
Poster of Dr. Mabuse, der Spieler — Ein Bild der Zeit
7.0 IMDb Rating: 7.8
Dr. Mabuse, der Spieler — Ein Bild der Zeit 18+
Country Germany
Runtime 4 hours 2 minutes
Production year 1922
World premiere 26 May 1922
Release date
12 February 1923 Estonia
26 May 1922 Germany
1 May 1923 Japan
20 February 1924 Portugal
8 August 1927 USA
7 August 1927 Virgin Islands (U.S.)
Production Uco-Film GmbH
Also known as
Dr. Mabuse, der Spieler, Dr. Mabuse the Gambler, Docteur Mabuse, le joueur, Dr. Mabuse, the Gambler, El doctor Mabuse, Doctor Mabuse, Doktor Mabuse, Doktor Mabuse, der Spieler, Doktor Mabuse, dobrodruh, Dr. Mabuse, Dr. Mabuse - mängija, Dr. Mabuse, der Spieler. Erster Teil: Der grosse Spieler. Ein Bild der Zeit., Dr. Mabuse, Inferno des Verbrechens, Dr. Mabuse, jucătorul, Dr. Mabuse, King of Crime, Dr. Mabuse, o Inferno do Crime, Dr. Mabuse, o Jogador, Dr. Mabuse, the Gambler part one: The Great Gamble, Dr. Mabuse, the Gambler. Part One: The Great Gambler. An Image of the Time., Dr. Mabuse, the Gambler. Part two: Inferno, Dr. Mabuse, the Gambler. Part Two: Inferno. A Game of People of Our Time., Dr. Mabuse: El gran jugador [Part I], Dr. Mabuse: El infierno [Part II], Dr. Mabuse: The Gambler, Il dottor Mabuse, Inferno, La pasión fatal del Doctor Mabuse, Le docteur Mabuse, Le Dr. Mabuse, Mabuse le démon du crime, Mabuse le joueur, Mabuse, le joueur, O Doutor Mabuse, The Fatal Passion, Tri Mabuse - ihmispeto, Tri Mabuse rikosten pyörteissä, Доктор Мабузе, играчът, Доктор Мабузе, игрок, Доктор Мабузе, коцкар, ドクトル・マブゼ
Director
Fritz Lang
Cast
Rudolf Klein-Rogge
Paul Richter
Alfred Abel
Similar films for Dr. Mabuse, der Spieler — Ein Bild der Zeit
The Thousand Eyes of Dr. Mabuse 6.9
The Thousand Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Spies 7.6
Spies (1928)
Fritz Lang 6.3
Fritz Lang (2016)
Doctor Mabuse 5.7
Doctor Mabuse (2013)
The Testament of Dr. Mabuse 8.2
The Testament of Dr. Mabuse (1933)
Woman in the Moon 7.1
Woman in the Moon (1929)
Der heilige Berg 6.6
Der heilige Berg (1926)
Faust 7.9
Faust (1926)
Letzte Mann, Der 7.7
Letzte Mann, Der (1924)
Destiny 7.6
Destiny (1922)
Nanook of the North 7.6
Nanook of the North (1922)
The Two Orphans 7.3
The Two Orphans (1921)

7.0
Rate 13 votes
7.8 IMDb
