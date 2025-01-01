Меню
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series (Half-Hour) Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program Outstanding Innovation in Emerging Media Programming Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic) Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment) Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program Outstanding Sound Mixing for a Reality Program Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming Outstanding Stunt Coordination for Comedy Programming Лучший комедийный сериал Лучший драматический сериал Лучший актёр в комедийном сериале Лучший актёр в драматическом сериале Лучшая актриса в комедийном сериале Лучшая актриса в драматическом сериале Лучший актёр в мини-сериале или фильме Лучшая актриса в мини-сериале или фильме Лучший актёр второго плана в комедийном сериале Лучший актёр второго плана в драматическом сериале Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале Лучшая режиссура драматического сериала Лучшая режиссура комедийного сериала Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале Лучшая анимационная программа Лучшее разговорное варьете Лучшая короткометражная анимационная программа Лучшие индивидуальные достижения в анимации Лучшее озвучивание персонажа Лучшее озвучивание Лучшая оригинальная музыка и слова Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема Лучшая музыкальная композиция для телесериала Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска Лучшее музыкальное руководство Achievements in Daytime Programming - Programs Achievements in Educational Television - Individuals Achievements in Educational Television - Programs Actor - Best Single Performance - Lead or Support Actor of the Year - Series Actor of the Year - Special Actress - Best Single Performance - Lead or Support Actress of the Year - Series Actress of the Year - Special Art Director and Set Decorator of the Year Best Action or Adventure Series Best Actor Best Actor - Continuing Performance Best Actor - Single Performance Best Actor Starring in a Regular Series Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series Best Actor in a Single Performance Best Actor in a Supporting Role Best Actress Best Actress - Continuing Performance Best Actress - Single Performance Best Actress Starring in a Regular Series Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series Best Actress in a Single Performance Best Actress in a Supporting Role Best Art Direction Best Art Direction - Film Series Best Art Direction - Half Hour or Less Best Art Direction - Live Series Best Art Direction - One Hour or More Best Art Direction in a Live Television Program Best Art Direction in a Television Film Best Art Direction of a Filmed Show Best Art Direction of a Live Show Best Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film, for a Series, a Single Program of a Series or a Special Program Best Art Direction or Scenic Design - For a Musical or Variety Single Program of a Series or a Special Program Best Audience Participation Series Best Audience Participation, Quiz or Panel Program Best Audience, Guest Participation or Panel Program Best Camerawork - Live Show Best Children's Program Best Children's Series Best Children's Show Best Choreographer Best Choreography for Television Best Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series Best Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television Best Cinematography for Television Best Comedian Best Comedian or Comedienne Best Comedienne Best Comedy Show Best Comedy Writing Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy Best Commercial Best Commercial Campaign Best Continuing Performance (Female) in a Series by a Comedienne, Singer, Hostess, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Herself Best Continuing Performance (Male) in a Series by a Comedian, Singer, Host, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Himself Best Continuing Performance by a Comedian in a Series Best Continuing Performance by a Comedienne in a Series Best Continuing Performance by an Actor in a Dramatic Series Best Continuing Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series Best Continuing Performance by an Actress in a Dramatic Series Best Continuing Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series Best Continuing Supporting Performance by an Actor in a Dramatic or Comedy Series Best Continuing Supporting Performance by an Actress in a Dramatic or Comedy Series Best Contributing to Daytime Programming Best Coverage of a Newsworthy Event Best Coverage of an Unscheduled Newsworthy Event Best Cultural, Religious or Educational Program Best Daytime Program Best Directing in Comedy Best Directing in Comedy-Variety, Variety or Music Best Directing in Drama - A Single Program - Comedy or Drama Best Directing in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme Best Directing in Variety or Music Best Direction Best Direction - Half Hour or Less Best Direction - One Hour or More Best Direction of Photography Best Direction of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer Best Direction of a Single Musical or Variety Program Best Direction of a Single Program of a Comedy Series Best Direction of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour Best Director - Film Series Best Director - Live Series Best Documentary Program Best Dramatic Anthology Series Best Dramatic Program Best Dramatic Series Best Dramatic Series - Less Than One Hour Best Dramatic Series - One Hour or Longer Best Dramatic Series with Continuing Characters Best Dramatic Show Best Editing of a Film for Television Best Editing of a Television Film Best Educational Show Best Engineering Effects Best Female Personality - Continuing Performance Best Female Singer Best Female Star of Regular Series Best Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series Best Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television Best Film Made for Television Best Film Made for and Viewed on Television in 1949 Best Game and Audience Participation Show Best Individual Program of the Year Best Kinescope Show Best Lead Actor in a Comedy Series Best Lead Actor in a Drama Best Lead Actor in a Drama Series Best Lead Actor in a Limited Series Best Lead Actress in a Comedy Series Best Lead Actress in a Drama Best Lead Actress in a Drama Series Best Lead Actress in a Limited Series Best Live Camera Work Best Live Camerawork Best Live Show Best MC or Program Host - Male or Female Best Male Personality - Continuing Performance Best Male Singer Best Male Star of Regular Series Best Music Composition - For a Series, a Single Program of a Series Best Music Composition - For a Special Program Best Music Direction of a Variety, Music or Dramatic Program Best Music Series Best Musical Contribution Best Musical Contribution for Television Best Musical Contribution to a Television Program Best Musical or Variety Series Best Musical, Variety, Audience Participation or Quiz Series Best Mystery or Intrigue Series Best Mystery, Action or Adventure Program Best New Program Best New Program Series Best New Program Series of the Year Best News Commentary Best News Commentator Best News Commentator or Analyst Best News Commentator or Reporter Best News Reporter or Commentator Best News Reporting Series Best Original Music Composed for TV Best Original Teleplay Writing Best Panel, Quiz or Audience Participation Series Best Performance by an Actor (Continuing Character) in a Musical or Variety Series Best Performance by an Actress (Continuing Character) in a Musical or Variety Series Best Producer - Film Series Best Producer - Live Series Best Program of News or Sports Best Public Affairs Program Best Public Service Program or Series Best Public Service Series Best Public Service, Cultural or Educational Program Best Scoring of a Dramatic or Variety Program Best Series - Half Hour or Less Best Series - One Hour or More Best Series Supporting Actor Best Series Supporting Actress Best Single Performance by an Actor Best Single Performance by an Actress Best Single Program of the Year Best Situation Comedy Best Situation Comedy Series Best Song or Theme Best Special Dramatic Program - One Hour or Longer Best Special Musical or Variety Program - One Hour or Longer Best Special News Program Best Specialty Act - Single or Group Best Sports Program Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Comedy Series Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Dramatic Series Best Supporting Actor in Comedy Best Supporting Actor in Comedy-Variety, Variety or Music Best Supporting Actor in Drama Best Supporting Actor in a Regular Series Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Comedy Series Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Dramatic Series Best Supporting Actress in Comedy Best Supporting Actress in Comedy-Variety, Variety or Music Best Supporting Actress in Drama Best Supporting Actress in a Regular Series Best Supporting Performance by an Actor Best Supporting Performance by an Actress Best Teleplay Writing - Half Hour or Less Best Teleplay Writing - One Hour or More Best Television Adaptation Best Television Film Editing Best Television Sound Editing Best Variety Program Best Variety Series Best Variety Series Including Musical Variety Best Variety Show Best Western Series Best Western or Adventure Series Best Writing in Comedy Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music Best Writing in Drama Best Writing in Drama - Adaptation Best Writing in Drama - Original Teleplay Best Writing in Variety or Music Best Writing of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer Best Writing of a Single Musical or Variety Program Best Writing of a Single Program of a Comedy Series Best Writing of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour Best Written Comedy Material Best Written Dramatic Material Cinematographer of the Year Creative Achievement in Interactive Media Director of the Year - Series Director of the Year - Special Exceptional Merit in Documentary Filmmaking Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking Film Editor of the Year Governors Award Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Art Direction Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Costume Design Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Makeup Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Mechanical Special Effects Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Set Direction Individual Achievements in Cinematography - Cinematography Individual Achievements in Cinematography - Photographic Special Effects Individual Achievements in Cinematography - Special Individual Achievements in Electronic Production - Audio Engineering Individual Achievements in Electronic Production - Electronic Cameramen Individual Achievements in Electronic Production - Lighting Individual Achievements in Electronic Production - Lighting Directors Individual Achievements in Electronic Production - Sound Recording Individual Achievements in Electronic Production - Special Electronic Effects Individual Achievements in Electronic Production - Technical Directors Individual Achievements in Electronic Production - Video Control Individual Achievements in Electronic Production - Video Tape Editing Individual Achievements in Film Editing Individual Achievements in Film and Sound Editing Individual Achievements in Music - Arrangers Individual Achievements in Music - Arranging Individual Achievements in Music - Composition Individual Achievements in Music - Conducting Individual Achievements in Music - Conductors Individual Achievements in News, Documentaries and Sports - Musicians Individual Achievements in Sound Editing Most Outstanding Kinescope Personality Most Outstanding Live Personality Most Outstanding New Personality Most Outstanding Personality Most Outstanding Single Program of the Year Most Outstanding Television Personality Most Popular Television Program Musician of the Year Oustanding Art Direction for a Variety or Music Program Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Drama Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Programming Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: New Delivery Platforms Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: Television Outstanding Achievement in Animation Outstanding Achievement in Any Area of Creative Technical Crafts Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Dramatic Special or Feature Length Film Made for TV Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film Made for Television, a Single Program of a Series or a Special Program Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film, a Single Program of a Series or a Special Program Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Special or Feature Length Film Made for Television Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Musical or Variety Single Program of a Series or a Special Program Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Variety Single Program of a Series or a Special Program Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Single Episode of a Comedy, Drama or Limited Series Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Single Episode of a Comedy-Variety or Music Series or a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design: For a Dramatic Program Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design: For a Variety Single Program Outstanding Achievement in Casting for a Miniseries or a Special Outstanding Achievement in Children's Programming - Entertainment/Fictional Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals Outstanding Achievement in Children's Programming - Informational/Factual Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs Outstanding Achievement in Choreography Outstanding Achievement in Cinematography Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program of a Series Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming for a Series Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming for a Special Outstanding Achievement in Cinematography for News and Documentary Programming - Regularly Scheduled News Programs and Coverage of Special Events Outstanding Achievement in Cinematography for Television Outstanding Achievement in Composing Original Music Outstanding Achievement in Composing Original Music for Television Outstanding Achievement in Costume Design Outstanding Achievement in Costume Design for Music-Variety Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama Special Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama or Comedy Series Outstanding Achievement in Costuming Outstanding Achievement in Costuming for a Miniseries or a Special Outstanding Achievement in Costuming for a Series Outstanding Achievement in Coverage of Special Events - Individuals Outstanding Achievement in Coverage of Special Events - Programs Outstanding Achievement in Cultural Documentary Programming - Programs Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Individuals Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Programs Outstanding Achievement in Cultural Programming - Performance Outstanding Achievement in Daytime Drama - Individuals Outstanding Achievement in Daytime Drama - Programs Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs Outstanding Achievement in Electronic Camera Work Outstanding Achievement in Electronic Camerawork Outstanding Achievement in Electronic Photography Outstanding Achievement in Engineering Development Outstanding Achievement in Film Editing Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program of a Series Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Comedy Series Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Drama or Limited Series Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Special Outstanding Achievement in Film Editing for News and Documentary Programming - Regularly Scheduled News Programs and Coverage of Special Events Outstanding Achievement in Film Editing for Television Outstanding Achievement in Film Editing for a Series Outstanding Achievement in Film Sound Editing Outstanding Achievement in Film Sound Editing - For a Single Episode of a Regular or Limited Series Outstanding Achievement in Film Sound Editing - For a Special Program Outstanding Achievement in Film Sound Editing for a Series Outstanding Achievement in Film Sound Editing for a Special Outstanding Achievement in Film Sound Mixing Outstanding Achievement in Film or Tape Sound Mixing Outstanding Achievement in Graphic Design Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences Outstanding Achievement in Hairstyling Outstanding Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special Outstanding Achievement in Hairstyling for a Series Outstanding Achievement in International Reporting Outstanding Achievement in Lighting Direction Outstanding Achievement in Lighting Direction (Electronic) Outstanding Achievement in Live or Tape Sound Mixing Outstanding Achievement in Main Title Theme Music Outstanding Achievement in Make-Up Outstanding Achievement in Makeup Outstanding Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special Outstanding Achievement in Makeup for a Series Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series (First Year of Music's Use Only) Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series (In Its First Year Only) Outstanding Achievement in Music Composition - For a Special Program Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Achievement in Music Composition for a Series Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore) Outstanding Achievement in Music Composition for a Special Outstanding Achievement in Music Composition for a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Achievement in Music Direction Outstanding Achievement in Music Direction of a Variety, Musical or Dramatic Program Outstanding Achievement in Music and Lyrics Outstanding Achievement in Music, Lyrics and Special Material Outstanding Achievement in Musical Composition Outstanding Achievement in News Documentary Programming - Individuals Outstanding Achievement in News Documentary Programming - Programs Outstanding Achievement in News and Documentaries - Individuals Outstanding Achievement in News and Documentaries - Programs Outstanding Achievement in News, Information, Documentary and Sports - Writing Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Cinematography Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Picture Editing Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Editing Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Mixing Outstanding Achievement in Original Music Composed for Television Outstanding Achievement in Religious Programming - Individuals Outstanding Achievement in Religious Programming - Programs Outstanding Achievement in Special Musical Material Outstanding Achievement in Special Visual Effects Outstanding Achievement in Sports Programming Outstanding Achievement in Sports Programming - Individuals Outstanding Achievement in Sports Programming - Programs Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing Outstanding Achievement in Technical Direction Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork Outstanding Achievement in Video Tape Editing Outstanding Achievement in Video Tape Editing for a Series Outstanding Achievement in Video Tape Editing for a Special Outstanding Achievement in the Field of Children's Programming Outstanding Achievement in the Field of Documentary Programs Outstanding Achievement in the Field of Music Outstanding Achievement in the Field of Music for Television Outstanding Achievement within Regularly Scheduled News Outstanding Achievements in Engineering Development Outstanding Achievemnet in Art Direction or Scenic Design - For a Single Episode of a Comedy-Variety or Music Series or a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Achievment in Daytime Programing - Individuals Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour) Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour) Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less) Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More) Outstanding Animated Programming Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program Outstanding Art Direction for a Comedy Series Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Series Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less) Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera) Outstanding Art Direction for a Drama Series Outstanding Art Direction for a Dramatic Special Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Special Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera) Outstanding Art Direction for a Series Outstanding Art Direction for a Single Camera Series Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program Outstanding Art Direction for a Variety or a Music Program Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program or Special Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program, or Special Outstanding Art Direction for a Variety, Music or Nonfiction Programming Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy Series Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Series Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Drama Series Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Dramatic Special Outstanding Casting for a Comedy Series Outstanding Casting for a Drama Series Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie Outstanding Casting for a Miniseries or a Special Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Casting for a Reality Program Outstanding Casting for a Series Outstanding Children's Nonfiction Program Outstanding Children's Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program Outstanding Children's Program Outstanding Children's Special Outstanding Choreography Outstanding Choreography for Scripted Programming Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Multi-Camera Productions Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Single-Camera Productions Outstanding Cinematography for Reality Programming Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Special Outstanding Cinematography for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program Outstanding Cinematography for a One Hour Series Outstanding Cinematography for a One-Hour Series Outstanding Cinematography for a Reality Program Outstanding Cinematography for a Series Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour) Outstanding Cinematography for a Series (One Hour) Outstanding Cinematography for a Single Camera Series Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour) Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour) Outstanding Cinematography in Entertainment Programming for a Series Outstanding Cinematography in Entertainment Programming for a Special Outstanding Cinematography in Non-Fiction Program Outstanding Classical Music Program Outstanding Classical Music-Dance Program Outstanding Classical Program in the Performing Arts Outstanding Comedy-Variety or Music Program Outstanding Comedy-Variety or Music Series Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special Outstanding Commercial Outstanding Competition Program Outstanding Contemporary Costumes Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Contemporary Costumes for a Series Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie Outstanding Contemporary Hairstyling Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic) Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic) Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama Series - Continuing) Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama/Comedy - Limited Episodes) Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead) Outstanding Continued Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role (Drama Series - Continuing) Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role (Drama/Comedy - Limited Episodes) Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead) Outstanding Continued Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Drama Series Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music Outstanding Costume Design for a Limited Series or a Special Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Special Outstanding Costume Design for a Regular or Limited Series Outstanding Costume Design for a Series Outstanding Costume Design for a Special Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie Outstanding Costumes for a Series Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special Outstanding Costumes for a Variety or Music Program Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special Outstanding Costuming for a Miniseries or a Special Outstanding Costuming for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Costuming for a Series Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Enhancement to a Television Program or Series Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Fiction Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Multiplatform Storytelling Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Program Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Television Programming Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - User Experience and Visual Design Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program Outstanding Cultural Documentary and Magazine-Type Program or Series Achievements Outstanding Cultural Music-Dance Program Outstanding Cultural Program Outstanding Daytime Program Outstanding Derivative Interactive Program Outstanding Directing for Non-Fiction Programming Outstanding Directing for Nonfiction Programming Outstanding Directing for Special Events Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie Outstanding Directing for a Miniseries or a Special Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Directing for a Reality Program Outstanding Directing for a Variety Series Outstanding Directing for a Variety Special Outstanding Directing for a Variety or Music Program Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special Outstanding Directing in Classical Music/Dance Programming Outstanding Directing in Informational Programming Outstanding Directing in a Comedy - Variety or Music Series Outstanding Directing in a Comedy - Variety or Music Special Outstanding Directing in a Comedy Series Outstanding Directing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Directing in a Drama Series Outstanding Directing in a Limited Series or a Special Outstanding Directing in a Miniseries or a Special Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy Outstanding Directing in a Variety or Music Program Outstanding Directing in a Variety, Music or Comedy Program Outstanding Directorial Achievement in Comedy Outstanding Directorial Achievement in Comedy, Variety or Music Outstanding Directorial Achievement in Drama Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme Outstanding Directorial Achievement in Music or Variety Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music Outstanding Directorial Achievement in Variety, Comedy or Music Outstanding Documentary or Nonfiction Series Outstanding Documentary or Nonfiction Special Outstanding Drama Series - Continuing Outstanding Drama Special Outstanding Drama or Comedy Special Outstanding Drama/Comedy - Limited Episodes Outstanding Drama/Comedy Special Outstanding Drama/Comedy Special and Miniseries Outstanding Dramatic Program Outstanding Dramatic Series Outstanding Edited Sports Series Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Multi-Camera Production Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production Outstanding Editing for a Series - Multi-Camera Production Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production Outstanding Emerging Media Program Outstanding Engineering Development Outstanding Engineering or Technical Achievement Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes Outstanding Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Comedy Series Outstanding Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Drama Series Outstanding Film Editing for Entertainment Programming for a Special Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special Outstanding Film Editing for a Series Outstanding Film Editing for a Special Outstanding Film Editing in a Comedy Series Outstanding Film Editing in a Drama Series Outstanding Film Sound Editing for a Limited Series or a Special Outstanding Film Sound Editing for a Series Outstanding Film Sound Mixing Outstanding Film Sound Mixing for a Limited Series or a Special Outstanding Film Sound Mixing for a Series Outstanding Game Show Outstanding Graphic Design and Title Sequences Outstanding Graphic and Title Design Outstanding Guest Performer in a Comedy Series Outstanding Guest Performer in a Drama Series Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Special Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special Outstanding Hairstyling for a Series Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program Outstanding Host For A Reality Or Reality - Competition Program Outstanding Host for a Game Show Outstanding Host for a Reality or Competition Program Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special Outstanding Individual - Informational Programming Outstanding Individual - Informational Programming Outstanding Individual Achievement - Animation Program Outstanding Individual Achievement - Children's Program Outstanding Individual Achievement - Children's Programming Outstanding Individual Achievement - Classical Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performance Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Writing Outstanding Individual Achievement - Costumers Outstanding Individual Achievement - Creative Special Achievement Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts Outstanding Individual Achievement - Cultural Programming Outstanding Individual Achievement - Graphic Design and Title Sequences Outstanding Individual Achievement - Informational Program Outstanding Individual Achievement - Informational Programming Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Cinematography Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Directing Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Performing Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Picture Editing Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing Outstanding Individual Achievement - Special Class Outstanding Individual Achievement - Special Events Outstanding Individual Achievement - Special Sound Achievement Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects Outstanding Individual Achievement in Animation Outstanding Individual Achievement in Any Area of Creative Technical Crafts Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Single Episode of a Comedy, Drama or Limited Series Outstanding Individual Achievement in Casting Outstanding Individual Achievement in Casting for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Children's Programming Outstanding Individual Achievement in Choreography Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in Costuming for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Costuming for a Series Outstanding Individual Achievement in Directing for a Comedy Series Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Directing for a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in Directing in a Comedy Series Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Multi-Camera Production Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Multi-Camera Production Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Single Camera Production Outstanding Individual Achievement in Electronic Production Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series Outstanding Individual Achievement in Lighting Direction (Electronic) for a Comedy Series Outstanding Individual Achievement in Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Program, Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series Outstanding Individual Achievement in Music Outstanding Individual Achievement in Music (Other Than Composer) Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore) Outstanding Individual Achievement in Music Direction Outstanding Individual Achievement in Music and Lyrics Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Comedy Series or a Special Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special Outstanding Individual Achievement in Special Musical Material Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects Outstanding Individual Achievement in Sports Programming Outstanding Individual Achievement in Technical Direction/Camera/Video for a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Writing for a Comedy Series Outstanding Individual Achievement in Writing for a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series Outstanding Individual Achievement in Writing in a Drama Series Outstanding Individual Achievement in Writing in a Miniseries or a Special Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program Outstanding Individual Achievement in the Visual Arts Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming Outstanding Individual Achievements - Informational Programming Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Actors and Performers Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Art Directors and Set Decorators Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Choreographers Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Cinematographer Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Color Consultant Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Costume Designers Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Directors Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Editors Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Lighting Directors Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Make-Up Artist Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Musicians Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Production Crew Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Special Photographic Effects Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Technical Directors Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Writers Outstanding Individual Performance in Classical Music/Dance Programming Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program Outstanding Individual in Animation Outstanding Individual in Editing for a Miniseries or a Special - Multi-Camera Production Outstanding Informational Program Outstanding Informational Programming Outstanding Informational Series Outstanding Informational Series or Special Outstanding Informational Special Outstanding Innovation in Interactive Media Outstanding Innovation in Interactive Programming Outstanding Interactive Extension of a Linear Program Outstanding Interactive Program Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special Outstanding Lead Actor in a Limited Series Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special Outstanding Lead Actor in a Special Program - Drama or Comedy Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series Outstanding Lead Actress in a Drama or Comedy Special Outstanding Lead Actress in a Limited Series Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special Outstanding Lead Actress in a Special Program - Drama or Comedy Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Special Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special Outstanding Lighting Direction (Electronic) Outstanding Lighting Direction (Electronic) for Special Events Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Comedy Series Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries or a Special Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries, Movie or a Special Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Limited Series or a Special Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Miniseries or a Special Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Series Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Variety/Music or Drama Series, a Miniseries or a Special Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Vmc Programming Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for a VMC Programming Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multicamera) for VMC Programming Outstanding Limited Series Outstanding Limited or Anthology Series Outstanding Live Sports Series Outstanding Live and Tape Sound Mixing and Sound Effects for a Limited Series or a Special Outstanding Live and Tape Sound Mixing and Sound Effects for a Series Outstanding Made for Television Movie Outstanding Main Title Design Outstanding Main Title Theme Music Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Miniseries or a Special Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic) Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic) Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Series Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic) Outstanding Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic) Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic) Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic) Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program Outstanding Miniseries Outstanding Miniseries or Movie Outstanding Motion Design Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or a Special Outstanding Music Composition for a Limited Series or a Special Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score) Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or a Special (Original Dramatic Score) Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score) Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score) Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Movie (Dramatic Underscore) Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Special Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore) Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score) Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore) Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score) Outstanding Music Direction Outstanding Music and Lyrics Outstanding Music for Special Events Outstanding Music-Variety Series Outstanding Musical Program Outstanding Musical or Variety Program Outstanding Musical or Variety Series Outstanding Narrator Outstanding New Series Outstanding News Documentary Program Achievement Outstanding Non-Fiction Program (Alternative) Outstanding Non-Fiction Program (Reality) Outstanding Non-Fiction Program (Special Class) Outstanding Non-Fiction Series Outstanding Non-Fiction Series (Informational) Outstanding Non-Fiction Series (Traditional) Outstanding Non-Fiction Special Outstanding Non-Fiction Special (Informational) Outstanding Non-Fiction Special (Traditional) Outstanding Nonfiction Series Outstanding Nonfiction Special Outstanding Original Interactive Program Outstanding Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special Outstanding Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special Outstanding Performance by a Supporting Actress in a Drama or Comedy Special Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead or Support) Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead) Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead or Support) Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead) Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Drama Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama Outstanding Performance in Classical Music/Dance Programming Outstanding Performance in Informational Programming Outstanding Performance in Special Events Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Series Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Single Program Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actress Outstanding Performance in a Variety or Music Program Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series Outstanding Period Costumes Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Period Costumes for a Series Outstanding Period and/or Character Hairstyling Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic) Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Large Team Entries - Primarily Multi-Camera Productions) Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions) Outstanding Picture Editing for Reality Programming Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials Outstanding Picture Editing for Variety Programming Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera) Outstanding Picture Editing for a Drama Series Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera) Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program Outstanding Picture Editing in Non-Fiction Program Outstanding Picture Editing of Clip Packages for Talk, Performance, Award or a Reality-Competition Program Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Event or Award Special Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More) Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More) Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More) Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More) Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less) Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour) Outstanding Production Design for a Variety Special Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series Outstanding Program Achievement - Special Class Outstanding Program Achievement - Special Events Outstanding Program Achievement in Daytime Outstanding Program Achievement in Daytime Drama Outstanding Program Achievement in the Field of Children's Programming Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy Outstanding Program Achievement in the Field of Drama Outstanding Program Achievement in the Field of Educational and Public Affairs Programming Outstanding Program Achievement in the Field of Humor Outstanding Program Achievement in the Field of Music Outstanding Program Achievement in the Field of News Outstanding Program Achievement in the Field of News Commentary or Public Affairs Outstanding Program Achievement in the Field of News Reports Outstanding Program Achievement in the Field of Panel, Quiz or Audience Participation Outstanding Program Achievement in the Field of Public Affairs and Education Outstanding Program Achievement in the Field of Public Service Outstanding Program Achievement in the Field of Variety Outstanding Program Achievements in Entertainment Outstanding Program Achievements in the Fields of Variety and Music - Music Outstanding Program Achievements in the Fields of Variety and Music - Variety Outstanding Prosthetic Makeup Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special Outstanding Reality - Competition Program Outstanding Reality Competition Program Outstanding Reality Program Outstanding Reality-Competition Program Outstanding Reality/Competition Program Outstanding Scripted Variety Series Outstanding Series - Comedy Outstanding Series - Drama Outstanding Short Form Comedy or Drama Series Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series Outstanding Short Form Picture Editing Outstanding Short Form Variety Series Outstanding Short-Form Picture Editing Outstanding Short-Format Animated Program Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program Outstanding Short-Format Nonfiction Program Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Series Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Special Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in Comedy or Drama Series Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in Comedy or Drama Special Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Series Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support) Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama Outstanding Single Performance by an Actor in a Supporting Role Outstanding Single Performance by an Actress (Lead or Support) Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama Outstanding Single Performance by an Actress in a Supporting Role Outstanding Single Program - Drama or Comedy Outstanding Single Program - Variety and Popular Music Outstanding Single Program - Variety or Musical - Classical Music Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation Outstanding Sound Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour) Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or a Special Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special Outstanding Sound Editing for a Miniseries or a Special Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Sound Editing for a Non-Fiction Program Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Editing for a Series Outstanding Sound Editing in Non-Fiction Program Outstanding Sound Mixing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Mixing for Special Events Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour) Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour) Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Movie Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special Outstanding Sound Mixing for a Drama Series Outstanding Sound Mixing for a Dramatic Miniseries or a Special Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or a Movie Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Special Outstanding Sound Mixing for a Non-Fiction Program Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera) Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special or Animation Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special Outstanding Sound Mixing for a Variety, Music Series or a Special Outstanding Special - Comedy or Drama Outstanding Special - Comedy-Variety or Music Outstanding Special - Drama or Comedy Outstanding Special Class - Classical Music/Dance Programs Outstanding Special Class - Not-Exclusively-Made-for-Television Variety, Music, Comedy Event Programs Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs Outstanding Special Class Program Outstanding Special Class Program - Awards Programs Outstanding Special Class Programs Outstanding Special Events Outstanding Special Visual Effects Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Special Visual Effects for a Series Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role Outstanding Special and Visual Effects Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role Outstanding Sports Personality Outstanding Structured Reality Program Outstanding Stunt Coordination Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie Outstanding Stunt Performance Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special Outstanding Talk Series Outstanding Tape Sound Mixing for Limited Series Outstanding Tape Sound Mixing for a Series Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Special Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Limited Series or a Special Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Limited Series, Movie or Special Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Limited Series, Movie or a Special Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Miniseries, Movie or a Special Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Miniseries or a Special Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Special Outstanding Technical Direction/Camerawork/Video for a Limited Series or a Special Outstanding Technical Direction/Camerawork/Video for a Series Outstanding Technical Direction/Electronic Camera/Video Control for a Limited Series or a Special Outstanding Technical Direction/Electronic Camera/Video Control for a Miniseries or a Special Outstanding Technical Direction/Electronic Camerawork/Video Control for a Series Outstanding Television Movie Outstanding Unstructured Reality Program Outstanding Variety Musical Series Outstanding Variety Series Outstanding Variety Series - Musical Outstanding Variety Series - Talk Outstanding Variety Sketch Series Outstanding Variety Special Outstanding Variety Special (Live) Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) Outstanding Variety or Music Program Outstanding Variety or Musical Program Outstanding Variety or Musical Program - Classical Music Outstanding Variety or Musical Program - Variety and Popular Music Outstanding Variety or Musical Series Outstanding Variety, Music Or Comedy Series Outstanding Variety, Music or Comedy Program Outstanding Variety, Music or Comedy Program (Series) Outstanding Variety, Music or Comedy Program (Special) Outstanding Variety, Music or Comedy Series Outstanding Variety, Music or Comedy Special Outstanding Variety-Music Events Programming Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special Outstanding Video Tape Editing for a Series Outstanding Videotape Editing for a Limited Series or a Special Outstanding Videotape Editing for a Series Outstanding Writing Achievement in Comedy Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music Outstanding Writing Achievement in Drama Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation Outstanding Writing Achievement in Drama - Original Outstanding Writing Achievement in Drama - Original Teleplay Outstanding Writing Achievement in Music or Variety Outstanding Writing Achievement in Variety Outstanding Writing Achievement in Variety or Music Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field Outstanding Writing for Non-Fiction Programming Outstanding Writing for Nonfiction Programming Outstanding Writing for Special Events Outstanding Writing for a Comedy Series Outstanding Writing for a Drama Series Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie Outstanding Writing for a Miniseries or a Special Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special Outstanding Writing for a Nonfiction Program Outstanding Writing for a Variety Series Outstanding Writing for a Variety Special Outstanding Writing for a Variety or Music Program Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special Outstanding Writing in Classical Music/Dance Programming Outstanding Writing in Informational Programming Outstanding Writing in a Comedy Series Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special Outstanding Writing in a Drama Series Outstanding Writing in a Limited Series or a Special Outstanding Writing in a Miniseries or a Special Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Adaptation Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Original Teleplay Outstanding Writing in a Variety or Music Program Outstanding Writing in a Variety, Music or Comedy Program Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Individuals Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Programs Special Classification Achievements - Individuals (Variety Performances) Special Classification Achievements - Programs Special Classification of Individual Achievements Special Classification of Outstanding Individual Achievement Special Classification of Outstanding Individual Achievements - Special Photographic Effects Special Classification of Outstanding Program Achievement Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Docu-Drama Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - General Programming Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Programs Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievements - Programs Special Classifications of Individual Achievements Supporting Actor of the Year Supporting Actress of the Year The Program of the Year Writer of the Year - Series Writer of the Year - Special
Governor's Award
Governor's Award
ATAS Broadcast Journalism Award
ATAS Broadcast Journalism Award Outstanding Achievement in Broadcast Journalism
Citation
Outstanding Achievement in Engineering Outstanding Achievement in Engineering Development
Special Award
Outstanding Achievement in Engineering Outstanding Achievement in Engineering Development Outstanding Achievement in Interactive Television Special Award
Special Presentation
Special Presentation
Governors' Medallion
Governors' Medallion
Bob Hope Humanitarian Award
Bob Hope Humanitarian Award
Lifetime Achievement Award
Lifetime Achievement Award
Outstanding Achievement in Engineering Development
Outstanding Achievement in Engineering Development
Syd Cassyd Founders Award
Syd Cassyd Founders Award
Trustees Award
Trustees Award
Station Award
Station Award
Station Award - Honorable Mention
Station Award - Honorable Mention
President's Award
President's Award
Special Achievement Award
Special Achievement Award
