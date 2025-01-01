Меню
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Кинотавр. Дебют
Кинотавр. Короткометражный фильм
Best Short
Особое упоминание
Короткометражный фильм
Специальный диплом жюри
Приз зрительских симпатий
Лучший фильм
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Конкурс полнометражных фильмов
Лучший оператор
Приз конкурса короткометражного фильма «Кинотавр»
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Приз Президентского совета фестиваля
Премия Гильдии кинопродюсеров России
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Лучшая музыка
Диплом
Лучшая режиссура
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Кинотавр. Короткометражный фильм
Конкурс полнометражных фильмов
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Лучший актер
Лучший дебют
Полнометражный фильм
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучший сценарий
Премия ФИПРЕССИ
Международный конкурс
Национальный конкурс
Гран-при фестиваля
Главный приз фестиваля
Полнометражный фильм
Гран-при (Второй приз)
