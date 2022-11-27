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Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

27 ноября 2022 15:45
Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

Подобные ляпы пробивают на смех.

У вампирской саги «Сумерки» были миллионы фанатов и не меньше хейтеров. Историю любви Эдварда и Беллы раскритиковали все, кому не лень – в том числе исполнитель главной роли Роберт Паттинсон. Но сюжетные дыры и неправдоподобная актерская игра были не единственными проблемами серии фильмов, ведь в них присутствовало и немало откровенных ошибок. Во время ланча в школе можно заметить, что вампирша Розали есть морковку. Но зачем ей овощи, если эта красотка предпочитает кровавую диету? Разве что для маскировки.

Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

Еще одна странность в школьной жизни городка Форкса – это уроки физкультуры. Что на волейбольной тренировке старшеклассников делает маленькая девочка?

Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

Отец Беллы, Чарли, видимо, совсем не бережет свой газон. Как еще объяснить тот факт, что машина оставлена прямо на траве, а не на асфальтированном парковочном месте возле нее?

Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

Вопросы вызывают и некоторые образы Эдварда. Зачем вампиру солнечные очки, если он все равно предпочитает всегда находиться в тени?

Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»
Фото: кадры из фильма "Сумерки" (2008), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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