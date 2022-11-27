Заметили самые внимательные: эти ошибки зрители 14 лет не могли разглядеть в «Сумерках»

У вампирской саги «Сумерки» были миллионы фанатов и не меньше хейтеров. Историю любви Эдварда и Беллы раскритиковали все, кому не лень – в том числе исполнитель главной роли Роберт Паттинсон. Но сюжетные дыры и неправдоподобная актерская игра были не единственными проблемами серии фильмов, ведь в них присутствовало и немало откровенных ошибок. Во время ланча в школе можно заметить, что вампирша Розали есть морковку. Но зачем ей овощи, если эта красотка предпочитает кровавую диету? Разве что для маскировки.

Еще одна странность в школьной жизни городка Форкса – это уроки физкультуры. Что на волейбольной тренировке старшеклассников делает маленькая девочка?

Отец Беллы, Чарли, видимо, совсем не бережет свой газон. Как еще объяснить тот факт, что машина оставлена прямо на траве, а не на асфальтированном парковочном месте возле нее?

Вопросы вызывают и некоторые образы Эдварда. Зачем вампиру солнечные очки, если он все равно предпочитает всегда находиться в тени?