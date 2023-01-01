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Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
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Что смотреть в кино в мае?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого мая!

Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
боевик, комедия, драма 2023, Китай
7.0
Все страхи Бо
Все страхи Бо
ужасы, драма, комедия 2023, Канада / США
8.0
Юра дворник
Юра дворник
комедия, драма 2023, Россия
0.0
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд
драма, ужасы, детектив 2022, Австрия
6.0
14+: Продолжение
14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
0.0
Разбой
Разбой
криминал, драма 2023, Киргизия
8.0
Мама мафия
Мама мафия
комедия 2023, США
5.0
Мегалодон
Мегалодон
триллер 2023, Доминиканская Республика
5.0
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
анимация 2023, Бельгия / Германия / Норвегия
6.0
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
комедия 2023, Россия
0.0
Мой пёс Руни
Мой пёс Руни
мелодрама, комедия 2022, Корея
7.0
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