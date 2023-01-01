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Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд"
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Что смотреть в кино в мае?
Что смотреть в кино в мае?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого мая!
Кунг-фу жеребец
боевик, комедия, драма
2023, Китай
7.0
Все страхи Бо
ужасы, драма, комедия
2023, Канада / США
8.0
Юра дворник
комедия, драма
2023, Россия
0.0
Астрал. Семейный обряд
драма, ужасы, детектив
2022, Австрия
6.0
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
0.0
Разбой
криминал, драма
2023, Киргизия
8.0
Мама мафия
комедия
2023, США
5.0
Мегалодон
триллер
2023, Доминиканская Республика
5.0
Трио в перьях 2
анимация
2023, Бельгия / Германия / Норвегия
6.0
Непосредственно Каха. Другой фильм
комедия
2023, Россия
0.0
Мой пёс Руни
мелодрама, комедия
2022, Корея
7.0
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