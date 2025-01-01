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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в марте?
Что смотреть в кино в марте?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта!
Адам и Ева
комедия, мелодрама
2024, Россия
5.0
Билеты
Онегин
мелодрама
2024, Россия
7.0
Билеты
Любовь со второго взгляда
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
Алые паруса
драма, исторический, мелодрама
2022, Франция / Италия
6.0
Билеты
Позывной "Пассажир"
драма
2024, Россия
6.0
Билеты
Герой наших снов
комедия, ужасы
2024, США
6.0
Билеты
Летучий корабль
сказка
2024, Россия
4.0
Билеты
Шпион на всю голову
боевик, триллер, драма, комедия
2023, США
4.0
Билеты
Мальвина
комедия, фэнтези, мелодрама
2023, Россия
0.0
Билеты
Лето. Нулевые
комедия
2023, Россия
7.0
Билеты
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