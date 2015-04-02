Белоснежка и охотник
– Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.
Зеркало ведьмы
То, что с "Белоснежкой" и многими другими сказками давным-давно было пора что-то сделать в стиле настоящего фентезийного блокбастера, стало ясно ещё с "Алисы" Тима Бартона - самой грандиозной и впечатляющей кино-сказки в истории кино. Не удивительно, что от тех же продюсеров новая "Белоснежка" вышла таким же эпическим полотном, зрелищем невероятно красивым и сочным по насыщенности событий. Однако здесь уже нет бренда "диснея" и того самого Тима Бартона, которому было по плечу поставить и мрачный лес и грандиозный финальный эпик.
Тем не менее бренд "Universal", подаривший нам крутые "Форсажи", "Юрский парк", грандиозный "Морской бой" в этом году, и восхитительных "Храбрых перцем" в году прошлом, да и много чего ещё за все эти годы, так же настраивал на положительный лад, однако выбор режиссёра внушал громадный скепсис. И не зря. Откуда вытащили Руперта Сандерса совершенно не понятно, человек не засветился ни в одной другой кино-профессии до получения режиссёрского кресла в многомиллионом блокбастере и совершенно не умеет снимать кино, особенно в подобных масштабах.
То, что должно было выглядеть эпичной предысторией, насыщенным и напряженным побегом, а так же финальной грандиозной битвой, в руках Сандерса превращается в малозрелищный теле-спектакль, где диалоги довлеют над экшеном, армия даже не думает прикрываться щитами от стрел, объявленные "под знаменем короля" воины сплошь и рядом с разными флагами и разноцветными гербами на щитах, и всё действие приглушено неумело разведёнными мизансценами отношений между персонажами.
Как ни странно, персонаж охотника, в исполнении блистательного и крутого Криса Хэмсворта, является одновременно и главным плюсом картины, и её минусом. Персонаж необходимый, достойный сольной фентези-франшизы и крутых приключений, ничем не хуже аналогичной роли Тора в кино-комиксах Марвел, герой Хэмсворта выставлен каким-то алкашом неудачником, которого извечно побеждают. Он проигрывает и в пьяной драке и в схватке с лесным троллем, хотя казалось бы и в храбрости ему нет равных, и отваги ему не занимать. И преподносит он себя эффектнее и ярче, чем "прекрасный принц" данной сказочной истории, однако даже не начинает ожидаемое обучение Белоснежки фехтовать оружием.
Количество нестыковок и сюжетных дыр зашкаливает, когда боявшаяся взять в руки кинжал вдруг начинает вдохновляющие речи, ведёт за собой войско и без всякой причины становится девушкой-рэмбо, чьё становление из нежной заточённой девушки в машину-убийцу нам бы и хотелось наблюдать весь фильм. К тому же ни Стюарт, ни Хэмсворт не умеют играть глазами, им нужны сцены-диалоги и сцены-действия для проявления себя и подачи героев, а режиссёр регулярно устраивает им какие-то непонятные переглядки, "многозначительные" взгляды и молчаливые эпизоды, ровным счётом ничего не несущие. Хэмсворт при этом умудряется сохранять всю свою крутость, а Стюарт действительно очаровательна и хороша.
Эффектная Шарлиз Терон, голышом купающаяся в молоке, высасывающая молодость, возле которой всегда её верное зеркало ведьмы, так же кроме уже совершенно типичной для неё роли властной женщины, сверкающей глазами, не производит на экране ничего сверх-интересного, хотя её героиня блестяще продумана через флешбэки, линию с братом и многие другие детали. Часть зрителей, безусловно, будет в непонятках, чем это Кристен Стюарт красивее Шарлиз Терон, но если капнуть глубже, то фильм лишь метафорично отражает современную ситуацию в кино, когда действительно яркие картины с актёрами звёздного статуса терпят провалы, а какие-то невесть откуда всплывшие мальчики и девочки из "Сумерек" имеют дикий ажиотаж, огромную фан-базу и коммерческий успех.
Больше всего в приятном смысле отличились мастера по спецэффектам. Даже скудно снятые экшен сцены обставлены впечатляющими графическими мощностями с разбивающимися в чёрное стекло рыцарями и чудовищами, с обилием лесных монстров, с шикарным человеком-зеркалом, и изумительно красивым лесным духом оленем (видимо пример "Мононоке") и окружающим её прелестным созданиями. Да, такую картинку лучше бы снял, скажем, Гильермо Дель Торо, с его любовью к качественным чудовищам, уже работавший для студии над "Хеллбоем 2", для многих считающимся лучше и уж точно вышедшим масштабнее первой части. Либо уже выше названный Бартон, делающий удачный баланс между мрачной сказкой и эпическим фентези.
А самое обидное тут даже не посредственная режиссура Сандерса и неумелая операторская работа Грега Фрейзера (ещё один человек-вопрос невесть как попавший в столь масштабный и дорогой проект!), а тот факт, что эффектный актёрский состав семи гномов здесь выступает даже не второплановыми героями, а вообще скромным камео и персонажами третьей степени. Если мудрый герой Боба Хоскинса ещё как-то запомнится зрителям, то крутой Йен МакШейн и все прочие не проявляют себя ровным счётом никак. Даже фишка имён римских императоров не находит должной подачи, а гномы (вы не поверите, они даже поют и говорят про добычу золота!) остаются без индивидуальностей и характера. Эпизодическими проводниками в красивое лесное царство, где казалось бы можно укрыться, тренироваться, собирать войско, даже расчудесным образом взять в бой лесных созданий для пущего эпика и масштаба, но тут же оказываются накрыты слугами королевы-ведьмы Равенны.
Вместо фокусировки, соответственно названию, на персонажах Белоснежки и охотника-Хэмсворта, действие в изобилие расставлет кучу ненужных сцен типа сожжжения деревни, или того же купания в молоке (ничего эротичного не покажут, а ведь даже при PG-13 могли бы мельком показать Шарлиз сзади). Часть вещей, типа исчезающего зеркала, вообще никак не объясняется, и финальный ожидаемый хэппи енд происходит с черезчур быстрым сливом эффекной, пусть и шаблонно-предсказуемой, злодейки в короткие сроки. На протяжении всей картины не покидает ощущение, что изначально фильм был ровно вдвое больше, часа на четыре, а затем был крайне неудачно сокращён и перемонтирован, потеряв всю логику повествований и множество свящующих, важных и интересных сцен.
Для детей вышло слишком страшно, для девушек слишком мало романтики, для мужчин же недостаёт эпика, экшена и... голой Шарлиз Терон, о да! Если делать из фильма фентези - то действиельно крутое, кровавое и не зализанное цензурой, однако и в получившейся картине предостаточно и крови, и убийств. А так же сказочных возрождений, без которых фильм смотрелся бы черезчур жестоким и мрачным. Сказка, переставшая быть наивно-детсадовской, обрела новые рамки, интересную трактовку и море красочных спецэффектов. Это действительно фильм-зрелище, на который надо сходить, который нужно посмотреть, который хочется рекомендовать даже при всяческих минусах.
Звёздный актёрский состав выполняет программу-минимум, преподнося запоминающихся героев. Да, их могли бы куда лучше прописать, дать кому-то больше сцен и тому подобное, но даже при том, что кино-шедевра из этого действия не получилось, "Белоснежка и охотник" - это яркое, эффектное и очень хорошее кино, превосходящее многие другие адаптации данной сказки.
Красивый, но посредственно поставленный, фентези-экшен радует глаз визуальной составляющей и насыщенностью качественных спецэффектах, практически каждый из которых - маленький шедевр, будь то рассыпающиеся воины или трансформация стаи ворон в злую королеву, зеркальное существо, нападение лесного тролля или визуализация страхов в мрачном лесу. Каждая крупица компьютерной графики здесь идёт на пользу фильму, спасая положение от многочисленных иных недочётов. Получилось впечатляюще и эффектно, а в нужных моментах весьма зловеще и атмосферно, либо наоборот по-сказочному изумительно красиво! Так что внимания сей фильм, безусловно, достоин! Как и высокой зрительской симпатии.
7,5 / 10
оригинальный трейлер очень доставляет.. как минимум голосом Шарлиз. сейчас не могу себе вообразить даже, как они "одублили" ✊ мощь еe "mirror..mirror on the wall, who is the fairest of them all?". как это, наверное, пошло и отвратительно звучит. а озвучивающий зеркало... эээээх. жалко, короче.
это у нее банальный блат ✊
5 / 10
Фильм стремительно убегал от детского кино,но до взрослого так и не добежал.
Мрачная сказка,которая хотела стать жестью.Получилась детская жесть,или псевдожесть.
Жанна д`Арк показалась совсем неуместна.Юмор мог бы оживить эту картину,но ему как-то места не нашлось✊
Спасти фильм могла самоирония,но куда уж тут...
Может неожиданная концовка?Зло плавно перетекло бы в юную деву,к примеру.Атмосфера в конце была какой-то невесёлой.Белоснежка могла запросто сказать-я научу вас быть счастливыми,сукины дети✊
5\10
Фильм , просто СКУЧНЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙ , нудный , не интересный. ✊ Ушёл из зада через 50 минут =)))
0 / 10
нашла тут кусок рецензии в журнале на сей фильм: Много веков назад наложенное на Равенну матерью-ведьмой приятное заклятие, сулящее вечную красоту, истерлось и заветрилось, и теперь продлить ему гарантию можно, убив падчерицу. Увы, в тот день, когда королева узнает об этом перспективном варианте, Белоснежка, успевшая расцвести на скудной тюремной баланде, пока мачеха хирела, высасывая юность из девственниц, сбегает из дворца (с)✊
Шарлиз порадовала, очень эффектно сыграла.
В целом фильм понравился. Сказочная история о борьбе добра и зла))
