Ешь, молись, люби
– Главная героиня, как ей кажется, имеет в жизни все, о чем только можно мечтать. Но после нескольких безуспешных попыток забеременеть она понимает, что пришла пора перемен. Она разводится с мужем и отправляется в кругосветное путешествие для того, чтобы познать саму себя.
завтра иду. очень хочу перед выходными!
Особенно позабавила фраза "Мы с ним расстались..для равновесия"... плохо я себе представляю в жизни эту картину...
В кино его смотреть точно не стоит, дома вместо снотворного вполне подойдет. ✊
Что касается Индии -кажется-особенно после Италии-что эту страну обделили.Ясно,что здесь акцент на другом,но думаю можно было обыграть эту страну интересней.
По сравнению с книгой,в фильме -обращение Лиз к Богу мне показалось наигранным,искренности не хватает.
Франко,он же Дэвид,-очень милый,приятно было посмотреть,и музыку подобрали удачно)))
И в концовочке мне кажется немного бы доработать.
И какой-то осадок остаётся,ожидала,что будет более лёгеньким)
А так ничего,для разнообразия можно посмотреть,7\10.
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