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Ешь, молись, люби - интервью с актерами 1
Киноафиша Трейлеры Ешь, молись, люби. Интервью с актерами 1

Ешь, молись, люби. Интервью с актерами 1

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Дата публикации: 7 октября 2010
Ешь, молись, люби – Главная героиня, как ей кажется, имеет в жизни все, о чем только можно мечтать. Но после нескольких безуспешных попыток забеременеть она понимает, что пришла пора перемен. Она разводится с мужем и отправляется в кругосветное путешествие для того, чтобы познать саму себя.
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Комментарии Обсудить в чате
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Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
книга понравилась,но когда знала ,что фильм выйдет, последнюю главу не стала трогать ) Думаю фильм душевный будет - задумка неплохая,плюс чего стоят одни места - Италия,Индия,Индонезия - надеюсь на приятную картинку,игру -опять же уже не раз отмеченных актеров - и на хорошее настроение - все-таки сюжет романтичный,расслабляющий и философский так сказать)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
Не поклонница Робертс, но мне кажется играет она отлично и неподдельно,поэтому думаю и здесь покажет себя с другой стороны(хотя как по мне, так в Свадьбе лучшего друга, она была романтичной✊ ).Ну я думаю захотелось и Бордема тоже✊ .Но там и Франко ничего ✊ ))))))))А вообще здесь ей захотелось обрести себя,смысл жизни и просто ей насладиться в разных проявлениях.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dimka17 2 апреля 2015, 12:51
а в каком кинотеатре у нас его будут показывать???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jupiter 2 апреля 2015, 12:51
Тоже вчера был на премьере в Авроре, на дне рождения Cosmo. Фильм, наоборот, очень понравился)). Робертс поначалу не попадала в роль - это правда, но потом взяла себя в руки) Фильм специфический, он наверное больше понравится людям после 25, а еще больше к 30 или после 30)), он о том поиске, тех кризисах, которые не появляются у человека в первой четверти жизни). Фильм оставляет приятное послевкусие и дает пищу для размышлений. После него хочется что-то в жизни менять, он обладает импульсом к развитию, я могу об этом говорить, так как являюсь практикующим психологом. Стандарты и штампы, присутствуют, это да, но где их нет. Этот фильм нужно смотреть не для этого. Он обладает большой экзистенциальной составляющей и по опыту может вылечить семью после, например, конфликта или недопонимания) Он заставляет больше ценить жизнь и людей, которых ты любишь. Как-то так. Кстати пицца и паста были настоящими (кто был в настоящем итальянском ресторане поймет) и ела их Джулия с настоящим удовольствием. Итог: берите вашего супруга или супругу и идете в кино)😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ОльгаОк 2 апреля 2015, 12:51
В этом и смысл повального желания еще раз после прочтения прожить этот сценарий - "послевкусие", которое заставляет что-то менять в жизни. даже если это тихий семейный ужин с приготовленной домашней пастой. Никто не говорит, что тема нова, но в эпоху "большого хаоса" уже трудно чем-то удивить. трудно заставить мыслить. и еще труднее что-то сделать.

завтра иду. очень хочу перед выходными!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Честно сказать, несмотря на уважительное отношение к Джулии, фильм местами тянулся и смотрелся с трудом, порадовала часть про Италию, так как свежи собственные воспоминания о Риме. Книгу не читала, но сюжет занудноватый, хотя отдельные моменты героини близки, не знаю, как там в книге, но все это можно было сделать подинамичнее и повеселее...Несмотря на то, что местами было смешно и мило, красивые пейзажи, местами неплохо сохранившаяся Джулия (а местами просто почти бабушка, - не знаю кого вина режиссера или стилиста), я бы не советовала даже женской половине. Хавьер не плох, но ситуацию не оживляет. Я б оценила 5/10.✊

Особенно позабавила фраза "Мы с ним расстались..для равновесия"... плохо я себе представляю в жизни эту картину...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Незнаю как досидели с подругой до конца фильма, пару раз было желание взять подушку и заснуть.

В кино его смотреть точно не стоит, дома вместо снотворного вполне подойдет. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
Вот и я посмотрела-таки фильм)Согласна с теми,кому захотелось рвануть из холодной дождливой осени ,чтобы поесть итальянскую пиццу,прогуляться по узким улочкам Неаполя,по старому Риму✊ ,побывать в других красивых и интересных местах. Но честно сказать как кушает Робертс мне тоже не особо понравилось✊ .

Что касается Индии -кажется-особенно после Италии-что эту страну обделили.Ясно,что здесь акцент на другом,но думаю можно было обыграть эту страну интересней.

По сравнению с книгой,в фильме -обращение Лиз к Богу мне показалось наигранным,искренности не хватает.

Франко,он же Дэвид,-очень милый,приятно было посмотреть,и музыку подобрали удачно)))

И в концовочке мне кажется немного бы доработать.

И какой-то осадок остаётся,ожидала,что будет более лёгеньким)

А так ничего,для разнообразия можно посмотреть,7\10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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