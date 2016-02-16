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Планета обезьян: Революция - ролик о создании с русскими субтитрами
Киноафиша Трейлеры Планета обезьян: Революция. Ролик о создании с русскими субтитрами

Планета обезьян: Революция. Ролик о создании с русскими субтитрами

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Дата публикации: 30 мая 2014
Планета обезьян: Революция – Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.
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Питерская 16 февраля 2016, 02:29
Посмотрев 1-ю часть – она мне очень понравилась (и сюжет и задумка интересная), я надеялась на столь же зрелищное продолжение.

А вот 2 часть….

Сопли, слюни, первые полчаса-час некоторые в зале откровенно похрапывали.

Эффекта 3Д я особо не заметила.

Коба удивительно напомнил внешне Орка из Властелина колец.

Была пара моментов, что я аж подрагивала в кресле. Ну и все.

Ожидала конечно большего. Поставлю 6 из 10.

П.С. первую часть (восстание) смотрела по компу, вторую тоже можно было дома посмотреть.
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
https://intrade.bar/68731 16 февраля 2016, 02:29
Фильм - пример политической ситуации на Украине ✊



а как кино... гуано какое-то, бредятина еще та...Первая часть была не очень, а это вообще треш про то, что макаки на самом деле умнее, чем мы думаем... Снимите еще про то, что вот этот смайлик сейчас пойдет и захватит мир ----> ❗️



На третью ни-ни-ни, лучше б Страж дождался бы)



3/10 ✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:30
Фильм содержит мысль о том, что даже разумные существа ничего не могут поделать, если события развиваются сами собой и если 2 главных противника могут договориться, то для большинства это ничего не значит и вечные враги останутся врагами... ну и другие банальные истины. Фильм достаточно зрелищный: понравились "останки" человеческой цивилизации, отвоёванные природой у человека. Возможно, что в продолжении мы увидим, как обезьяны остаются в городе и начинают его восстанавливать - появляются обезьяны-полицейские, обезьяны-таксисты, обезьяны-бомжи и т.д. Люди действительно придурки, если не смогли перестрелять нападавших, хотя большое значение имеет численный перевес. Любопытно, что в фильме рискнули дать имя Коба заместителю Цезаря, а эта кличка должна быть мало знакома западному зрителю. Сюжет изначально больших открытий не обещает, так что в целом 6/10.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:30
Ответ на сообщение СЛОН_ик от 29/07/2014 - 14:07:01


Согласен, только в фильме фатальные последствия ещё предопределеннее: только Цезарь своей волей сдерживал обезьян, а когда его наконец-то "отодвинули" - всё стадо с радостью бросилось воевать с людьми, да и у людей все считали, что нужно с помощью оружия поставить приматов на своё место.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (Очевидец, 28/07/2014 - 11:14:13):Любопытно, что в фильме рискнули дать имя Коба заместителю Цезаря, а эта кличка должна быть мало знакома западному зрителю



Это не первый случай злоупотребленияе партийной кликухой Иосифа Виссарионовича. В фильме "Воин" с Харди (очень достойный, кстати) один из противников носил такое же погоняло, более того - выходил на ринг под Высоцкого.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (Сибирский Шрек, 23/07/2014 - 08:41:14):

Пасибо✊

Да в Валенсии😌 .

Фильм посмотрел вчера, заснул на второй четверти, проснулся в третий, ну вроде ниче✊ . 5\10 заработал от меня. Ну не могу я воспринимать грустных обезьян в серьез, если они пытаются цитировать Макиавелли и Платона. ✊ Да и жаль тех людей (Американнцев), которые вооружившись до зубов в крепости не могут отбиться от обезьян Тут еще вопрос, с какой стороны обезьяны✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:30
Да ну , скучный и обычный фильм. Ничего нового в этой части нету. Постреляли обезьяны , потом постреляли люди. Сопли как всегда. И конец фильма. Могли бы и что то выдающееся придумать.



3/10
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Mitek 16 февраля 2016, 02:30
Вот Зевс Х@#$ло, Его свергло демократическое правительство (т.е. власть народа), оно начало бороться за жизненное пространство, а он опять вернулся, остановил убийство людей и своего народа, сверг демократичное правительство, прекратил войну, всем навязал свою волю и в конце стоит такой обожаемым своим народом, неуступающий никому свою родину, а я один заметил что ему глаза Путина поставили. Ла-ла-ла
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:30
Совсем не ожидала нарваться на вестерн. Однако CGI-индейцы замечательные и даже на порядок интереснее живых и цивилизованных юнитов. С вождем только, по-моему, пережали чуток, так настойчиво и старательно выпячивалась его незаурядность. Уже поняли все, что Цезарь крут, аве Цезарь! давайте двигайте сюжет дальше! а тут опять: Цезарь кааак поднимется, кааак важно насупится, как скажет чтонить умное, вроде Абизян. Не. Убьет. Абизян. Вещи правильные говорит (и явно заслуживает канонизации, если только абизяны изобрели религию, но я такого не помню по фильму), но действие тормозит.

Зато Коба порадовал, блеск! Какой угарный эпизод нападения на "форт"! И вообще имя не опорочил, всё как надо сделал✊ .

Ещё орангутан Морис няшный.

Обидно, что авторы на людей забили. Люди какие-то...никакие. Скучные. Один Олдман шустрит с надрывом.

Настроение минорное от фильма. Ткнули носом в... эх...

Серкис да...мощный.

7/10
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 02:30
Стандартный случай сиквелизации - не дотянули.

Иной раз вообще думаешь, что на месте обезьян могли быть какие-нибудь инопланетяне или носороги: сюжет и постановка способствуют.

И да, уж лучше б эти манкис рты не открывали.



6\10
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Буэнос ночес.

А куда подевался поиск по своим сообщениям в форуме?✊

Что делать, если тебя допустим не было две недели.......✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Оля 16 февраля 2016, 02:31
Примитивное, убогое зрелище✊ весь фильм боролись со сном✊ . Не ходите!!!! 1/10
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
patish 16 февраля 2016, 02:31
Цитата (womango, 19/07/2014 - 13:19:43):На фоне украинских событий - особенно актуаленН

точняк))) я в момент когда Кобо залез на американский флаг, мол я тут теперь главный, так я сразу подумал, что именно такая обезьяна сейчас руководит под этим флагом)))
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 02:31
не мало важно, что уважительный к семье и детям

мамаши подтянулись ✊ при таких немаловажных фразах сразу вспоминается bad grandpa танец внука под Cherry Pie, и глазенки некоторых мамаш, закрывавших руками обзор своим чадам ✊

ps хотите уважительного к детям - смотрите с детьми советские мультики, а не американские продукты для массового потребителя, блюстительницы нравственности ✊

pps кстати, танец офигенский, я вырезал его целиком на память...а стриптизершам супер-трек подбросили для номеров ✊

ppps обезьян гляну еще...
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
PiroJok 16 февраля 2016, 02:31
Хм..такое разочарование. Вообще, обезьяна верхом на лошади - какое то странное зрелище, хотя на лошади, с двумя автоматами в лапах и выскакивающая из огня - эффектно, спору нет :) А так, серый фильм, зацикленный на идее хаоса, разрухи, эпидемии, что то типа 28 дней спустя, очередной эпик про выживание небольшой изголодавшейся общинки после страшного оползня/нашествия вампиров/свиного гриппа и т.д.



Неразвивающийся сюжет, нераскрытые персонажи, и главный герой добряк с глазами маньяка. Ему отлично подошла роль среднего брата Бондюранта в Lowless, пропойцы и дебошира, или ревнивого мужа в Гэтсби, но роль нормального сердечного парня явно не для него. Впрочем, главный герой здесь, конечно, Цезарь, он вызывает уважение, бесспорно.



В целом первая часть много лучше, как интересная необычная история, 2-я не намного от Обителей зла отличается..



4/10
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
patish 16 февраля 2016, 02:31
Отличное кино! Смотрел на одном дыхании. Это очень порадовало после жестоко нудных трансформеров, на которых я не знал куда себя деть. Еще одно доказательства, что блокбастер становиться зрелищным не от взрыва компьютерных спец эффектов, а от сочетания с ними замечательной режиссерской работы. Не могу сказать, что фильм не предсказуем, все читалось как на ладони, но глаз не мог оторвать от фильма, на столько он меня зацепил с первых минут и не отпускал до самого конца. 10/10
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
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