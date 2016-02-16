Планета обезьян: Революция
– Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.
А вот 2 часть….
Сопли, слюни, первые полчаса-час некоторые в зале откровенно похрапывали.
Эффекта 3Д я особо не заметила.
Коба удивительно напомнил внешне Орка из Властелина колец.
Была пара моментов, что я аж подрагивала в кресле. Ну и все.
Ожидала конечно большего. Поставлю 6 из 10.
П.С. первую часть (восстание) смотрела по компу, вторую тоже можно было дома посмотреть.
а как кино... гуано какое-то, бредятина еще та...Первая часть была не очень, а это вообще треш про то, что макаки на самом деле умнее, чем мы думаем... Снимите еще про то, что вот этот смайлик сейчас пойдет и захватит мир ----> ❗️
На третью ни-ни-ни, лучше б Страж дождался бы)
3/10 ✊
Согласен, только в фильме фатальные последствия ещё предопределеннее: только Цезарь своей волей сдерживал обезьян, а когда его наконец-то "отодвинули" - всё стадо с радостью бросилось воевать с людьми, да и у людей все считали, что нужно с помощью оружия поставить приматов на своё место.
Это не первый случай злоупотребленияе партийной кликухой Иосифа Виссарионовича. В фильме "Воин" с Харди (очень достойный, кстати) один из противников носил такое же погоняло, более того - выходил на ринг под Высоцкого.
Пасибо✊
Да в Валенсии😌 .
Фильм посмотрел вчера, заснул на второй четверти, проснулся в третий, ну вроде ниче✊ . 5\10 заработал от меня. Ну не могу я воспринимать грустных обезьян в серьез, если они пытаются цитировать Макиавелли и Платона. ✊ Да и жаль тех людей (Американнцев), которые вооружившись до зубов в крепости не могут отбиться от обезьян Тут еще вопрос, с какой стороны обезьяны✊
3/10
Зато Коба порадовал, блеск! Какой угарный эпизод нападения на "форт"! И вообще имя не опорочил, всё как надо сделал✊ .
Ещё орангутан Морис няшный.
Обидно, что авторы на людей забили. Люди какие-то...никакие. Скучные. Один Олдман шустрит с надрывом.
Настроение минорное от фильма. Ткнули носом в... эх...
Серкис да...мощный.
7/10
Иной раз вообще думаешь, что на месте обезьян могли быть какие-нибудь инопланетяне или носороги: сюжет и постановка способствуют.
И да, уж лучше б эти манкис рты не открывали.
6\10
А куда подевался поиск по своим сообщениям в форуме?✊
Что делать, если тебя допустим не было две недели.......✊
точняк))) я в момент когда Кобо залез на американский флаг, мол я тут теперь главный, так я сразу подумал, что именно такая обезьяна сейчас руководит под этим флагом)))
мамаши подтянулись ✊ при таких немаловажных фразах сразу вспоминается bad grandpa танец внука под Cherry Pie, и глазенки некоторых мамаш, закрывавших руками обзор своим чадам ✊
ps хотите уважительного к детям - смотрите с детьми советские мультики, а не американские продукты для массового потребителя, блюстительницы нравственности ✊
pps кстати, танец офигенский, я вырезал его целиком на память...а стриптизершам супер-трек подбросили для номеров ✊
ppps обезьян гляну еще...
Неразвивающийся сюжет, нераскрытые персонажи, и главный герой добряк с глазами маньяка. Ему отлично подошла роль среднего брата Бондюранта в Lowless, пропойцы и дебошира, или ревнивого мужа в Гэтсби, но роль нормального сердечного парня явно не для него. Впрочем, главный герой здесь, конечно, Цезарь, он вызывает уважение, бесспорно.
В целом первая часть много лучше, как интересная необычная история, 2-я не намного от Обителей зла отличается..
4/10
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