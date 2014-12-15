Меню
Феи: Легенда о чудовище - дублированный отрывок 1
Феи: Легенда о чудовище. Дублированный отрывок 1

Феи: Легенда о чудовище. Дублированный отрывок 1

Дата публикации: 15 декабря 2014
Феи: Легенда о чудовище – Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят отправиться на поиски Чудовища. Фауна, чтобы спасти своего нового друга, остается лишь доказать всем, что он — существо доброе и не собирается вредить другим…
7.6 Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище фэнтези, семейный, анимация, приключения, 2014, США
