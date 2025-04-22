Буратино
– Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного – сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану – оживает полено, из которого появляется мальчик – умный, веселый и… деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так он его назвал) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын.
Опять у российских киматогрофов нет идей и по этому будет переснимать старые советские мултфильмы и фильмы🥵🥵❤️🔥❤️🔥
Да и в Новый год кто пойдет никто все будут отмокать ,так и тут это не срастется как обычно распил бюджета
\
я очень разочарована российской киноиндустрией и тем, что вот ЭТО будут крутить в кинотеатрах все новогодние праздники, убрав из проката в скором времени выходящего Аватара 3.
- Старые песни
- Красивые декорации и костюмы
- Актёрская игра на высоте
Минусы:
- Слишком мрачная атмосфера
- Вообще непонятно в чём мораль и каков смысл истории
- Сюжета, по факту, не имеется
- Почему историю построили таким образом, что зритель должен сочувствовать Карабасу? (Который откровенно говоря держит своих артистов в рабстве и бьёт их)
- Почему одна из песен учит сочувствовать абьюзерам? И говорит, что бить других хорошо? (То, что Буратино один раз сказал, что это плохо вообще не запоминается)
Ушла на середине, потому что надежда на что-то более весёлое и позитивное окончательно умерла.
Атмосфера 1 в 1 как в хоррорах
Раньше играла 7 летняя девочка - играла лучше.
Ну в общем там всё такое. И смыслы непонятны - картина не несет ничего.
Хотя ещё есть Айболит, Красная Шапочка, Снежная к5оролева, Электроник ....
Это когда хороший добрый честный альтруистический герой через череду коллизий и столкновений со злом вне себя и внутри себя меняется либо сам либо мир вокруг себя.
И есть жанр пост-модернового артхаусного боевика, где главный герой это автор и цель зрителя - увидеть авторское высказывание и согласиться или не согласиться. Это всякий Джармуш, Тарантино, Пол Андерсон, Вуди Аллен и прости его господь Андрей Тарковский.
Но упаси вас тот же самый господь снимать одно в жанре другого и уж тем более пытаться закопать в одно смыслы другого. Ноги будут торчать и мешать всем на проходе.
Бедный папа Карло сделал Буратино. Его друг, пьяный нищий Джузеппе Сизый Нос, передал ему полено, которое ему показалось умеет говорить. Буратино растет умненький разумненький и ему необходимо пойти в школу. Для этого папа Карло дарит ему азбуку, которую сделал из словаря своими руками, потому что у него нет денег на сумку для учебников и учебники. И Буратино идет с ним в школу. Но по дороге его привлекает театр Карабаса Барабаса, где как оказывается потом эксплуататор Барабас бьет пролетариев кукол, которые с помощью Буратино осознают свою классовую идентичность и устраивают революцию с выходом через золотой ключик в Новый Светлый Театр Свободы.
нет, все не так.
В этом фильме логика и советского пролетарского и итальянского христианского и даже позднесоветского хулиганского жесточайше перемешались и к ним еще добавились амбиции сценаристов сделать смешно.
Есть три таракана. Они красиво одеты и одного из них зовут Антон (Шастун). За мемы в этом фильме отвечает он, но их всего три действительно смешных. Они плывут к черепахе Тортилле, которая может (почему-то, никто не сказал почему) наколдовать их хозяину Карло вкус к жизни. Он уже десять лет как живет без него и работает на эксклюзиве с театром Карабаса Барабаса.
Но черепаха отказывается помогать. Поэтому тараканы втихую воруют рандомный ключик и он открывает для Карло путь в пространство за нарисованным очагом. Там можно загадать желание и если оно настоящее, то оно обязательно сбудется. И этот сталкер проговаривает монолог, что он не имеет никаких желаний, хотя погодите. У НЕГО ЖЕ УМЕРЛА ЖЕНА МАРИЯ ( ✝️ ) И У НИХ НЕ БЫЛО СЫНА. Я ХОЧУ СЫЫЫЫЫНААА.
Чтобы не становиться сценарием для Евгена, постараюсь сказать вкратце, почему это плохо.
1. Буратино это NPC. У него нет своих чувств, своего мира, кроме тех, что навязали ему люди извне. Обманывать хорошо, говорят ему лиса Алиса и кот Базилио, он говорит окей. И не раскаивается. Он звезда, говорит ему Карабас, он говорит окей. И не расстраивается. Он не думает, не сомневается , все его проблемы и мысли озвучивают тараканы и нам не надо ему сопереживать. Он не альтруист, не имеет своих целей и мотивов. И поэтому когда он возвращается домой - мне нечем и нечему сочувствовать.
2. Письмо дяди Федора. Взрослые люди, которые росли на Тарковском, о. Александре Мене, Дель Торо, Полански, Гае Ричи, консультативной психологии, сложных голливудских фильмах, заперты в сценарных комнатах детских фильмов и пихают свои амбиции туда, откуда они торчат и не могут между собой подружиться никак. Концепция серой морали - Барабас не злой, Дуремар не хитрый, Алиса и Базилио не мошенники, просто жизнь такая. Концепция капустника про театр - с шутками про заслуженного артиста Барабаса и поиск Буратино в искусстве. Концепция мюзикла, где песни главное, а сюжет по боку. И все это вместе - почему-то должно дружить.
3. Песни. Рыбников на старости лет стал писать и стихи и решил их положить на музыку старых песен. Поэтому не ждите удовольствия от музыки детства. Они как всегда поманили ностальгией, а под обёртку положили не шоколад.
Есть такой жанр. Мы придумали название сказки и теперь за неделю надо написать.
Буратино не альтруист, не Гаврош, не Христос. Он дерево.
Это очень страшно.
Они обманули нас.
И мы стоим на Поле Дураков
Сюжет так себе, с Советским никакого сравнения, не интересно.
Актеры просто ❤️🔥
Теперь отзывам доверять сомнительно
Понамудрили. Скучно. Не понимаю, как так можно было испортить такую веселую сказку!
В фильме были очень яркие и передающие характер персонажей костюмы. Я только не поняла зачем Арлекина так сильно переделали. Он у Нечаева был таким добрым на вид, а у Волошина он какой-то злой и безумный. Хотя внуку он наоборот почему-то больше понравился. Говорит, на какого-то джокера похож. Яценко очень хорошо передал характер Папы Карло. Как мне показалось, даже ближе к книжному варианту. Особенно понравились Лиса Алиса и Кот Базилио в исполнении Исаковой и Петрова. Им удалось передать лучше, чем в старом фильме. Но до книги они явно не дотянули. Немоляеву так загримировали, что я ее и не узнала даже. Только потом, уже случайно, в титрах, увидела ее имя. Она сама на себя там не похожа! Как добрая волшебница из сказки. Интересно они Тортиллу передали. А передать самого Буратино благодаря новыми технологиями получилось куда лучше. Все-таки это у нас в советские годы из инструментов был только грим. Тогда еще никакой компьютерной графики просто не было. Самих компьютеров не было! А теперь можно и сценические эффекты делать без пиротехники и персонажей вот так оживлять. Рисовать прямо в воздухе. Прямо как в сказке!
Главное что внукам понравилось. Большего мне и не нужно. Хотя мне и самой было в радость вспомнить картину из молодости и одну из любимых книг моего детства.
Эта сказка в принципе занимает отдельное место в нашем кино поскольку в ее случае опираться можно и на мультфильм и на полный метр, а я напомню что те же «летучий корабль» или «бременские музыканты» не могли таким похвастать. Ввиду чего мы получаем сказку совмещающую в себе достоинства фильма в виде песен, которые давно уже стали народными и привычный образ рассказчика в лице кузнечика, дающего экспозицию.
Петров с Исаковой просто ван лав. Решила пойти увидев их перебивки с шутками в тик-токе. Теперь шип гарантирован. А версии песни «Какое небо голубое» вообще проперлась. Ну и конечно же мой любимый Эйдельштейн. Как кино на новогодний вечер - очень даже, для семейного просмотра чтобы был повод провести время вместе тем более.
1) Новая версия Буратино с технической точки зрения - более чем смотрибельна и к ней быстро привыкаешь. Те кто пишут о том что "графика уровня Мосяни" - откровенно лукавят. Как минимум нет эффекта зловещей долины, как к примеру в версии Пиноккио от Маттео Гарроне, где деревянный мальчик похож на того от кого реально словить инфаркт в темном переулке. У нас же с технической точки зрения все сделано по канонам "доброго персонажа" - широкая улыбка и большие глаза.
2) В принципе визуал очень даже зашел с его итальянскими нотками. Город днем и город ночью живут по разному имея разные развлечения от просмотра представлений днем, до подпольных азартных игр ночью. Костюмы также не подкачали.
3) По актерам: вот от кого ничего не ждала но много получила - Бондарчук. В роли Карабаса читается тонна самоиронии и даже откровенного стеба над своей профессией и связанными с ней организационными аспектами. То же касается и нашего любимого Петрова, который, имея очень уважаемый образ медийно, все же заставить зрителя не вспоминать о своих прошлых и где-то уже культовых ролях, срастившись с ролью кота настолько, на сколько это вообще возможно. Ну а Исакова......тут даже говорить ничего не надо, она так и так по жизни как лиса, потому и в образе смотрится максимально органично.
Понравилось что роль Дуремара расширили и хоть и оставили на втором плане но все же придали персонажу глубины (тут без подробностей иначе спойлеры)
Роли основного "сабантуя" исполняют в принципе те кто сейчас наиболее на слуху. Среди них я бы выделила Эйдельштейна как того, кто наиболее вжился в роль.
Что же касается актерской игры Виталии Корниенко, то тут все более чем хорошо для ребенка которому приходится делать двойную работу - играть в принципе и играть, зная что твое лицо будет оцифровано, что несет за собой ряд нюансов в работе. Кто то скажет "Так почему не нарядили, не загримировали и не дали сыграть как есть?" - на что можно ответить: не принимая решений по использованию графики в таком кино, мы не сможем развиваться в этом направлении вообще. Но как я уже сказала выше - результат меня более чем удовлетворил.
4) По музыкальным номерам скажу как человек далекий от музыки - песни все также прекрасны, а новые аранжировки - это всегда чистый звук, соответсвенно кайф для ушей) Мне зашло.
Как итог: Это оптимальный вариант при выборе того на что сейчас можно сходить , если учесть что сейчас в кино одни сиквелы. Если вам хочется посмотреть фильм с семьей при этом не думая над тем, чтобы вспоминать прошлые части, потому выбирая нечто оригинальное и в тоже время хорошо знакомое (а от того понятное) , то это ваш выбор
Можно посмотреть разок,но он совсем не сравнится с советским озорным Буратино.
Мальвина,Пьеро,Артемон взрослые,а не дети.
Главное достоинство картины - её универсальность. Она не делит зрителя по возрасту или интересам. Взрослые оценят тонкие намёки и скрытые смыслы, а дети - ярких героев, волшебство и приключения. Благодаря такому подходу, фильм помогает сблизить разные поколения, служит приятным поводом для семейных обсуждений и совместных просмотров. В сюжет вплетены темы дружбы, честности, ответственности, уважения к старшим и заботы о близких, что особенно важно в современном мире, насыщенном быстрыми технологиями и социальными сетями.
Герои, несмотря на сказочный антураж, вызывают искренние чувства своим добрым и человечным поведением. Особенно впечатляет образ Буратино - он учит ценить дружбу, не осуждать других по внешности и всегда оставаться честным. Каждая сцена наполнена теплом, а диалоги - мудростью, понятной и взрослым, и детям.
Кроме того, фильм отличает визуальная составляющая: насыщенные цвета, яркие костюмы, интересные локации, создающие атмосферу сказочного мира. Эти детали делают просмотр захватывающим и приятным для глаз. В целом, фильм передает важное послание о внутренней красоте и доброте, делая его не только развлечением, но и воспитательным инструментом. Он напоминает о том, что настоящая ценность человека - в его сердце.
Именно такие фильмы помогают сохранить традиции доброго отечественного кино, объединяя в своих образах лучшие идеи и традиционные ценности. Он вдохновляет зрителей на добрые поступки, учит сохранять человечность и делать мир немного лучше, даже если это маленький шаг. В этом смысле "Буратино" - это не просто сказка, а напоминание о том, что добро побеждает зло, а любовь и дружба всегда на первом месте.
Экранизация придала сказке, более глубокое погружение в сюжет, сцены, декорации, графика, актёры, все на высшем уровне, ходил на пермьеру 3-го января в кинотеатр, и не поверите, народ до сих пор прёт, очереди сумашедсшие, вот это я понимаю взрыв в русском кинематогрофе.
Графика Буратино конечно поразила больше всего, как реальный выглядит, с графикой в нашем кинематографе точно проблем нет, а актёры, вы видели вообще кто на ролях играет? Обожаю Петрова и Бурунова и в этой сказке у них тоже есть свои роли, что не может не радовать, Рузил и Лев, доказали что они тоже не актёры одного сериала, очень харизматично отыграли на своих ролях.
Грим и костюмы супер, все такое яркое, но не противное для глаз, вся цветовая гамма сочитается, приятно смотреть, ничего глаза нережет, считаю за это отдельную премию нужно выписать костюмерам с гримерами. Декорации тоже сыграли свою роль и передали тот вайб маленьких итальянских улочек.
Сюжет далеко не скопирован от той сказки, что была раньше, очень много деталей было добавлено, чтобы обойтись без спойлеров, скажу так, что даже сцены с самим Папа Карло куда больше, чем было в старой сказке.
В общем и целом, фильм мне понравился, и я с удовольствием стёр бы себе память после просмотра, чтобы придти и увидеть его снова!
Сцен с Карабасом и Папой Карло тоже в разы больше, как Карабас хотел забрать себе Буратино навсегда. Бондарчука прям не узнать с этой бородой длинной, тоже позабавило)
Локации, Декорации+костюмы это отдельный вид исскуства конечно, виден масштаб, это не те самые микроулочки тёмные, где даже нормального света и цветакоррекции нет, из-за чего глазам больно, тут же наоборот это всё выражено яркими красками и графикой, глазам намного приятнее смотреть на экран, чем таращится в темноту.
По графике могу сказать так, что графика у нас не отстает от голливудских фильмов уж точно, это видно по самому Буратино, где вы видели такую детализированно сделаную модельку персонажа? Каждая микроточечка видна, за это графическим дизайнерам респект
В 2023 году с этой задачей, как по мне, успешно справился Чебурашка. В 2026 году попытку делает Буратино. Успешно ли? Если кратко: да, посмотреть стоит, это вполне себе достойное переосмысление всем знакомой истории.
Что же до более детального разбора, то становится сложнее. Всё же, советская классика была снята аж в 1976 году и сегодня, в силу развития технологий, запросов зрителей и просто насмотренности, не всем будет по нраву. И современный фильм с самого начала выглядит как история совершенно другого плана и с другими акцентами. Где во главу угла ставят внутренние переживания людей. И именно отсюда решение сделать всех персонажей людьми в первую очередь. Да, визуально к этому нужно привыкнуть, но определенного шарма явно добавляет, ещё и расширяя простор для шуток (навряд ли в прошлом можно было бы реализовать шутку с поворотом головы на 360). Но почему сам Буратино - это графика? Чтобы акцентировать визуально сысль "он не такой, как все". Это мы, взрослые, смирились с этой мыслю, а для детей данная тема стоит чуть ли не первой в списки значимости. Мир тоже стал чуть иным. Авторы не боятся добавлять даже немного мрачности, деталей, которые поймут только взрослые. И ставить это в минус странно. Если бы вам переснимали одно и то же с одними и теми же декорациями - смысл тогда в чем заключается? Автор показывает свое видение, оценивайте его независимо, а не с позиции "ну это не то".
Чего не хватило - времени. Мне кажется, что выбрали слишком звездный состав актеров, каждый из которых просто требует больше экранного времени, но в силу сценария не может себе такого позволить. Петров и Исакова запомнились почти всем, но лично для себя хочу выделить Бондарчука в роли Карабаса. Я бы даже посмотрел отдельный фильм с историей этого персонажа, честно говоря
Станет ли это новой классикой - загадывать не буду, но посмотреть явно стоит, как по мне. Не надо ставить крест на достойном фильме только потому что так вам подсказывает чувство ностальгии.
Он, когда это палено увидел, крикнул: "Это же Тун Тун Тун Сахур!" Я нейрослопы знаю, оценил, конечно, но Буратиныч выглядит всё-таки в десятки раз приятней. А когда там магия началась и световые эффекты, то про какую-то игру стал говорить, сравнивать с ней, я, честно говоря, не совсем запомнил. Сцену с тараканами он сравнил с каким-то то ли мультом, то ли фильмом про шпионов. Про Арлекина сказал, что на Разумовского похож (Чумной доктор, которого Горошко в Майоре Громе играл), я же больше Пенивайза увидел, но сам образ крутой и даже мрачноватый, чисто шуты, как в старом фильме, нынче уже не вкатывают, нужна гротескность, что-то новое.
В целом, как я понял, создатели в целевую аудиторию целились как раз-таки в современных детей. Потому что отсылок и пасхалок было много на как раз-таки вот эту вот новую аудиторию. Я все словить не смог, просто потому что не слежу за всем инфополем.
Наши сделали нормальный продукт своего времени. Гуд джоб.
Думаю, что спойлеры к истории, что старше многих зрителей, будут в любом случае, так что терять нечего. О чем же кино: итальянец (не забываем откуда изначальная история пошла, всё же) после потери жены решает выстругать из полена себе сына, оживив его с помощью магии (тут не до конца поняла). Сын живой, волна шока уходит, а вопросы что же делать дальше остались. Так Буратино идет в школу, ради чего отец отдает последнее, но всё равно на фоне невписывания в общество попадает в театр к диктатору Карабасу. Который, отдать должное, оказывается очень неплохим пиарщиком и предпринимателем, в краткие сроки делая из необычного ребенка звезду. Звезду, с которой очень не хочет расставаться, из-за чего пойдет на очень и очень многое и не всегда законное.
Новый подход к старой истории виден сразу: все персонажи оказываются очеловечены, что, на самом то деле, даже идет в некоторой степени на пользу истории, как мне показалось, подчеркивая особенность Буратино и его контраст с окружением. Самыми же колоритными по итогу оказываются те, кто был всегда: Алиса и Базилио. Мне кажется, эта пара никого не оставит равнодушным. Карабас-Барабас тоже выше всяких похвал, вызывая целый спектр чувств у зрителя по отношению к себе. Корниенко в роли Буратино тоже не теряется на фоне больших мэтров кино с огромной харизмой, хотя риск, всё же, был, ведь ей остается только голосом играть.
Помимо персонажей изменился и мир: стал более мрачным в некоторых моментах, появились детали чисто для взрослых (кто видел Мальвину и её руки даже на постерах - поймет), местами даже ловил себя на мысли, что кадры напоминают то ли дель Торо, то ли Бертона. Что уже делает довольно большой плюс к постановке, раз приходят ассоциации к таким уже культовым режиссерам.
Без минусов тоже не обошлось: делая историю с переосмыслением, всегда есть риск "потерять" персонажей. Мне показалось, что Пьеро, Артемон, Мальвина оказались немного "недолюбленными" персонажами, которые по отдельности почти не раскрываются. Но тут сказывается продолжительность фильма, ограниченная чуть больше 1,5 часов. И я поймал себя на мысли, что на всех персонажей фильма я бы с радостью взглянул в формате, страшную вещь сейчас скажу, сериала, где все бы раскрылись более глубоко.
В целом, это достойное и очень даже хорошее семейное кино, достойное вашего времени. И точно не разочарует вас.
Молодёжь идет: новая версия с изюминкой, не зашквар. Простая сказка на полтора часа новогодняя бомба!
Феномен фильма: объединяет поколения, каждый найдёт смысл.
Сохраняет традиции доброго кино, передаёт ценности: дружба, семья, уважение. Поучительная история для детей с современными технологиями. Проходит проверку временем, как супергерои в США. Учимся на ошибках героев, преодолевать трудности простым языком.
Формируется новая традиция: новогодние российские фильмы.
Фильм даёт ответы на вопросы: как распознать мошенников.
Актёры звёзды разных поколений, включая голливудских гостей.
Прибрежный городок, где происходит действие, снят поэтично: узкие улочки с цветами, лазурное море на фоне, солнечные блики всё это создаёт ощущение живой открытки, куда хочется окунуться, есть что-то общее с фильмом 1975 года, но новые краски придают свой оттенок. Костюмы героев продуманы до мелочей яркие, выразительные, подчеркивающие характеры. Декорации объемные, детализированные: от театра Карабаса до Поля Чудес каждый элемент выглядит реалистично, но с долей волшебства, как будто действия фильма происходят в соседней комнате. Свет и цветовая гамма работают на атмосферу: теплые тона для добрых моментов, прохладные для интриг, всё сбалансировано. Спецэффекты добавляют шарма, но ненавязчиво - они усиливают сказочность, не перетягивая одеяло. Камера движется плавно, ловит эмоции актеров, а музыкальные сцены сняты с размахом, как в музыкальном клипе. Все вместе создает ощущение, что ты внутри этой истории, дышишь тем же воздухом, что и герои.
Если вы из тех, кто любит, когда кино красивое само по себе, с вниманием к деталям бегом на просмотр. Визуал здесь это не фон, а полноценный герой, который радует глаза и усиливает эмоции.
Актерский состав выше всех похвал, особенно Карабас-Барабас в роли Бондарчука это нечто!
Костюм Бондарчука это вообще отдельное искусство. Запарились конечно капитально. Мало того что бороду ему больше метра сделали, плечи на проволочном каркасе и накладной живот, ему еще и глубину характера проработали. Не помню такого в книге. В книге я его запомнила просто карикатурным злодеем, который издевается над куклами. И не объясняется почему. А тут он прям человек с личной трагедией, актером, который не смог реализовать свои амбиции, что делает его неоднозначным злодеем. Невольно начинаешь ему сопереживать. Люблю таких злодеев. Мне как раз за это фильм и понравился и дети тоже были в восторге 😊😊
"Буратино" - одна из наиболее ожидаемых премьер 2026 года. И начать стоит с того, что режиссер давно зарекомендовал себя как человека с особым взгялдом и подходом. И даже по трейлеру можно было сказать это: красивые, но мрачные кадры, более молодой Карло, даже Артемон и Тортилла оказываются людьми (хотя по трейлеру не сразу скажешь, что это они). В самом же фильме появляется и предыстория Карло, краткая, но добавляющая живости персонажу. Сверчок заменен тремя тараканами, и, если без спойлеров, это довольно хорошая замена,которая даже имеет смысл. Дальше же встречаются знакомые личности, показанные весьма и весьма колоритными. Тут как лиса Алиса с котом Базилио, так и Карабас-Барабас с его театральной труппой. Последние, к сожалению, не так сильно раскрыты, как хотелось бы, но тут как раз дело в иных акцентах картины. Во гласе сюжета ставится два сюжетных акцента: вопрос взаимодействия отцов и детей, показывающийся через двух отцов - Карло и Карабаса - и их отношения к детям, а так же вопрос принятия себя как личности, которая является уникальной в обществе и принятии этого факта. И если кому-то хотелось больше взаимоотношений между детьми, то вам может и не понравится. Я же считаю, что новое прочтение старой истории имеет место быть, так как режиссёр говорит ещё и с родителями. Семейное кино - это не то же самое, что и детское, не стоит забывать.
Визуально - наслаждение каждым кадром, команда постановщиков и костюмеров постаралась выше всяких похвал. Даже компьютерная модель Буратино не сильно выбивается, хотя и не сразу привыкаешь к его виду. Впрочем, может, режиссер и добивался такого эффекта, чтобы мальчик "не такой, как все", даже визуально отличался?
Стоит ли сходить всей семьей в кино? Однозначно да, и после просмотра отдельным интересом будет обсудить мнение каждого из членов семьи. Детям подобное нравится, так что будет так же поводом выстроить с ними диалог на общих интересах.
Сам же я пошёл в кино исключительно ради детей, сидели в зале с дочкой 9 лет и сыном 11. Оба смотрели, открыв рты, и знаете что, я вместе с ними также открыт рот. Я вернулся в детство (а эти эмоции очень сильные и переполняют, ведь ты погружаешься в свой тот уютный детский мир, когда проблем не существует). Смеялись над глупостями Буратино, переживали за Мальвину, а Папа Карло - это невероятно, он верит в своего сына, и готов пожертвовать всем ради него. А я ловил себя на мысли, что чувствовал тоже самое, когда сам был ребёнком. Только картина теперь невероятная!
Новый Буратино - это настоящий восторг! Цветасто и ярко, смешно и по-доброму. Ностальгия удалась на все 100 и без фальшивых нот. Обязательно к просмотру с семьёй!
Можно, конечно, сказать, что фильм сделан по оригинальному рассказу, что он происходит от з своего предшественника 1975 года, но нет. Потому что он немного о другом. Здесь мы видим молодого папу Карло, который также получает возможность быть счастливым , так как у него дом сын теперь. Но в отличие от знакомых оригиналов нам это сын растет очень быстро, начинает конфликтовать с отцом и в конечном счете запасается планом Б - помочь отцу разбогатеть, чтобы ему не пришлось больше за учебу своего ребенка платить куртками.
Не хочу спойлерить совсем, но отзыв тоже хочется написать по горячим следам. Только вчера была на этом фильме в кино.Будет полезно почитать всем, кто только собирается идти на фильм. В Буратино 2026 нужно быть готовым к тому, что будет много неканоничных "Золотому Ключику" вещей. Сама суть фильма сводится к тому, что Буратино ( все тот же привычный персонаж, но в графике) взрослеет, учится общаться со сверстниками ( а здесь и драки, и ссоры, и примирения) осознает, что его отец беден и он жертвует последним, чтобы мальчик отправился в школу наравне со всеми. Этот мотив как раз и будет двигать персонажем на протяжении всего фильма. Я углядела в корне фильма идею и бескорыстной помощи своим родным, а это вечная история, она никогда не станет бесполезной. Буратино пройдет и кукольный театр Карабаса, где сразу станет звездой, но и не забудет о самой цели, ради которой все это было затеяно. Так что, это еще повесть и таких важных для любого человека семейных ценностях, когда можно положиться на помощь и принятие со стороны близких людей. Очень сложные и важные вещи в этом кино были подняты, потому не стоит относится к римейку как просто веселой картине о заводном мальчишке из деревяшки.
На что стоит сразу обратить внимание в этом фильме, так это на необычность образов самих героев. Мальвина кажется такой взрослой и это оправданно по сюжету. Она отвечает за всех актеров театра Барабаса.Потому она может выглядеть даже немного грустной временами. Персонажи Артемона и Пьеро выглядят просто кричаще, и это находит обоснование: фильм сделан не только для тех, кто хочет понастольгировать о прошлом, но и для тех, кто его вообще не смотрел - школьников. А для пересказа для их аудитории трагизм нужно отложить в сторону сразу, не поймут. Потому костюмы подобраны по трендам сейчашнего времени, здесь нет места вычурной кукольности. Если говорить не только об актерах, то стоит отметить и современные музыкальные аранжировки, под которые зумеры записывают свои видосики и кружочки. Это далеко не все детали фильма, но, пожалуй, они одни из тех, которые сложно не заметить.
У Волошина ведь и другие фильмы не снимаются ровно по одной теме, он мастер - запрятать двойное послание еще и в основу фильма. Вот и получается, что Буратино не без отсылок к Толстому, но и не без современной повестки. Он не просто веселый и жизнерадостный мальчик, который дружит с куклой Мальвиной и проказничает. Современный герой ищет себя, хочет помочь своему отцу, сделать так, чтобы они никогда не испытывали нужды. Более того, он становится настоящей звездочкой, коронным номером у Карабаса, где и встречает новых друзей. Да и сами герои в фильме как будто бы выросли, стали более отвественными, они вместе принимают решение бежать от мерзавца Барабаса и отправиться на поиски того самого ключика, который откроет им возможности безоблачной жизни.
Всю эту суть можно углядеть в фильме за считанные минуты. А еще круто будет оценить выдающихся второстепенных героев - таракашек, черепаху Тортиллу, Профессора Сову (да-да, есть и такие новенькие) и Дуремара. Графичный Буратино тоже будет интересен -это и работа графики CGI в купе с Виталией Корниенко.Герой выглядит именно собирательно, чтобы каждый смотрящий мог увидеть схожесть с ним в поступках.
Последняя деталь фильма - это музыка и вокал. Задают настроение, и само кино превращают в музыкальную постановку. С очень правильными словами в песнях и крутыми аранжировками. После просмотра добавила себе в плейлист парочку из услышанного музыкального. Ровно то, что хотелось посмотреть в Новый год
Это кино - не сказка. Вернее, не только сказка. Это удивительно точная метафора о том, как в каждом из нас прорастает человеческое. Буратино - не просто шаловливый мальчик. Он - олицетворение чистой, незамутнённой жизненной силы, которая, сталкиваясь с миром, обретает форму, ум, а главное - душу. Как по мне ребёнок не увидит в этой экранизации того, что увидит взрослые зритель, но в этом и вся прелесть того, что фильм подходит для просмотра всей семье.
Каждая сцена дышит метафорой. Пусть для для юных зрителей это будет просто приключение, где конечно же обязано победить добро. А взрослый увидит в театре Карабаса-Барабаса - систему, которая пытается сделать из живой души послушную куклу на ниточках,за которые будут дёргать. Страна дураков - лоскутное одеяло из соблазнов, где разум тонет в сиюминутных удовольствиях ( не такой уж и красочный балаган, каким он кажется на первый взгляд). А золотой ключик настоящий символ внутренней свободы, который нужно отвоевать у страха и цинизма.
Актёрская игра на достойном уровне, в глазах деревянного мальчика видна вся гамма: от первобытного любопытства до боли первой потери и тихой радости настоящего открытия. Папа Карло - это титаническая работа. Мы видим в его морщинах целую жизнь, а в дрожащих руках, вырезающих сына, - последнюю надежду. Взрослый человек прекрасно осознаёт, на каких жертвы приходится идти ради своих детей.
Это кино - настоящее откровение. Заставляет вспомнить, что все мы когда то были кусками дерева (чистый лист), пока любовь, боль и опыт не вырезали из нас людей, тех, кем мы являемся сейчас.
Я давно смотрю на Эйдельштейна, мне он кажется восходящей звездой, на которую наш кинематограф может надеяться на все 100 после его игры в Аноре. Увидев Марка в трейлере "Буратино" решили с мужем, что пойдем точно, не смотря на детский сюжет, собственно, в последнем мы крайне ошиблись)))
Фильм поистине добрый и если кажется, что для взрослого смертная скука-чушь. Очень искренне, на старый лад Буратино я бы сказала, так как полностью передано настроение и наивность той самой истории из моего детства, но в новых декорациях и лицах. Да, немного жутче образы чем в советском варианте, но в этом и глубина и "взрослость" экранизации, если детки смотрят на песни и деревянное чудо, то для взрослых сделан и качественный визуал и более взрослые диалоги, детали костюмов и интерьеры, уже не просто каменные стены и Тортилла под 50 на кувшинке.
Из необычного, удивило, что продолжительность чуть меньше 2 часов, но сюжет совсем не сжатый и все ладненько умещается в хронометраж, никаких ям или нудности, даже малыши в зале не успели устать и начать плакать (не дай Бог!)! Старый же фильм был чуть более 2х часов.
Что необычно и спорно для многих, так это выбор главной роли, в старом кино это Иосифов, до сих пор помню этого игривого пацаненка, в то время как сейчас на экране мы увидели Виталию Корниенко, девочку,но ничуть не удивились и не поплевались, хотя кто-то говорил о том, что ну не может быть такой замены и что будет бросаться в глаза. СОВСЕМ НЕТ! Виталия умничка. И если вы где-то услышите, что это на западный манер или что тут какие-то есть сомнения в ее игре, то скажу, что я бы посмотрела кто сможет сыграть так Буратино будь он 15-летней девочкой, вот честно. Ну и в целом скажу вам, что вообще весь актерский состав, помимо Корниенко действительно запоминающийся. Ну и повторюсь, наличие Эйдельштейна, да еще и в связке с Петровым (ходячая харизма, не иначе), заманиловка и восторг еще и для ценителей в целом наших почти оскароносных актеров)
Рекомендую ли я? Однозначно.
Похоже ли на старое кино? Да.
Плохо ли это? Ни капли.
Я бы вообще это назвала Приключения Буратино-2 и полагаю, что уже своим детям буду показывать оба фильма!) Каждый по своему уникальный и трогательный, обязательно сходите)
Всех с Новым Годом!
А в этом мрачном фильме все фальш - Буратино - девочка, старуха Мальвина, бульдог, Караба, которому надо сочувствовать. Может это по-пушкинский "милость к падшим...", но он экслуататор, видимо, детей учат любить угнитателей. Мрачно, скучно, не заслуживает внимания. К сожалению, его уделили. Жертва рекламы.
У нас в зале всем понравилось😅
Очень классные фильмы для детей и взрослых!
\
Ребята, совет дня: за ИИ надо проверять, вычитывать и исправлять.\
\
Про фильм - пока думаю смотреть или нет..\
Скорее всего посмотрю не в кино, за 600 рублей (1200 вдвоем) лучше 3 бутылки каберне купить.\
Всех с Новым годом!
Можно я буду это цитировать? 😁😁🤣
Детям больше всего песни понравились, теперь на весь дом звучат!
Да и если взрослым взглядом смотреть- музыкальное сопровождение у фильма отличное, всем знакомый текст в современной аранжировке.
Каждый отметил для себя любимого героя фильма, но все были на высоте, благодаря отлично подобранному актерскому составу. Вообще было приятно увидеть столько узнаваемых актеров в одной картине, некоторых даже не узнала сначала. Светлана Немоляева- вообще отдельная радость, еще со служебного романа ее помню, шикарно отыграла Тортиллу, добрая волшебница, с необычным жилищем!
В фильме всем знакомые герои, имена, но у них более сложные характеры, новая эстетика и атмосфера, мрачноватая, но очень красивая. Очень хорошо раскрыт каждый из персонажей, Артемон-не просто пес Мальвины, которая пытается спрятаться от хаоса мира приведя все в порядок вокруг себя, а настоящий компаньон для Мальвины и мостик между мирами: реальным и театральным.
Сами декорации и локации очень метафоричны: Комната желаний как урок взросления для Буратино, показывающая, что каждое чудо имеет последствия. Логово Тортиллы- как пространство для размышлений. Театр Карабаса- как попытка создать идеальный мир, скрываясь от реальности.
Дети возможно и поверхносто оценят эту историю, акцентируя внимание на красивой картинке, музыке, интересных героях, но посмотрев этот фильм в более осознанном возрасте можно многое обдумать.
Ходил с сыном(12 лет), и мне и сыну прям понравилось, сын правда не хотел идти изначально такой "фе, Буратино, что-то на древнегреческом" но по-итогу из-за знакомых людей в актёрском составе - согласился пойти, не пожалел)
Да и я не пожалел, неплохая адаптация на современный лад, смотрится достаточно легко, даже несмотря на знакомый сюжет, всё прям лаконично и смотрибельно
Фильм получился семейный, сужу по тому, кто стоял в очереди в зал, там и старшее поколение, и среднее и младшее, много кто семьёй/компанией
по самому фильму - тут сложно, сложно не потому что что-то не так, а потому что всё так, отдельно выделить ничего не могу ибо:
Актёры - в рамках фильма - смотрятся антуражно, свои роли отыгрывают, веришь их переживаниям и радостям
Картинка - тут тоже всё на своём месте, внешний вид персонажей, локации, музыка, цветовые фильтры, всё вот прям так, как должно быть и трудно представить в каких моментах можно сделать лучше, и я говорю как человек, у которого с фантазией всё очень хорошо
Буратино сам - ну да, нарисованный, и что? в картину вписан? вписан. Выглядит нормально? нормально. Так что ещё тогда нужно?
Сделали по совести, сделали как для себя, поэтому продукт получился максимально качественный
В итоге хорошо провели время за просмотром, в некоторых моментах смеялись, моя дочка даже поплакала на некоторых моментах, и хорошо кстати, что не стали читать отзывы, а составили свое мнение.
Что отдельно понравилось, так это не нагруженный сюжет.
Иногда любят у нас закрутить что-то зубодробительное, но тут все понятно, мораль простая, но и взрослому есть над чем подумать, проблемы там поставили моральные, как раз по возрасту.
По графике если, мне понравились и костюмы и грим. Буратино сам тоже хорошо сделан, как и положено сказочному герою. получился задорный и активный, без каких-то дерганых движений даже, что приятно. Еще крутые анимационные вставки, видно экспериментировали.
Еще музыка хороша, что как бы понятно для мюзикла но все равно приятно удивляет.
в итоге как по мне идти стоит, самое то, чтоб посмотреть в новогодние каникулы с детьми.
Особенно важно, что картина формирует позитивный образ отечественного семейного кино. Она доказывает, что российские фильмы могут быть технологичными, зрелищными и при этом наполненными смыслом.
Фильм сохраняет дух классической сказки, наполняя её современными образами и актуальными смыслами. Он напоминает о важности человечности, уважения и взаимопомощи, делая эти ценности понятными и близкими зрителю любого возраста.
Главный герой проходит путь ошибок и открытий, показывая, что истинная сила заключается в доброте и умении учиться на собственном опыте.
Создатели картины делают акцент на ценностях, которые не теряют своей актуальности: дружбе, семье, умении поддерживать друг друга в трудные моменты. Эти идеи подаются ненавязчиво, через поступки героев и развитие сюжета, что делает фильм особенно убедительным.
Российское кино способно конкурировать с западными фильмами и предлагать зрителю качественные семейные истории с глубоким смыслом.😇
Мой внук смотрел фильм, не отрывая глаз от экрана. Его увлекали яркие краски, динамичные сцены, живые герои. Я же, сидя рядом, ловил себя на том, что смотрю на происходящее совсем иначе. Для меня это была история о воспитании, о том, как важно вовремя направить ребёнка, но при этом дать ему право ошибаться и учиться на собственном опыте. В этом смысле Буратино показан очень честно, он не идеален, он упрям, наивен, иногда поступает неправильно, но именно это делает его живым и настоящим.
Особенно порадовало, что фильм сохраняет наши ценности и традиции, а именно уважение к старшим, ценность семьи, важность дружбы и взаимовыручки. Эти вещи мне близки и понятны, и я был рад видеть, что они так естественно и ненавязчиво передаются современным детям. Никакой морали «в лоб», всё показано через поступки героев, через их выбор и последствия.
После сеанса мы с внуком отправились домой и решили пересмотреть старый фильм. Внук рассказывал, какие персонажи ему понравились, кого он считает хорошим, а кого нет. А я видел, как через эту сказку он начинает понимать более сложные вещи: почему нельзя судить людей по внешности, почему важно помогать другим, почему несправедливость это зло, с которым нужно бороться. Для меня, как для дедушки, это, пожалуй, самое главное когда кино становится поводом для разговора и сближает нас.
Отдельно хочу сказать о том, как приятно было почувствовать атмосферу семейного праздника. В новогодние дни сходить в кино всей семьёй на добрый и поучительный фильм это, на мой взгляд, замечательная традиция.
Уходя из кинотеатра, я поймал себя на мысли, что у моего внука теперь есть свой «Буратино», так же как когда-то был у меня. И это, пожалуй, лучший показатель того, что фильм удался. Он не разъединяет поколения, а наоборот помогает нам лучше понимать друг друга. Для меня это и есть настоящее, правильное семейное кино.
и смешно смотреть тут на потуги некоторых. аж видно, как их распирает, значит фильм со своей задачей справился и задел)))))
Если по факту: это не ремейк, это буквально самостоятельный фильм с новыми смыслами, поднимающий темы, которые интересуют именно детей, например полное принятие со стороны семьи и любовь без условий. Смысл уловил и мой сын 11 лет, так что действительно все было понятно, но не тупо в лоб, как бывает в детских фильмах.
Декорации очень понравились, прям сказочная Италия 19-20 веков, и на этом фоне вполне себе Буратино нарисованный нормально смотрится.
Костюмы тоже крутые, не сливаются с фоном, а подчеркивают индивидуальность персонажей.
Игра актеров тоже кстати хороша, они не потерялись на сказочном фоне, Бондарчук прям отлично Карабаса-Барабаса отыграл.
По музыке тоже все хорошо: обработали знакомые песни, но добавили от себя тоже.
Что сказать, фильм самое то для просмотра с ребенком, но ожидать, что это продолжение или какой-то ремей
Мне лично фильм зашел, трогательная история, которую Игорь Волошин(режиссер) дал вновь увидеть, и я бы сказала что она очень отличается от советской и книги, но для 2026 года самое то.
Хочу выделить топ 3 сцены, от который был тот самый эффект "вау":
1.Школьный кошмар, когда Буратино впервых приходит учиться и сначала дети такая - о привет, удивились его длинному носу, а потом начинается полный треш, они отвинчивают ему голову и начинают как мяч ее подбрасывать, а Буратино пытается поймать ее, но режиссер смог показать это не как что то страшное, а как баланс тревожных эмоции и юмора, что мне очень понравилось
2. Поле чудес ночью, Буратино роет яму, закапывает свои 5 золотых, с полной верой в чудо, а Алиса и Базилио стоят сзади и как аферисты переглядываясь еле сдерживают смех. Исакова и Петров тут просто короли - мимика, интонация, все на высоте.
3. Финальная погоня и открытие двери. Все герои мчатся по ярким улочкам, удирая от Карабаса, камера летает, музыка качает, все прыгают, скачут, помогают друг дружке. А кульминация, когда Буратино вставляет золотой ключик в старую дверь за сценой и она открывается, там льется теплый свет нового театра , все стоят рядом, обнимаютс яи улыбаются - вот тут уже слеза наварачивается, потому что это про найденную семью и то что быть собой всегда важно
P.S. Бондарчук в образе Карабаса - отдельный вид искусства.
Визуал в этом фильме - отдельный вид удовольствия для взрослого зрителя:
Вместо тесных и условных декораций (что часто бывает в сказке), здесь - простор, воздух, и невероятно крутая детализация. Каменные улочки, выцветшие из-за солнца фасады домов, виноградники (я как будто бы оказался в Тоскане), настоящая морская набережная...... Смотришь, и чувствуешь как будто бы в находишься в Италии, чувствуешь итальянское солнце, не смотря что за стенами кинотеатра минус 20. Взять всего лишь одну зону - мастерская Папы Карло, которая не просто комната с поленьями, а живое пространство с обилием деталей, где каждая щепка проработана на максимум и каждый инструмент на своём месте. Здесь Игорь Волошин настолько поработал над деталями для передачи уюта и атмосферы, что эта каморка раскрывает персонажа также хорошо как и дом Бильбо в Хоббите, за режиссурой Питера Джексона - и там, и там просто глядя на выше описанный антураж, зритель сразу понимает суть и характер героя. Это создаёт невероятное ощущение подлинности. То есть с самого начала фильма тебя погружают в детали, которые сделаны с любовью.
Что касается костюмов: в них актёры живут, а не просто носят. Костюмы не выглядят как театральные наряды, взятые на прокат. Папо Карло в своём потрёпанном жилете. Бархат и шёлк нарядов Алисы и Базилио, которые одновременно потрёпанные из-за их авантюрной жизни, но одновременно демонстрируют и роскошь. Даже совершенно обычная рубашка Буратино выглядит живой и обжитой. Видно, как каждый персонаж через одежду рассказывает свою историю.
В завершении стоит добавить, что очень часто в детском кино вся энергия уходит на сюжет рассчитанный на молодого зрителя, и картинка делается соответствующей. А здесь мы видим полную противоположность. Я смотрел "Буратино", как на увлекательную экскурсию по волшебному и детализированному сказочному миру. Этот тот случай, когда если бы сюжет был посредственным (а он, ну удивление, хорош), на фильм стоило бы сходить исключительно ради визуального и эстетического наслаждения. Для детей история Буратино - увлекательное приключение, для меня же огромное удовольствие в этом лёгком фентези, где можно разглядеть каждую сцену как картину.
Если вы помните волшебство старой сказки, никогда не ходите на эту премьеру. Просмотр этого вас полностью разочарует.
Лучше бы показали старую сказку "Буратино" 1975 года. Уверяю, что был бы полный аншлаг на все новогодние праздники. Это был бы широкоформатный праздник для всей семьи.
Юмор.\
Альтруизм \
Легкость.\
Игра актеров!
Я, как человек, который съел сотни фентези миров - от Толкина до Сапковского, обычно смотрю на любую сказку с долей скепсиса. В кино пошёл чисто ради любопытства. И всё таки меня поразило, ведь ожидал я увидеть совершенно другое, а увидел я по-настоящему продуманное и атмосферное фентези. Это уже история не просто про деревянного мальчика, Это история про ожившую магию, тирана, восстание кукол.
В новой экранизации "Буратино" особенная магия. Не в привычном нам понимание, которая является абстрактной силой. Магия здесь имеет свою цену и свои правила.
Не ждите эпичных битв и невероятных спецэффектов, огромных чудищ и драконов. Ведь это атмосферное фэнтези, где за основу взят не масштаб, а глубина, настроение и акцент к деталям. Обязательно зайдёт тем, кто любит детально проработанный мир с мрачной эстетикой. Режиссёр замаскировал под детскую сказку стильное фентези. И что это, если не демонстрация того, как можно построить волшебный мир не только на драконах и гномах с эльфами, но и на старой сказке, если подойти к делу с фантазией.
Советую сходить, чтобы самому убедиться, насколько качественно, с любовью и большим бюджетом сделана сказка. Это уровень кино, которые не стыдно сравнить с большими голливудскими семейными фильмами по части визуала. После такого хочется, чтобы другие наши режиссёры так же внимательно относились к тому, в какой мир они приглашают зрителя.
-Как фильм... Осветили - Ну такое...
Спрашиваю: - А старый фильм Буратино смотрели?
отвечают: - Нет....
Слёзы наворачиваются на глаза. Чем пичкают нашу молодёжь????!
Каждый из детей понял этот фильм по-своему, и это ожидаемо. Младший смеялся искренне, внимая доступный для всех возрастов юмор и шутки, глазел на красивую картинку. Средний уже после просмотра захотел обсудить с нами поступки героев, задавал довольно взрослые вопросы, пытался понять, почему персонажи сделали тот или иной выбор. Старшая же обращала внимание на нюансы характеров у героев, на тонкие паузы и взгляды, то и дело подпихивала меня локтём и улыбалась, видимо замечая мои схожие эмоции. Мне было интересно наблюдать за этим почти так же, как за самим фильмом.
Сам же фильм показался мне очень ровным по динамике и продуманным. В нём нет пустых сцен, нет затянутых пауз. Нам просто не давали шанса заскучать. История развивается спокойно, но при этом держит внимание. Второстепенные персонажи не выглядят фоном: кот крадёт еду, лиса хитрит, прохожие мелькают на улицах, и каждый из них словно живёт своей маленькой жизнью в этом живом мире.
Диалоги звучат естественно. Уж не знаю что здесь сыграло большую роль: подбор актёров, или самобытный "вайб" окружения, или и то и другое. После сеанса дети обсуждали не спецэффекты и не картинку и не какую-то навязчивую шутку, а поступки героев. Для меня, как для родителя, это очень ценно. Фильм оставляет ощущение живого, настоящего мира, в котором есть место и для взрослых, и для детей.
Грамотно работает логика мира. В фильме нет резких условностей, отклонений от повествования. Правила этого пространства понятны интуитивно: как герои взаимодействуют друг с другом, чего они ожидают, чего боятся. Благодаря этому сюжетные повороты не выглядят искусственными. Даже неожиданные моменты воспринимаются как естественное продолжение уже заданного темпа.
Отдельно хочу отметить работу с переходными сценами. Часто именно такие моменты в кино делают формальными, невесомыми, но здесь они играют свою роль. Переходы между эпизодами не обрывают внимание, а наоборот, помогают сохранить его. Камера задерживается чуть дольше, чем ожидаешь, или, наоборот, уходит раньше. За счёт этого история на экране - живая.
В сюжете не видишь деления на «главное» и «второстепенное». Даже небольшие эпизоды могут зацепить. Как будто создатели не дают возможности нашим глазам заскучать. Эти эпизоды не требуют отдельного объяснения, просто постепенно формируют фон, на котором разворачиваются основные события. Это создаёт ощущение того, что мир больше, чем то, что показано в кадре.
Качество часто кроется в мелочах. В том, как реплики вписаны в действие, как события не объясняются напрямую, а показываются через поступки. В том, как сюжет не стремится быть назидательным, оставляя зрителю возможность самому делать выводы. Это редкое доверие к аудитории особенно ценно в фильме, который скорее относится к сказочному жанру.
Финал выглядит логичным продолжением всей истории, а не мёртвой точкой. После него остаётся ощущение, что история закончилась именно там, где должна была, без лишней воды.
В целом «Буратино» производит впечатление фильма, в котором все звенья - это результат вдумчивой работы. История воссоздана с уважением к материалу и зрителю, и именно это делает фильм убедительным, дарящим эмоции.
Если по порядку. Очередной «шедевр» российского кинематографа. Просто поражаюсь в очередной раз, как можно при вполне приличной картинке, спецэффектах и всём прочем внешнем проявлении хорошего фильма, снять фильм никакой. \
Скучно, не смешно, занудные диалоги, в которых явно пытались передать какую-то идею, вероятно, одни чиновники от кино пытались сделать идею понятной другим чиновникам от кино, ведь надо ж отчитаться, что фильм идею несет в себе, а если прямо не сказать, то сверху не разберутся. Персонажи деревянные, не только главный герой - все. Лучший в фильме - таракан Антон, дали бы весь сценарий написать человеку, его создавшему…\
Нудный папа Карло, Буратино в самокопаниях, невнятный Дуремар (а помните Басов?), да все персонажи - скучные. Шуток и веселья нет и в помине, а ведь это детская сказка… \
Песни и музыка, которые те самые… как и во всех переделках последнего времени это лучшие моменты. Но песню про «ему покажешь медный грош» стыдливо переписали и пели на итальянском, на кой??!!\
В общем, посмотрели, но в очередной раз без восторга. Будет идти по телевизору - переключу с большой долей вероятности. \
Ползвезды за картинку, еще половину за Антона.
Есть ли переосмысление? Много о нем в отзывах читал перед фильмом. Я бы не согласился, что оно есть. Тут понимайте одно: Буратино этого года не про старый фильм и не про старую детскую сказку. Из старого - персонажи, время, когда события происходят, локации. Из нового - мотивы у героев. Команда нового режиссера показывает героя как обычного ребенка из соседнего двора. Назвать это переосмыслением точно не выйдет. Дам свое название - новая адаптация, которую придумали специально для того, чтобы потянулись дети в кино и им было интересно. Это как смотреть лет в 13 фильм о тебе самом, но с концовкой и выводами, к которым сможешь прийти в свои годы. Наши кинопроизводители по сути переложили рассказ на современность. Я ходил с женой на этот фильм, но видели в зале много детей, они действительно фильмом заинтересовались, подпевали под песенки. Не согласен с теми, кто говорит,что это переделка под Пиноккио - вообще ни разу. Нет никакой драмы, нет описания событий трагедий в семье. Но есть довольно веселое странствие героя в поисках себя.
О том, кто снимал кино, я мало чего знаю, но фильм у него получился достойным. Могут наши кино для всей семьи снимать, побольше бы таких фильмов! Сценаристы явно потрудились, почерк Золотарева я вижу во всем: его резкость и прямота некоторых персонажей видна сразу, и опыт у него в таких диалогах имеется, он для "Слова Пацана" диалоги и писал. Фильм идет 1.5 часа ,и за это время я успел офигеть от перемен в нем. До сих пор ощущение новизны меня не покидает. Запомнил, что персонажи это вообще не про кукольный театр Карабаса, они теперь стали гораздо старше и мудрее. Пьеро все такой же верный друг Мальвины, а вот Арлекин живее своего прототипа из сказки в разы. Он мне больше всех понравился. У него живой характер, много смеха, и он встряхивает всю это компанию, если она решит вдруг остановиться перед трудностями. Мальвина с боемым настроем, умными, а не просто кукольными глазами, просто огонь. Она справедливый защитник своих актеров, но и очень взвешенный человек. Самая ответственная из компании, в которой она находится.
Поразил меня, я это отдельным пунктом вынесу Карабас. Бондарчуку идет роль, на все 100%. Его роль, голос холодный, властный, отлично он вписался в трудного персонажа. Сама история про тяжелое детство Карабаса была детально изложена, даже начинаешь думать о нем больше не как о злодее, а как о несчастном человеке, которого эти герои и жалеют по своему. Модным стал и Базилио у Петрова. Хулиган, мошенник и икона стиля всего их коварного братства. Без усов и хвоста, зато со своими ловушками и задором.
На самом деле меня этот фильм тронул тем, что заставил задуматься о том, что такое настоящая дружба. Ведь все герои пошли помогать Буратино, никто не остался в стороне. Фильмец ценен и тем, что заставляет подумать о родных. И здесь снимаю шляпу перед папа Карло, который в новой версии стал куда более легким на подъем, он готов не просто учить своего сына базовым вещам, но и поддерживать его.
Поражает масштабностью не только сюжета или новыми героями типа трех затейников-насекомых, которые и спровоцировали Буратино на подвиги, но объемом декораций на фоне. Это не хромакей или дешевая картинка. Тратториии, булочные, рынок и мастерскую Карло сделали по спец заказу на МосФильме, а это 7000 кв метров каждой детали. Масштабно! Я лично до последнего думал, что они в Италии снимали.
15 летняя актриса сыграла главного героя, это смотрелось. Когда ребенок играет ребенка становится органично, нет никакого отторжения к герою или актеру. А еще графики добавили. Оцените сами, cgi смотрелось достойно! На этот новый фильм надо идти с ребенком! Мы своего за планшет не всегда можем усадить, а здесь дети без всяких фокусов с интересом глядели на экран. Моей дочке понравились треки из фильма, весь вечер потом в инете слушали итальянские песенки лисы Алисы.
Во-первых, картинка. Графика просто космос, куклы будто ожили, такое ощущение, что это я оказался в том мире, а не они на экранах кинотеатра))
Атмосфера сказки сохранена, но с современными технологичными примочками. Карабас-Барабас – вообще отдельная песня. Харизматичный злодей, от которого мурашки по коже, но в то же время понимаешь его мотивы. Бондарчук конечно умеет в роли вживаться, удивил.
А Мальвину вы видели? Ооооо, ребята, это больше не та плакса, которая была 50 лет назад, это дама захватило мое сердце, когда я ее увидел на экране, и был удивлен тому, как красиво ее показали в фильме)
Буратино, конечно, прелесть. Живой, энергичный, дерзкий – настоящий мальчишка, которого кстати играет Виталия 14 летняя актриса российского кино! Удивлены? Я не меньше вашего))
Артемон – верный друг. Папа Карло – трогательный и заботливый, который так сильно хотел сына, что пришлось заводить деревянного))
Арлекин, нуууу, это не тот мальчишка больше, наивный и нежный, а озорной парнишка, который должен был всюду быть первым)))
Во-вторых, сюжет. Да, канва знакомая, но добавлены неожиданные повороты. История не только о поиске золотого ключика, но и о дружбе, предательстве, взрослении. Даже взрослым есть над чем подумать. Честно скажу вам, такое нужно показывать детям, учить их тому, что у всех у нас есть недостатки, но все мы при этом живые люди, у которых есть чувства. Вон Буратино вообще был деревянным, но многое понимал лучше,чем живые люди в фильме.
В общем и целом, "Буратино 2026" – это достойная экранизация любимой сказки. Я бы советовал сходить в кино всей семьей, получите массу удовольствия. Особенно рекомендую тем, кто вырос на старом "Буратино", будет с чем сравнить и понастальгировать.😌
Фильм живёт на экране в своём ламповом ритме. Не пытается насильно приковать твой взгляд графикой или навязчивой музыкой. Даёт шанс каждому понять его по своему. Даже тем, кто знаком со старым фильмом.
Редко такое бывает, когда мне нравится именно то, как внедряют и показывают второстепенных персонажей. Лиса Алиса тут не такая гламурная аферистка, а уставшая дама с яркой помадой, которая вроде и хочет всех обмануть, но не потому что она однозначное зло, а просто потому что так привыкла. Кот Базилио — вообще какой-то философ-пьяница, может говорить не по теме, а потом внезапно попадает в точку. Я ждал именно таких сцен и таких героев, потому что это калька на реальную жизнь. Именно так можно донести достаточно сложные мысли детям, например.
Вспомню момент, где герои втроём сидят у костра и спорят, куда дальше идти. Простой вопрос, казалось бы, просто чтобы повести сюжет по плану. Но камера дрожит, реплики перебивают друг друга, один держит паузы перед тем, чтобы ответить — ну правда, ощущение, что это не кино, а видео-кружок от знакомых, которых кто-то случайно начал снимать. И в этом и есть живость: вроде большой проект, а создатели не боятся показать его не только со стороны "чудесной сказки".
Вот что оставляет в голове вопрос, не требующий ответа — почему я испытываю ощущение дороги? Всё кино — это не про ключик, не про злодеев, а про бесконечное куда-то «дальше». Они всё время идут, едут, бегут, и почти никогда не знают, что будет за поворотом. И ты сидишь, борясь за подстаканник, невольно понимаешь, что ты сам так живёшь: работа, дом, какие-то планы, а по факту просто движешься вперёд, потому что остановиться страшнее.
Я вышел из зала с приятным чувством ностальгии. Не часто кино оставляет такой след, особенно под видом сказки про деревянного мальчика, которая не знакома лишь самым маленьким детям.
Фильм оказался именно тем, чего ждёшь от семейного кино. Дети смотрят его как яркую и увлекательную историю с приключениями. По сути то это самое лучшее, когда детям интересно и они рады.
Отдельно хочу отметить атмосферу. Фильм добрый, светлый, без агрессии и лишнего шума. Его приятно смотреть всей семьёй, не переживая, что придётся что-то «объяснять» или закрывать детям глаза.
Мы постоянно говорим детям о безопасности, о том, что нельзя доверять незнакомцам, и здесь это показано на понятном, сказочном уровне для детишек.
«Буратино» сохраняет традиции нашего доброго кино про семью, дружбу, взаимовыручку, уважение к старшим. Несмотря на то, что действие происходит в сказочном городке, ценности в фильме очень близкие и родные.
«Буратино» это не фильм, который ты потом долго анализируешь. Это фильм, который ты чувствуешь. Он про настроение. Про Новый год. Про детство, но не в лоб, без слёз и манипуляций.
Я поймал себя на том, что в какой-то момент просто улыбаюсь. Не потому что смешно, а потому что тепло. Такое редко бывает.
История знакомая, да. Но она не выглядит старой. Наоборот она как будто снова живая. Яркая, немного наивная, но искренняя. Буратино здесь не герой без недостатков, а такой… настоящий. Упрямый, доверчивый, иногда бесящий. Как люди.
Очень зашёл момент с обманом. Он не подан как «сейчас мы вас научим». Просто показывают, как легко поверить красивым словам. И ты сам всё понимаешь. Без моралей.
Отдельно скажу про актёров. Бондарчук в роли Карабаса это вообще неожиданно. Он вроде бы и пугающий, а вроде бы и не такой однозначный. Исакова и Петров очень в тему. Прямо попали.
Я не думал о том, отечественное это кино или нет. Я просто смотрел. И мне было хорошо, а это вроде при просмотре фильма должно быть самым главным.
Фильм для обычного зрителя ,фильм для семей и конечно они ориентированы на детей и актеров подбирали таких которых дети могут знать !А так же специально премьера вышла на новогодние праздники чтобы как можно больше детишек могли посетить кинотеатр и после фильма идти и долго разговаривать со своими родителями понравился им фильм или нет😌
Не нужно строить иллюзий о том что там будет все взято из книги , это же и так же жанр фэнтези где очень много различных спецэффектов присутствует ,для детей и подростков и так же для расслабления родителей фильм просто топ!
Петров сыгравший кота Базилио хорош 😅😅😅
Ключевой неожиданностью для меня стало решение Волошина раскрыть спор о природе творения (в нашем случае творение - это Буратино) и его праве на свободу воли. По крайней мере именно на такие мысли меня натолкнул фильм. Впечатлила именно глубокая работа с архетипами книги. Если старой экранизации Карабас был гротескным злодеем, то Бондарчук играет его как гениального, но уставшего и циничного режиссера-тирана. Его театр - идеальная матафора системы, где все подчинено контролю. А папа Карло у Яценко - это творец, который отпускает свое творение в мир, рискуя его потерять. Обсуждая это с сыном после фильма, я смог поговорить с ним о важности не просто быть винтиком в системе. О важности быть личностью. Даже лиса Алиса с котом Базилио здесь не просто жулики, а гламурные символы искушения достичь богатства легкими путями, что тоже очень актуально, когда все в современном мире гоняются за деньгами, а не за смыслами, наполняя свою жизнь лишь опилками
Новый Буратино доказал, что если подходить к классике с умом и уважением, то классику можно не только переосмыслить, но и дополнить ее новыми глубокими и неочевидными смыслами. Фильм дополнил, а не заменил старый фильм в моем сердце. И, что гораздо важнее, нашел место в сердцах моих детей. Это кино, которое не боится быть одновременно массовым и глубоким, технологичным и душевным. Фильм мне понравился именно как красивый мост между поколениями, и я уверенно рекомендую его к семейному просмотру. Вы наверняка найдете в нем что-то свое.
Я не понимаю ,когда пишут негативные отзывы ,сравнивая прошлую экранизацию старого фильма.Сейчас дети порой и не знают кто такой Буратино .А старую версию и смотреть не будут .Только такой способ способствует детям и подросткам окунуться в наши фильмы.Очень рада, что переснимают и дают новую изюминку таким прекрасным фильмам.Не судите строго.
Если для кого - то был эталоном старые фильмы ,это потому что в нас это заложено уже внутри ,с детства .И возникает механизм " Стоп "Не принятие нового.Но дайте нашим детям ,пройти через это .Что - то изменено ,что - то добавили .Но в этом и есть изюминка фильма.А фильм действительно прекрасен.Рекомендую к просмотру .Ну ,и конечно ,поставлю высший бал )
Фильм зацепил тем, что имеет отсылки к советской классике, но не копирует её, режиссер имеет свой «почерк».
Сценария фильма довольно прост, но не примитивен. Очевидные всем ценности: друзья, сочувствие, забота о близких, в фильме претворяются не в занудной форме, а в виде сочной картинки и живых диалогах актеров. Буратино в фильме показан не как бездушная кукла, а как полноценная личность, способная чувствовать, что позволяет нам усвоить очередную мысль — нельзя судить о других по внешности. При этом в фильме присутствует достаточная доля непошлого, доброго юмора, что не позволяет заснуть на середине, как это часто бывает в кинотеатрах
Отдельно порадовал саундтрек — узнается старая добрая мелодия, которую каждый из нас может напеть по памяти, но в немного измененном исполнении.
Актерский состав целиком состоит из известных всем имен: Бондарчук, Бурунов, Петров и многие другие. Бондарчук в образе Карабаса-Карабаса мой фаворит, получилось очень колоритно, я не сразу узнал актёра на экране))
Режиссер умело соблюдает баланс между ностальгией по советскому фильму и современностью, что позволяет угодить зрителю любого возраста, поистине семейный фильм. Подводя итоги, хочется сказать, что Новый «Буратино», удачный пример адаптации всеми любимой сказки с учетом современных реалий. Это кино, которое я пересмотрю еще не раз, отложил его в список новогодних фильмов, наравне с легендарной Иронией Судьбы.
Недавно с ребенком ходили, все же каникулы, нужно посмотреть что-то сказочное, как и каждый новый год, так что делюсь мнением.
Первое, это фильм самостоятельный и хорошо удерживающий внимание, это не ремейк. Это отдельное произведение по книге.
Прежде всего зацепила атмосфера, она как и надо : сказочная, яркая, но без аляповатости. В сказочный мир хорошо погружает за счет декораций и костюмов, а так же за счет игры актеров конечно же, но об этом позже.
Удивительно, что кто-то говорит о мрачности, ничего подобного не заметила в принципе, ребенку так вообще все было красиво, особенно сам буратино понравился. Вышел живым, но не дерганым несмотря на анимацию. Кстати за счет общей "сказочности" неплохо так вписался и не смотрелся чужеродно.
Актеры не напрягали, как иногда можно в мюзиклах увидеть, особенно детских, Карабас-Барабас так вообще покорил сердечко своей харизматичностью, а Папа Карло - своей теплотой. Мальвина и Пьеро - тоже получились. Хотя может не каждому хватило времени на раскрытие, но это семейный фильм и сказка. всего хватило, в общем.
В итоге: рады, что сходили, после фильма было что пообсуждать, над чем посмеяться и даже над чем поплакать. Надеюсь и на следующих новогодних каникулах будет в прокате, с удовольствием сходим
Фильм реально отдельный, хотя конечно я сравнивала с советским, что уж тут.
Но этот тоже хорош, современный и яркий, как раз для детей и семьи на новогодние каникулы.
Это не продолжение и не ремейк, фильм снят по книге и это видно.
атмосферу прям сказочно передали и декорациями и костюмами, которые может кому-то и могли показаться мрачными но как по мне в духе сказки совершенно.
сам буратино тоже не выделяется, хотя и нарисовнаный, но выглядит как надо. Хорошо заанимировали.
Актеры тоже вполне себе подобраны, Карабаса и Папу Карло шикарно сыграли. прям две противоположности.
Костюмы реально отдельная тема! Получились шикарно просто, не "дешево" как иногда в детских фильмах.
Несмотря на то, что это мюзикл, актеры не были раздражающими, как бывает, наоборот все вышло очень натурально, сын даже подпевал в некоторых местах.
Юмор тоже есть, но легкий и как раз для детей и семейного просмотра, никаких грубостей не заметила.
По посылу тоже все хорошо, тема "принятия" хорошо прослеживается, были и трогательные моменты, и моменты, которые заставляют подумать. Как обычно в таких семейных фильмах темы любви и выручки прослеживаются, но не глупо и в лоб, а естественно.
В целом положительное впечатление от фильма, настоящая сказка, которую можно обсуждать после просмотра, все же темы поднимет серьезные, но так, что и ребенок понимает.
Не пожалели, что пошли и пойдем еще
Юмор в фильме разный. Есть и чисто детские шутки (над которыми хохотал весь зал малышни), а есть такие ироничные моменты, которые оценил уже я)) Например, сцена, где кот Базилио (отлично отработавший Александр Петров) учит Буратино, как притворяться слепым, чтобы разжалобить прохожих — это же шедевр цинизма! И лиса Алиса (шикарная Виктория Исакова) с её манерами светской львицы, попавшей в помойку. А Карабас в исполнении Фёдора Бондарчука — это вообще босс из кошмара любого офисного работника. Словом, скучно не было ни на минуту.
Очень понравилась и общая атмосферность. Она какая-то тёплая, даже когда действие происходит в мрачном театре Карабаса или на пустынном Поле Чудес. Видно, что Волошин вложил душу в каждую декорацию, каждый костюм. И музыка — то весёлая, со знакомыми мотивами Рыбкова, то таинственная — отлично ведёт за собой. Для ребёнка это было яркое приключение с понятной моралью (не лги, слушайся старших, цени друзей), а для меня — качественно сделанное, стильное кино, которое не стыдно посмотреть.
В общем, я как дядя, выполнивший поручение, остался более чем доволен. Фильм — отличный помощник: он и развлекает, и воспитывает, и дарит общие впечатления, о которых можно потом поговорить. Лично мне Буратино понравился своей универсальностью и качеством исполнения. Теперь я знаю, что водить племянника в кино - не обуза, а удовольствие. Рекомендую всем дядям, тётям и крестным - ваш авторитет точно вырастет!))
С такой мамашей, по-видимому, не сладко ему живется...
Чуть ли не с самого начала фильм зацепил своей глубокой картинкой, атмосферой. Немного возможно мрачновата для детской сказки, но настроение передает отлично. И посмеялись моментами и поплакали, очень разнообразная на эмоции картина, даже не ожидали такого спектра)
Очень понравился дуэт Алисы и Базилио, только по инфе из интернета понял, что это оказывается был Саша Петров в образе хитрого кота. Их диалоги прибавили фильму юмористическую окраску конечно, прям в сердечко запали. Еще Дуремар запомнился, интересный получился, хоть и второстепенный персонаж. Почти весь актерский состав знаком, и увидеть их в новых образах- было прикольно, вжились в роли хорошо.
Музыка очень зашла, получился всем известный текст, но в более современном исполнении, некоторые песни из фильма вообще можно слушать как полноценные композиции и добавить в плейлист.
Думаю, как выйдет на онлайн площадках, через какое- то время пересмотрим еще раз, очень такой поучительный, вдуманный и увлекательный фильм получился, не пожалели, что сходили, советуем посмотреть!
Ожидания от фильма были минимальные, понятно, что это пересказ сказки, да и учитывая комментарий Волошина(режиссер), многого не ждал, но на удивление оказалось все не так просто.
С первых минут стало ясно, что это не дешевая поделка и не «телевизионная» сказка. Картинка яркая, аккуратная, видно, что в фильм вложили время и деньги. Декорации, костюмы, визуальные эффекты всё смотрится цельно, без ощущения экономии на деталях. Фильм не про то, что было когда то там, а то что здесь, сегодня происходит буквально у нас под боком. История про доверчивого героя, которого красиво и убедительно обманывают. Здесь нет морализаторства, никто не читает лекции, но смысл считывается очень ясно: не все улыбки означают добрые намерения.
Отдельно отмечу актёров. Участие таких имён, как Бондарчук, Исакова, Петров - ставят фильм на достаточно высокий уровень, задирают планку. Персонажи получились живыми, не карикатурными. Особенно важно, что герои не превращены в клоунов - им веришь, они куклы театра, они выполняют свою работу в угоду Карабаса.
Зачастую люди говорят, что в нашем кино нет новых идей и что опять переснимают старое. Но если смотреть трезво, весь мировой кинематограф давно живёт на переосмыслении знакомых сюжетов. Спрос то у людей на самом деле не на новое, а на качественное исполнение, качественный показ той или иной истории. Буратино с этим справился!
В итоге поход в кино оказался не просто способом бесплатно провести вечер, а полноценным после новогодним событием. Это кино, после которого не чувствуешь, что тебя обманули - ни как зрителя, ни как человека, пришедшего по акции, если так можно сказать.
Возьмём Фёдора Бондарчука в роли Карабаса-Барабаса. Это не просто режиссёр в гриме. Это актёр, чьи фактура, харизма и даже режиссёрский бэкграунд работают на образ. Его Карабас не злой великан. Он властный, капризный, самовлюблённый «продюсер» своего кукольного царства, чья гневная ярость сменяется детской обидой. Бондарчук играет эту многогранность виртуозно.
Виктория Исакова - Лиса Алиса. Кто лучше этой актрисы, мастерски владеющей искусством холодной, интеллектуальной подачи, сможет сыграть самую коварную обольстительницу русской сказки? Ее Алиса не просто плутовка. Она стратег, манипулятор, чьи слова звучат так разумно и убедительно, что хочется ей верить, даже зная о подвохе.
Александр Петров в роли кота Базилио, идеальное воплощение хитрюги с обаянием мартовского гуляки. Его юмор, пластика, умение быть то ленивым увальнем, то энергичным мошенником создают абсолютно цельный и живой образ. А дуэт с Исаковой один из самых ярких в фильме.
Даже участие Светланы Немоляевой не жест в сторону старшего поколения. Это символ преемственности, живая нить, связывающая эпохи. Такой кастинг говорит зрителю: над проектом работали всерьёз, здесь ценят и историю, и актёрское мастерство, и зрительское доверие. Это кино, где за именами на афише стоит настоящая игра. И благодаря таким огромным усилиям, фильм подкупает, людям нравится рассказ этой сказки от режиссера Игоря Волошина, по этому кассовые сборы уже побили все мыслимые рекорды, больше миллиарда рублей собрали.
Могу сказать, что фильм вполне сносный, диалоги небанальные, иногда проскакивают годные шутки, много известных актеров в интересных ролях, особенно Бондарчук в роли Карабаса или Шастун, в роли одного из тараканов, это очень забавно. Фильм прямо в новый год, и по моему в праздничную атмосферу вписывается очень удачно. Если уже надоело каждый год просматривать Гарри Потера, Один дома и Иронию судьбы, то вот вам еще один фильм в Новогоднюю коллекцию, который можно пересматривать не раз.
Режиссёр подошёл к материалу с уважением, но и с фантазией. Сохранил главную историю про деревянного мальчика, дружбу и борьбу добра со злом, но добавил актуальные нотки — про принятие себя и эмпатию. Милые «тараканы-друзья» Буратино получились не просто забавным дополнением, а символом того, что даже самые маленькие и «не такие» могут быть важными.
Музыка — отдельное удовольствие. Знаменитые песни Рыбникова и Энтина переаранжировали так, что они звучат современно, но сразу узнаются. Каждая песня — как маленький спектакль с танцами, костюмами и настроением. Дети в зале подпевали, взрослые улыбались.
Актёры играют на высоте. Виталия Корниенко в роли Буратино — просто находка: живая, озорная, веришь ей с первой минуты. Сергей Безруков и Евгений Яценко трогательно показали отношения папы Карло и сына. Дуэт Лисы Алисы и Кота Базилио — огонь, смеялся от души. А Фёдор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса удивил: не просто злодей, а сложный персонаж — грозный, но с какой-то внутренней усталостью и страхом.
Картинка красивая: декорации яркие, но не кричащие, компьютерная графика используется в меру и только там, где помогает сказке. Всё выглядит волшебно и уютно одновременно.
В итоге получился тёплый, добрый семейный фильм, который и детям интересно смотреть, и взрослым есть о чём подумать. Отличная новогодняя сказка, которая наверняка станет новой классикой.
Оценка: 9/10. Рекомендую всем — и семьям с детьми, и студентам театральных вузов как хороший пример работы с любимым материалом.
Сюжет вполне стандартный, основанный на сказке Толстого, но автор внес несколько своих, свежих идей.
Буратино был нанесен компьютером на движения 14-летней актрисы, вот этот факт немного удивил.
Актеры сплошь и рядом известные, Петров в роли Кота Базилио, Бурунов в роли знахаря Богомола, это очень интересно. Персонажи каждый со своих характером, харизматичные и яркие.
Новый Буратино - красивое и легкое, но не пустое кино для всей семьи! В праздники придумать вариант лучше и нельзя
Очень непривычно было видеть столько знакомых актеров в новых образах, каждый успешно вжился в роль своего героя, не было ощущения какой то искусственности, казалось, что все, что происходит в фильме может случиться на самом деле, особенно подкрепляется это все волшебной атмосферой нового года и веры в чудо.
Постоянно проводил параллели с фильмом Нечаева 1975 года. Есть конечно схожие моменты, но как по мне- это абсолютно разные картины.
Визуальное решение и графика поражает конечно, сам Буратино выглядит убедительно, в нем совмещается кукольная природа и живая эмоциональность. Декорации тоже на высоте: от каморки папы Карло, до таинственной комнаты желаний- все создает такую атмосферу переплетения волшебства и реальности.
Актерский состав подобран очень гармонично, Бондарчук в роли Карабаса- харизматичный, пугающий, но внутри ранимый. Яценко в образе Карло- трогательный и глубокий, без сомнения любящий своего отличающегося от всех вокруг сына. Дуэт Базилио и Алисы- вообще супер получился, это прям идеально дополняющие друг друга герои, создающие неповторимый тандем.
Сюжетная и смысловая глубина тоже не подкачала, это очень "размыслительная" картина, не оставляющая никого равнодушным, тема взросления и роста эмоционального в Буратино, вопрос ответственности и свободы в Карабасе и любви и принятия в Карло- просматривается без проблем, но так же и просматриваются более замысловатые герои, Артемон например, который в советском фильме вообще не привлек моего внимания, ну пес как пес- пудель охранник, а здесь показан как верный друг, голос разума в безумных ситуациях, проводник в реальный мир.
Отличный фильм, который точно зайдет и детям и взрослым!
Гримёры проделали не менее значимую работу. Гримировка у Фёдора Бондарчука с бородой в 125 см занимала два часа, а за съёмки сменили три таких бороды, сделанных вручную из конского волоса с шёлком. Льву Зулькарнаеву, он играл Дуремара, добавили рыжую бороду, веснушки и светоотражающие частицы в гриме, чтобы кожа казалась влажной, как у рептилии, а Светлана Немоляева, в роли Тортилы, носила костюм с длинным холщовым плащом с узором, имитирующим черепаший панцирь. Образ Артемона, которого играл Марк Эйдельштейн, вдохновлён рок-звездой: кожаная куртка с монетками вместо заклёпок, для него даже сделали специальную обувь, чтобы создать особую пружинящую походку. Костюм Рузиля Минекаева, Арлекина, был вдохновлен культурой панков, но стилизован ромбами под одежду итальянских циркачей XIX века. На его одежде также вручную расшиты фигурки овечек и пастушки. Исторические образы сделали даже для участников массовых стен. Всего таких костюмов сделали не меньше сотни.
Буратино стал отражением театрального искусства и ремесла. Костюм и грим это мощные иструменты для рассказывания истории без слов. Они превращают актера в произведение искусства, благодаря чему мы можем полноценно погрузиться в мир сказки. Очень советую внимательно приглядываться и к костюмам и декорациям. Команда хорошо постаралась добавить массу мелочей, из которых складывается интересная цельная картина
Знаете, лично я вообще не пожалела! Картинка оказалась очень сочной, я даже ахнула когда Буратино ожил, сделали это красиво, будто и вправду кусок дерева стал живым. А вот Поле Чудес... в детстве я совсем иначе представляла, а тут добавили больше магии и волшебства, кому-то будет до мурашек, как мне, а кому-то наоборот не понравится. Графику сделали не мультяшной, и это конечно же большой плюс, получилась настоящая сказка. Мы смотрели в обычном кинотеатре, и несмотря на это всем понравилось. Буратино стараются показать по-современному, без лишних наворотов. Дети в зале смеялись, когда он носом в холст тыкал (детей было очень много). А я , чуть не прослезилась с моментами с папой Карло. Очень душевно сделали.
Мой папа, который не является любителем всяких новшество сказал: "нормально, смотреть можно". Хахах, это у него высшая похвала. Лично мне и брату-подростку в итоге понравилось, хотя вкусы у нас у всех очень разные. Не скажу, что это кино на века, но для семейного просмотра - просто отлично. Как будто в детство на пару часов окунулась, только в более красивом его варианте. Вышла из кинотеатра с теплым чувством, а это сейчас редко бывает. Так что если думаете - идите смело, не прогадаете (сейчас в принципе выбор в кино не такой уж и великий).
Нашей компании фильм понравился. Мы думали что будет детский сад, а оказалось вполне себе годно. Графика вообще балдежная. Мы даже в зале друг другу шептали - "смотри как дерево текстурили". Видно что над картинкой постарались на славу. Местами было очень залипательно, красиво - это наверное даже слабо сказано.
Сюжет супер простой, но не грузит, и это здорово, смотрится весь фильм на легке. Сидишь, попкорн ешь и расслабляешься. Обратили внимание и было приятно от того, что в зале сидели не только дети и их родители, а в целом разношёрстная аудитория, также много молодёжи, такой же как и мы. Взрослый человек в целом во время просмотра может забыться.
Вышли из кино и настроение поднялось. Не ожидали вообще. Супер вау не было, но настроение поднялось и энергией зарядились. Тем кто ещё не ходил - попробуйте, может и вам просмотр нового "Буратино" подарит детский восторг. Лично я не пожалел ни капли.
Почти все в картине своими руками делали. Что костюмы, что декорации. И площадь и театр Карабаса, ратушу, вымощенные дорожки, все делали своими руками и специально состарили, имитируя пыль и грязь, чтобы город смотрелся натуральнее. На рыночной площади специально имитировали звуки разносортной толпы, смешивая десятки языков в единую какофонию типичного базарного галдежа
Большое внимание уделили гриму и костюмам персонажей. Я единственное не полнял зачем надо было Арлекина делать таким безумным, местами даже страшным, он же по идее должен быть веселым и жизнерадостным, а похож был на джокера или того клоуна из Оно. Будто бы он сейчас не песни петь и танцевать будет, а что-то поджигать пойдет или взрывчатку закладывать)) говорят, художник по костюмам вдохновлялся культурой панков для Арлекина. Артемону для образа сделали пружины в его башмаках, чтобы сделать его образу более пружинящую походку. У папы Карло жилетка имитированная под собачью шерсть. Как шутил сам Яценко, она из шерсти Артемона) Для директора театра в лице Бондарчука делали сложный грим и костюм с подкладными плечами и животом, а главной изюминкой стала полуторометровая борода, которую Бондарчук нервно поправлял и теребил, показывая напряжение и недовольство своего персонажа
Мне в целом фильм понравился, хотя я ожидал что он вернет меня к воспоминаниям и ностальгии, а не создаст новый опыт. Эксперимент с авторской интерпретацией Золотого ключика у Волошина однозначно получился
Этот фильм говорит не о деревянном мальчике, а о живом человеке, который учится быть собой, несмотря на раны и манипуляции окружающих. Он показывает, как трудно, но возможно вырваться из цикла эмоциональной зависимости — и как сила безусловной родительской любви способна исцелять, а не контролировать. Это фильм о взрослении через боль, о потребности в принятии и о той хрупкой грани, где сказка вдруг оборачивается правдой жизни.
Буратино здесь — подросток, пытающийся понять себя и вырваться из круга зависимости, а Карабас — не просто абьюзер, а тоже жертва детского насилия, чья боль породила новую. Фильм показывает, как лишь безусловная родительская любовь способна остановить цепь разрушения. Всем родителям подростков точно настоятельно рекомендую к просмотру. Фильм гениальный и глубокий
пересмотрю еще и еще! Отдельное спасибо за поднятую тему отцов и детей!
Аудитория тех же детей высоко оценили фильм , когда пошел на сказку , второго числа, больше конечно было детей , так с каким они восхищением то смотрели на экран
так что судить могу, прочувствовать сюжет может каждый , не просто ребенок , а взрослый человек
Многие сцены заставили меня задуматься , даже проронить слезу, момент когда Буратино загадывает желание, правда , разорвало сердце , Папа Карло, как он отыгрывал потерю сына, Мальвина , Пьеро и тд, как они искали своего друга , многие моменты захватывали дух, и мощь, последняя сцена - где герои танцевали
Правда сила людей , героев, эта единость - чувствуется на протяжении всей сюжетной линии, постарались актеры, да и те кто остался за кадром
Молодцы , правда ,составленная сказка, дает ощущение тепла, радости, все таки сказка - закачивается добротой )) что и детям и взрослым полезно понимать и ощущать )))
Александр Яценко в роли папы Карло — приятное открытие. Его герой не просто резчик по дереву, а уставший от жизни, глубоко одинокий человек с грустными глазами, что добавляет истории психологической глубины и новой драматичности.
Фёдор Бондарчук в образе Карабаса-Барабаса — харизматичный и современный антагонист. Он больше не просто сказочный злодей с хлыстом, а циничный медиамагнат или олигарх, для которого кукольный театр — часть большого шоу-бизнеса.
Его противостояние с папой Карло выглядит как борьба искусства с коммерцией.
Смелая, стильная, но несколько перегруженная интерпретация. Стоит посмотреть ради выдающейся игры Яценко и эффектного Бондарчука, но ждать волшебства старой сказки не стоит, так как режиссер постарался зрителей окунуть в реальность и столкнуться с реальным миром Буратино ( спойлерить дальше не буду)
Советую сходить, детишкам понравится юмор в виде самоироинии от Арлекина))
Фильм смотреть никому не рекомендую, особенно за деньги.
Видно, что сказку строили по книге Алексея Толстого, воспроизводили ее глазами современного человека, декорации, построен целый город для этого, уделили внимание всем мелочам, будто бы правда в городе снимали, мрачный вид, по моему передает всю ту атмосферу итальянского городка в рубеже 20го века
Буратино, кончено не живой персонаж, изображен в сказке, но все таки душевность актера чувствуется, его радость, смех, все его переживание и стремление показать любовь и преданность, да, это графика , но чувства героя в полном объеме ощущается при просмотре сказки, что меня искренне порадовало (все таки мимика снята с настоящего актера - именно ребенка)
Конечно играют взрослые главных героев , но все таки , стоит понимать - что та же Мальвина - т.е Настя, показала эмоции девочки, старой и доброй сказки, она так же осталось мечтательной, красивой, нежной ... правда , искренность видна в ее глазах, что то детское и прекрасное, что так же помогает человеку при просмотре сказки ощущать ту историю что несет автор
не знаю как всем , но бурю эмоций то точно можно получить от просмотра, начиная от смеха, шуток таракашков , заканчивая грустью, когда Буратино попадал в истории вдали от своего родного дома,терялся
Впечатлила музыка истории про деревянного мальчика, танцы
песня лисы и кота - на итальянском, что больше добавила шарма, песня Папы Карло, и многих других, правда порадовали
все таки ты больше воспринимаешь сюжет - когда играет мелодия и актеры подключают свои таланты
Детям точно понравится представление героев, тем более песня БУ-РА-ТИ-НО, все так же продолжает играть на репите у меня в голове , а что будет с детьми? Думаю точно они получат от этого одно удовольствие ))
Филь вышел 1 января, то есть это не просто прокат, а новогодняя премьера, в праздники, когда все семьи отдыхают, проводят время вместе, хотят на каток, в рестораны, кинотеатры и т д.
Сюжет истории мы все итак прекрасно знаем, тут ничего нового, за небольшими изменениями, не будет.
Все мы смотрели тот самый советский фильм Буратино, поэтому вольно или невольно, но при просмотре этой картины, вы будете сранивать их с друг другом. Хочется заметить, что образ Буратино в новом фильме сильно отличается, тут он более наивный, добрый, и его образ в целом более драматичный, чем в советской классике. Персонажу Папа Карло искренне сопереживаешь, сочувствуешь. Человек, который много лет мечтал о сыне, увидел чудо и обрел искренне счастье, Александр Яценко с этой ролью справился отлично.
Фильм был снят так, что он будет интересен аудитории любого возраста. Это картина о взаимоотношениях и любви родителей к детям и наоборот, семейная новогодняя сказка, которая заставит любого задуматься, каждый о своём. Новый Буратино точно стоит потраченного времени и денег на билет, сдается мне, что мы с семьей его пересмотрим еще не раз.