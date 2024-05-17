Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Каскадеры. Trailer
Каскадеры. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 ноября 2023
Каскадеры
– Потрёпанный жизнью каскадёр Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
трейлер
teaser
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Comon
17 мая 2024, 01:33
Оценка
Отличный фильм, не самый выдающийся конечно, но хороший. И Дэвид Литч - уже культовый режиссёр с мозгами, хотя и бывший каскадер. Гослинг здесь на своём месте, хорош как всегда, и да, из Кена немножко ещё не вышел. Эмили Блант тут не раскрыли, явно не её уровень, да ещё и эта озвучка, ну как ей можно было дать такой писклявый голос, ну неужели не заплатить денег и не позвать ту которая озвучивала её всегда, без неё Эмили Блант - это не Эмили Блант, вот и сыграла похуже. Ну а каскадерам респект и уважуха конечно, ода совершенно заслуженно и знак всех каскадеров 👍 - теперь мы знаем его!
17 мая 2024, 01:33
2
0
Ответить
nik24-02
20 мая 2024, 06:20
Оценка
Классный фильм. В своём жанре - один из лучших, на мой взгляд. Пересматривать буду.
20 мая 2024, 06:20
1
0
Ответить
old_falc
24 мая 2024, 21:50
Незатейливый сюжет. Масса трюков с взрывами, стрельбой, переварачивающимися и развивающимися вдребезги автомобилями. И много очень хорошей музыки.\
Лёгкий фильм для отдыха. Не шедевр, конечно. Но мне понравился.
24 мая 2024, 21:50
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 мая 2024, 18:49
в ответ на сообщение
old_falc от 24 мая 2024, 21:50
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
25 мая 2024, 18:49
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.5
Каскадеры
боевик, драма, 2024, США
01:42
Рождение империи
тизер-трейлер
01:55
Твое сердце будет разбито
трейлер
01:14
Холоп 3
тизер-трейлер
01:55
Космическая собака Лида
трейлер
02:25
Царевна-лягушка 2
трейлер
00:59
Частная жизнь
дублированный трейлер
02:00
Марсупилами. Пушистый круиз
дублированный трейлер
01:47
Новая тёща
основной трейлер
00:36
Запретный плод
дублированный тизер
02:09
Ждун 2
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Лёгкий фильм для отдыха. Не шедевр, конечно. Но мне понравился.
Авторизация по e-mail