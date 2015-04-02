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Гарри Поттер и Принц-Полукровка - тв ролик 1
Киноафиша Трейлеры Гарри Поттер и Принц-Полукровка. Тв ролик 1

Гарри Поттер и Принц-Полукровка. Тв ролик 1

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Дата публикации: 14 июля 2009
Гарри Поттер и Принц-Полукровка – На шестом году обучения в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс Гарри Поттер продолжает попытки уничтожить Волан-де-Морта. Используя старинный учебник зельеварения, некогда принадлежавший "Принцу-полукровке", Гарри удается улучшить свои магические навыки и подготовиться к предстоящей битве. Но до этого ему предстоит вместе с Дамблдором разгадать тайну бессмертия Волан-де-Морта, связанную с крестражами, в которых скрыта частичка его души. Поиски крестражей приведут Гарри к трагической схватке в попытке победить Темного Лорда.
Комментарии Обсудить в чате
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Дашусик 2 апреля 2015, 12:51
✊ Я прям жду недождусь! Я обожаю Дэна!!!✊ ✊ ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kamila.milks 24 декабря 2024, 20:10
Оценка
Вам окей вообще ставить стоимость билетов равнозначных премьерам ? Его ведь можно в сети найти 🙄
24 декабря 2024, 20:10 Ответить
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