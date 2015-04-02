Гарри Поттер и Принц-Полукровка
– На шестом году обучения в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс Гарри Поттер продолжает попытки уничтожить Волан-де-Морта. Используя старинный учебник зельеварения, некогда принадлежавший "Принцу-полукровке", Гарри удается улучшить свои магические навыки и подготовиться к предстоящей битве. Но до этого ему предстоит вместе с Дамблдором разгадать тайну бессмертия Волан-де-Морта, связанную с крестражами, в которых скрыта частичка его души. Поиски крестражей приведут Гарри к трагической схватке в попытке победить Темного Лорда.
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