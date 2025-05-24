Меню
Пара на пару - фрагмент
Киноафиша Трейлеры Пара на пару. Фрагмент

Пара на пару. Фрагмент

Дата публикации: 23 апреля 2025
Пара на пару – Костя и Оля — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея. Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни и активном спорте. По приезде Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей. У Сергея есть дочь Соня. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к своей жене. Соня не считает Костю сильно привлекательным. Однако возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется заманчивой. Ведь недавно отец выгнал ее парня Макса за «несерьезность».  
feliciano2016 24 мая 2025, 21:22
Оценка
Как комедия на вечер - хорошо
24 мая 2025, 21:22 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:21
в ответ на сообщение feliciano2016 от 24 мая 2025, 21:22
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 мая 2025, 11:21 Ответить
6.0 Пара на пару
Пара на пару комедия, 2025, Россия
