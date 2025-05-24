Пара на пару
– Костя и Оля — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея. Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни и активном спорте. По приезде Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей. У Сергея есть дочь Соня. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к своей жене. Соня не считает Костю сильно привлекательным. Однако возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется заманчивой. Ведь недавно отец выгнал ее парня Макса за «несерьезность».
